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आगरा नहर किनारे बाउंड्री वॉल विवाद: फरीदाबाद में बढ़ा विरोध, लाखों लोग होंगे प्रभावित, दी चेतावनी, बोले- "गलियां बंद हुईं तो करेंगे आंदोलन"

"नहर से पहले बसे थे हमारे गांव": इस पूरे मामले में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी और पूर्व पार्षद देवेंद्र पहलवान ने कहा कि, "हमारे गांव 1300-1400 और 1500 सन से बसे हुए हैं. आगरा नहर का निर्माण अंग्रेजों के समय 1836 में हुआ था. यानी नहर बनने से पहले से हमारे पूर्वज यहां रह रहे हैं. अब यहां लाखों की आबादी है, दर्जनों गांव और कॉलोनियां हैं. अगर बाउंड्री बनती है तो करीब 8 से 9 लाख लोग सीधे प्रभावित होंगे.हमने केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और डीसी आयुष सिन्हा को ज्ञापन दिया है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा. लेकिन अगर हमारी गलियां बंद हुईं तो हम कोर्ट तक जाएंगे. रविवार को बड़ी पंचायत बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी.”

केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मिले स्थानीय लोग: बढ़ते विरोध के बीच स्थानीय लोग केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर से मिले और अपनी समस्याएं रखीं. लोगों ने मांग की कि दीवार निर्माण से पहले वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो. इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य में बदलाव की मांग की है.

लाखों लोगों के प्रभावित होने का दावा: स्थानीय निवासियों का कहना है कि नहर किनारे बने छोटे रास्तों से लोग स्कूल, अस्पताल, बाजार और अपने कार्यस्थलों तक पहुंचते हैं. यदि दीवार पूरी तरह बन जाती है तो कई कॉलोनियों और गांवों का मुख्य संपर्क टूट जाएगा. लोगों के अनुसार इस पूरे इलाके में करीब 8 से 9 लाख की आबादी प्रभावित होगी. कई मोहल्लों का सीधा संपर्क नहर किनारे बने रास्तों से है और इनके बंद होने पर लोगों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी.

फरीदाबाद: फरीदाबाद में आगरा नहर के किनारे उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही सुरक्षा दीवार अब बड़ा विवाद बनती जा रही है. पल्ला से लेकर खेड़ीपुल तक नहर किनारे बाउंड्री वॉल निर्माण का काम जारी है. इस बीच स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस निर्माण से वर्षों पुराने रास्ते बंद हो जाएंगे. लोगों का कहना है कि जिन गलियों और रास्तों का इस्तेमाल रोजमर्रा के आवागमन के लिए किया जाता रहा है, वही अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर हैं.

बाउंड्री वॉल विवाद (ETV Bharat)

"गलियां बंद हुईं तो कॉलोनियों में रहना मुश्किल हो जाएगा": देवेंद्र पहलवान ने कहा कि, "कई गलियां ऐसी हैं जिनका एकमात्र रास्ता नहर किनारे से होकर गुजरता है. यदि वहां बाउंड्री बना दी गई तो पूरी गली बंद हो जाएगी. सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होगी जो छोटे मकानों में रहते हैं. उनके लिए यही एक रास्ता है. हम किसी भी हालत में दीवार नहीं बनने देंगे. हम हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी हस्तक्षेप की मांग करते हैं.बीजेपी की सरकार जनता को बसाने का काम करती है, उजाड़ने का नहीं. अगर सरकार की मंशा कुछ और है तो साफ बता दे, लेकिन हम अन्याय नहीं होने देंगे.ठ

हरकेश कॉलोनी निवासी ने जताई नाराज़गी: वहीं, हरकेश कॉलोनी निवासी विनोद यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "पहले सिंचाई विभाग ने जमीन को सुरक्षित बताया था, लेकिन अब उनके घरों पर निशान लगाए जा रहे हैं. मैं पिछले 30 साल से यहां रह रहा हूं. जब हमने मकान बनाया था तब सिंचाई विभाग के कर्मचारी आए थे, उन्होंने जमीन की पैमाइश की और कहा था कि यह उनकी जमीन नहीं है. अब वही लोग हमारे घरों पर निशान लगाकर कह रहे हैं कि यहां से बाउंड्री बनेगी. हम किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं टूटने देंगे.”

"फोर लेन रोड बनाना बेहतर विकल्प": इसके अलावा स्थानीय युवा लोकेश बैसला ने इस परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि, "इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा.बाउंड्री बनने से लाखों लोगों का आवागमन प्रभावित होगा. किसी इमरजेंसी में एंबुलेंस और अन्य सेवाएं भी समय पर नहीं पहुंच पाएंगी. सरकार को चाहिए कि बाउंड्री वॉल की बजाय यहां फोर लेन सड़क बनाई जाए. इससे अतिक्रमण भी नहीं होगा और लोगों का रास्ता भी खुला रहेगा. हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे."

कृष्ण पाल गुर्जर बोले- "गलियां बंद नहीं होने देंगे": इस पूरे विवाद पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि, "स्थानीय लोगों की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा.लोग मुझसे मिलने आए थे. उनका कहना है कि गलियां बंद हो रही हैं और इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे. ऐसा हम होने नहीं देंगे. कई सालों से लोग वहां रह रहे हैं. अगर रास्ते बंद हुए तो जनता को भारी परेशानी होगी. हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 12 तारीख की बैठक में बुलाया है. उत्तर प्रदेश सरकार से भी बात करेंगे और समाधान निकालेंगे."

यूपी सिंचाई विभाग ने दी सफाई: वहीं, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ ए.के. जैन ने इस बारे में कहा कि, "विभाग अपनी जमीन पर ही निर्माण कार्य करवा रहा है.विभाग द्वारा जमीन की पैमाइश की गई है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए बाउंड्री बनाई जा रही है. हालांकि पुराने रास्तों को बंद नहीं किया जाएगा."

रविवार को होगी बड़ी पंचायत:इस पूरे विवाद को लेकर अब रविवार को बड़ी पंचायत बुलाई गई है. इसमें हजारों लोग शामिल होने की संभावना है. जो कि आगे के आंदोलन की रणनीति बनाएंगे. दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और जिला प्रशासन भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

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