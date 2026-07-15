आगरा में कारोबारी से 40 लाख लूट की कहानी फर्जी; 6 घंटे में हुआ दूध का दूध-पानी का पानी
पुलिस ने आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन, कहीं भी लूट जैसी कोई घटना दिखाई नहीं दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 11:40 AM IST
आगरा: कर्ज से परेशान सराफ कारोबारी ने कर्जदारों से बचने के लिए 40 लाख के लूट की फर्जी कहानी गढ़ी. खंदौली थाना क्षेत्र के आगरा-अलीगढ़ हाइवे पर लूट की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने 6 घंटे की छानबीन में मामले का पर्दाफाश कर दिया. कारोबारी को अब हिरासत में ले लिया गया है.
सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उस पर करीब 60 लाख रुपए का कर्ज है. कर्जदार लगातार पैसे मांग रहे थे. इससे परेशान होकर उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी, ताकि लोगों का पैसा मांगना बंद हो जाए. हालांकि पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया.
पहले जानें क्या थी झूठी कहानी: मामला मंगलवार दोपहर 1 बजे का है. हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र स्थित कुरसंडा निवासी सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पुलिस को तमंचे के बल पर 40 लाख रुपए का बैग लूटने की सूचना दी.
सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने बताया कि खंदौली थाला पुलिस से शिकायत की थी कि आगरा की नमक मंडी सराफा बाजार में आभूषण खरीदने बाइक से जा रहा था. बैग में 40 लाख रुपए रखे थे. खंदौली क्षेत्र के बगल घूंसा के पास आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर दो बाइक से सवार चार युवक आए.
दोनों बाइक सवार ने मेरी बाइक में टक्कर मारी, जिससे मेरी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. मैं सड़क पर गिर गया. इतने में दो युवक उतरे और मारपीट की. इसके बाद तमंचा और पिस्तौल कनपटी पर लगाकर रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए.
फर्जी निकली 40 लाख रुपये लूट की घटना— POLICE COMMISSIONERATE AGRA (@agrapolice) July 14, 2026
दिनांक 14.07.2026 को थाना खंदौली पर यूपी-112 के माध्यम से राजवीर पुत्र बंशीधर निवासी थानाक्षेत्र सादाबाद, जनपद हाथरस ने सूचना दी कि अलीगढ़-आगरा हाईवे पर उसके साथ 40 लाख रुपये की लूट की घटना हुई है।
सूचना प्राप्त होते ही थाना खंदौली पुलिस… pic.twitter.com/bz2CqizUvo
CCTV से गहराया पुलिस का शक: एसीपी एत्मादपुर देवेश कुमार ने बताया कि सराफा कारोबारी रामवीर सिंह से दिनदहाड़े 40 लाख रुपए की लूट की सूचना पर खंदौली पुलिस, एसओजी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचीं.
पुलिस ने आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली, लेकिन, कहीं भी लूट जैसी कोई घटना दिखाई नहीं दी. इस पर सराफा कारोबारी रामवीर सिंह से पूछताछ की गई तो कारोबारी बार-बार अपना बयान बदलता रहा.
संदेह हुआ तो पुलिस ने सख्ती से सराफा कारोबारी रामवीर सिंह से पूछताछ की. तब उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया. डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि लूट की सूचना पर पुलिस की 20 टीमों ने अलग-अलग स्थानों के CCTV कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन कहीं भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली.
कारोबारी ने पुलिस को बताया था कि 21 लाख रुपए का होम लोन लिया है और शेष रकम हाथरस से लाया था. रकम की पुष्टि के लिए पुलिस की टीम हाथरस पहुंची तो जांच में कारोबारी के दावे सही नहीं मिले.
इससे साफ हुआ कि लूट की कहानी पूरी तरह फर्जी है. सराफा कारोबारी रामवीर सिंह को हिरासत में लेकर इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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