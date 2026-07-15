ETV Bharat / state

आगरा में कारोबारी से 40 लाख लूट की कहानी फर्जी; 6 घंटे में हुआ दूध का दूध-पानी का पानी

आगरा में सराफा कारोबारी से 40 लाख लूट की कहानी फर्जी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: कर्ज से परेशान सराफ कारोबारी ने कर्जदारों से बचने के लिए 40 लाख के लूट की फर्जी कहानी गढ़ी. खंदौली थाना क्षेत्र के आगरा-अलीगढ़ हाइवे पर लूट की सूचना पर एक्टिव हुई पुलिस ने 6 घंटे की छानबीन में मामले का पर्दाफाश कर दिया. कारोबारी को अब हिरासत में ले लिया गया है. सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उस पर करीब 60 लाख रुपए का कर्ज है. कर्जदार लगातार पैसे मांग रहे थे. इससे परेशान होकर उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी, ताकि लोगों का पैसा मांगना बंद हो जाए. हालांकि पुलिस ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया. पहले जानें क्या थी झूठी कहानी: मामला मंगलवार दोपहर 1 बजे का है. हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र स्थित कुरसंडा निवासी सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने पुलिस को तमंचे के बल पर 40 लाख रुपए का बैग लूटने की सूचना दी. सराफा कारोबारी रामवीर सिंह ने बताया कि खंदौली थाला पुलिस से शिकायत की थी कि आगरा की नमक मंडी सराफा बाजार में आभूषण खरीदने बाइक से जा रहा था. बैग में 40 लाख रुपए रखे थे. खंदौली क्षेत्र के बगल घूंसा के पास आगरा-अलीगढ़ हाईवे पर दो बाइक से सवार चार युवक आए. दोनों बाइक सवार ने मेरी बाइक में टक्कर मारी, जिससे मेरी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. मैं सड़क पर गिर गया. इतने में दो युवक उतरे और मारपीट की. इसके बाद तमंचा और पिस्तौल कनपटी पर लगाकर रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए.