गर्लफ्रेंड के लिए नीट क्वालीफाई बना चोर, कैंसर के इलाज पर 80 लाख रुपये खर्च किए, AC कोच में करता था चोरी
दोनों के पास से आगरा कैंट में दो चोरी का करीब 25 लाख रुपये का सामान बरामद हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 7:07 PM IST
आगरा : कैंट जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह का मंगलवार को पर्दाफाश किया. जीआरपी ने दो शातिर गिरफ्तार किए हैं. दोनों से करीब 25 लाख रुपये का चोरी का सामान बरामद हुआ है. आरोपियों में एक शातिर नीट क्वालीफाई है. चोरी की रकम से कैंसर से जूझ रही गर्लफ्रेंड का इलाज करा रहा था. उसका दावा है कि गर्लफ्रेंड के इलाज पर करीब 80 लाख रुपये खर्च कर चुका है.
आगरा कैंट जीआरपी की ओर से ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अभियान में आगरा कैंट जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी करने वाले दो शातिर दबोचे. दोनों के पास से आगरा कैंट में दो चोरी का करीब 25 लाख रुपये का सामान बरामद हुआ. गैंग के निशाने पर एसी कोच के यात्री रहते थे.
रात में यात्री जब सो जाते तो उनके बैग की चेन या सूटकेस तोड़कर माल चोरी करते थे. दोनों से पूछताछ करके गैंग के अन्य लोगों के बारे में पता किया जा रहा है. सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के नाम आकाश निवासी लखनऊ और पुनीत निवासी पुरैना जहानाबाद, पीलीभीत हैं. दोनों ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों का सामान चोरी करते हैं.
चोरी की रकम से लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. पूछताछ में शातिर अभियुक्त पुनीत ने बताया कि 2017 में नीट की परीक्षा क्वालीफाई कर चुका है, मगर, नीट परीक्षा कैंसिल हो गई थी. इसके बाद परीक्षा नहीं दी. गर्लफ्रेंड का इलाज कराने के लिए चोर बन गया.
सीओ जीआरपी राजेश कुमार दीक्षित ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पुनीत ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से ट्रेनों में चोरी करता है. उसकी गर्लफ्रेंड कैंसर से जुझ रही है. गर्लफ्रेंड के इलाज पर करीब 80 लाख रुपये खर्च कर चुका है. साथी आकाश के साथ चलती ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करता है. रूट बदल-बदलकर चोरी करते हैं. जिससे पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती थी.
दोनों के खिलाफ 24 से अधिक चोरी के मुकदमे दर्ज हैं. जीआरपी ने दोनों से करीब 25 लाख रुपये के सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए हैं. पुनीत ट्रेनों में चढ़ता था. आकाश दूसरी जगह अपना वाहन लेकर मिलता था. जिसके बाद दोनों चोरी का माल लेकर फरार हो जाते थे. पुनीत और आकाश ने पूछताछ में बताया कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए चोरियां करते थे. चोरी की रकम से क्लब जाते और पार्टिंया करते थे. महंगे कपड़े और जूते पहनते थे. सप्ताह में दो से तीन दिन क्लब में जरूर जाते थे.
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