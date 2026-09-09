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आगरा कैंट स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ते समय हादसा, जीआरपी जवानों ने बचाई यात्री की जान

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ते समय यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया. यह वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया.

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जीआरपी के सिपाहियों की मुस्तैदी से टली अनहोनी, 50 मीटर घिसटने के बाद यात्री को निकाला बाहर. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:58 PM IST

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आगरा: आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हाल ही में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. यहाँ ट्रेन में चढ़ते समय एक यात्री संतुलन बिगड़ने से प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया. ट्रेन चलने की वजह से यात्री करीब 50 मीटर तक प्लेटफॉर्म पर घिसटता चला गया. यह मंजर देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े दूसरे यात्रियों ने ज़ोर-ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया.

जीआरपी जवानों की मुस्तैदी से बची जान: हादसे के वक्त यात्री तेजी से रेलवे ट्रैक की ओर खिंच रहा था. तभी प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहे जीआरपी के जवानों की नज़र उस पर पड़ी.

साबरमती एक्सप्रेस में चढ़ते समय यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा. (Video Credit: ETV Bharat)

जवानों ने बिना वक्त गंवाए दौड़ लगाई और यात्री के ट्रैक पर गिरने से पहले ही उसे खींच लिया. जीआरपी जवानों की इस समझदारी और फुर्ती की वजह से महज़ 6 सेकेंड में यात्री की जान बच गई.

सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा: यह पूरी घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह हादसा मंगलवार रात करीब 9:35 बजे हुआ. अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस (19167) जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर-5 पर आई, यह हादसा हो गया.

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी: ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री ने उसमें चढ़ने की कोशिश की. उसने ट्रेन के गेट का हैंडल तो पकड़ लिया, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया. पैर फिसलते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच के खाली हिस्से में फंस गया. वहां मौजूद जीआरपी के सिपाही सतीश कुमार और अमित चौधरी ने तुरंत हिम्मत दिखाई.

प्राथमिक उपचार के बाद भेजा घर: दोनों सिपाहियों ने समझदारी दिखाते हुए यात्री को रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले ही सुरक्षित बाहर खींच लिया. इस घटना में यात्री को हल्की-फुल्की चोटें आईं, जिसके बाद उसका तुरंत प्राथमिक उपचार कराया गया. सीओ जीआरपी राजेश कुमार दीक्षित ने बताया कि घायल यात्री की पहचान मुकेश के रूप में हुई है.

यात्री ने बताई हादसे की वजह: आगरा के जैतपुर कलां का रहने वाला मुकेश गुजरात के पालनपुर में एक फैक्ट्री में काम करता है. वह छुट्टियों में घर आया था और 10 सितंबर से वापस काम पर लौटने की तैयारी में था. इसीलिए वह 8 सितंबर को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस पकड़ने आगरा कैंट स्टेशन पहुंचा था. उसने बताया कि ट्रेन को धीमी देखकर वह रुकने का इंतज़ार किए बिना चढ़ने लगा, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया.

रेलवे ने यात्रियों से की अपील: हादसे की जानकारी मिलते ही मुकेश के परिजन आगरा कैंट स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद उसे उनके साथ घर भेज दिया गया. फिलहाल मुकेश की हालत ठीक है और वह खतरे से बाहर है. इस घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय जल्दबाजी न करें. ट्रेन के पूरी तरह रुकने के बाद ही चढ़ें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके.

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