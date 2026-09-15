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गर्लफ्रेंड के लिए नीट क्वालीफाई बना चोर, कैंसर के इलाज पर 80 लाख रुपये खर्च किए, AC कोच में करता था चोरी

कैंट जीआरपी ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : कैंट जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह का मंगलवार को पर्दाफाश किया. जीआरपी ने दो शातिर गिरफ्तार किए हैं. दोनों से करीब 25 लाख रुपये का चोरी का सामान बरामद हुआ है. आरोपियों में एक शातिर नीट क्वालीफाई है. चोरी की रकम से कैंसर से जूझ रही गर्लफ्रेंड का इलाज करा रहा था. उसका दावा है कि गर्लफ्रेंड के इलाज पर करीब 80 लाख रुपये खर्च कर चुका है. आगरा कैंट जीआरपी की ओर से ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. अभियान में आगरा कैंट जीआरपी ने ट्रेनों में यात्रियों के सामान चोरी करने वाले दो शातिर दबोचे. दोनों के पास से आगरा कैंट में दो चोरी का करीब 25 लाख रुपये का सामान बरामद हुआ. गैंग के निशाने पर एसी कोच के यात्री रहते थे. AC कोच में करता था चोरी. (Video Credit; ETV Bharat) रात में यात्री जब सो जाते तो उनके बैग की चेन या सूटकेस तोड़कर माल चोरी करते थे. दोनों से पूछताछ करके गैंग के अन्य लोगों के बारे में पता किया जा रहा है. सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के नाम आकाश निवासी लखनऊ और पुनीत निवासी पुरैना जहानाबाद, पीलीभीत हैं. दोनों ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों का सामान चोरी करते हैं.