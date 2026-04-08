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पटरी पर दौड़ेगी आगरा कैंट-असारवा ट्रेन, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल दिखाएंगे हरी झंडी

आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन संख्या 20178 आगरा कैंट-असारवा आगरा कैंट से प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को चलेगी.

इसके साथ ही 9 अप्रैल को असारवा से नियमित रूप से चलेगी. आगरा कैंट स्टेशन से बुधवार देर शाम छह बजे केद्रींय राज्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. जिससे अब ये ट्रेन नियमित पटरी पर दौड़ने लगेगी.

आगरा: भारतीय रेलवे की पूर्व में घोषित आगरा कैंट-असारवा-आगरा कैंट स्पेशल ट्रेन आज से नियमित हो जाएगी. जो ट्रेन संख्या 20178/20177 से नियमित संचालित होगी. बुधवार देर शाम आगरा कैंट स्टेशन से यह ट्रेन रवाना होगी.

असारवा से यह ट्रेन गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को संचालित होगी. आगरा कैंट से ट्रेन शाम 6.45 बजे चलकर अगले दिन सुबह 11 बजे असारवा पहुंचेगी. असारवा से ट्रेन दोपहर 3 बजे चलकर अगले दिन शाम 5.15 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी.

आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट स्टेशन से ट्रेन गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बूंदी, मावली जंक्शन, उदयपुर सिटी और हिम्मत नगर होकर असारवा पहुंचेगी. इस ट्रेन में 9 जनरल, 10 स्लीपर, 2 थर्ड एसी और 1 सेकेंड एसी कोच रहेंगे.

आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा कैंट-असारवा ट्रेन बुधवार शाम 6 बजे अपने नियमित संचालन के लिए रवाना होगी. आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन को केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधि और डीआरएम सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद रहेंगे.