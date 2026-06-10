आगरा में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिवराज चौधरी हत्याकांड में सगे भाईयों को उम्रकैद
कोर्ट ने दोषी पाए गए सगे भाईयों को उम्रकैद के साथ ही दो-दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 7:52 AM IST
आगरा: अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शिवराज चौधरी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या मामले में 16 वर्ष बाद फैसला सुनाया है. अपर जिला जज राजीव कुमार पालीवाल ने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शिवराज चौधरी की हत्या में आरोपी सगे भाइयों गुड्डू चाहर उर्फ जुगेंद्र और अशोक चाहर को दोषी ठहराया.
इसके बाद आरोपी सगे भाईयों को उम्रकैद के साथ ही दो-दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में गुड्डू चाहर, अशोक चाहर और बसंत को 3-3 वर्ष के कारावास के साथ ही 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने बताया कि हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव बिसावर निवासी राकेश कुमार ने न्यू आगरा थाना में एक तहरीर दी थी. इसमें लिखा था कि 21 मार्च 2010 की सुबह करीब 9:15 बजे भाई शिवराज सिंह चौधरी के मऊ रोड स्थित नए मकान पर पहुंचा था.
मकान का उद्घाटन 22 मार्च को होना था. उस समय भाई शिवराज सिंह, अरुण सिंह और शिवराज के एक मित्र के साथ मकान के बाहर बनी मार्केट में खड़े थे. तभी एक बाइक और बिना नंबर की कार वहां आकर रुकी.
बाइक पर पीछे गुड्डू उर्फ जुगेंद्र चाहर निवासी बाग फरजाना बैठा था. कार में अशोक चाहर और दो अन्य व्यक्ति सवार थे. वादी राकेश कुमार का आरोप था कि हथियारों से लैस हमलावरों ने भाई शिवराज चौधरी पर फायरिंग की.
अपनी जान बचाने के लिए शिवराज पास स्थित एक डेयरी में घुस गए, लेकिन हमलावर वहां भी पहुंच गए. भाई शिवराज को गोली मार दी. वारदात के बाद आरोपी भाग गए. हमलावरों का पीछा किया तो उन्होंने मुझ पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की. इसमें मैं बाल-बाल बच गया. जब गंभीर घायल शिवराज चौधरी को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
न्यू आगरा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा: एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने बताया कि वादी राकेश कुमार की तहरीर पर न्यू आगरा थाना में शिवराज सिंह की हत्या, आयुध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसकी पुलिस ने विवेचना की. इसमें शिवराज चौधरी और आरोपियों के बीच भूमि विवाद सामने आया था. पुलिस ने विभिन्न तिथियों पर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचे भी बरामद किए.
इस मामले में विवेचक ने गुड्डू चाहर, अशोक चाहर, उनकी पत्नियां कृष्णा और पिंकी, संजय चाहर, अमित, बसंत तथा संजय सिंह के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था. हालांकि, सुनवाई में साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने अमित, संजय, सुरेश, कृष्णा और पिंकी को बरी कर दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों की गवाही हुई. इसके साथ ही आरोपियों के आपराधिक इतिहास समेत कई महत्वपूर्ण साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए.
वादी और उसके भाई की गवाही रही अहम: एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में वादी और प्रत्यक्षदर्शी राकेश चौधरी और उनके भाई अरुण चौधरी की गवाही सबसे अहम रही. इसके अलावा डॉ. आरएस अतेंद्र, बृजेश चौधरी, विजय कुमार, उपनिरीक्षक गीतम सिंह, जय सिंह भारती, वेद प्रकाश, विनोद कुमार, शेर सिंह, रिटायर डिप्टी एसपी बलधारी सिंह की भी गवाही हुई.
छात्र संघ अध्यक्ष रहा था शिवराज चौधरी: शिवराज सिंह चौधरी वर्ष 2004 में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहा था. छात्र राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका रही. शिवराज चौधरी ने छात्र हितों से जुड़े कई आंदोलनों का नेतृत्व कर समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
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