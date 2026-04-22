साली की हत्या में बहनोई और उसके भाई को उम्रकैद, गैंगरेप का आरोप नहीं हुआ साबित
आगरा अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने सुनाया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 9:58 AM IST
आगरा : अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने युवती की हत्या में आरोपी जीजा और उसके भाई को दोषी माना है. कोर्ट ने दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. हालांकि गैंगरेप के आरोप में साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया गया.
एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि पंजा मदरसा, छत्ता निवासी पूनम ने 20 जून 2019 को खंदौली थाना पुलिस पर शिकायत दी थी. जिसमें लिखा था कि अपनी छोटी बहन के साथ बेलनगंज बाजार गई थी. लौटते समय रास्ते में उसके पति कमल कमल सिंह निवासी नंदलालपुर चुंगी, खंदौली और मनीष निवासी नरायच टेंपो लेकर मिले. दोनों जबरन मेरी बहन को वाहन में बैठाकर नंदलालपुर ले गए. जहां उसके साथ गलत कृत्य किया. साथ ही धारदार फूंकनी से हमला किया. इसके बाद दोनों मरणासन्न हालत में बहन को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचे और बहन को छोड़कर फरार हो गए. इलाज के दौरान मेरी बहन की मौत हो गई.
एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि वादी की तहरीर पर खंदौली पुलिस ने दोनों आरोपियों को खिलाफ हत्या और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया था. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. साथ ही दोनों की निशानदेही पर हत्या में प्रयोग की फूंकनी बरामद की गई. पुलिस ने 21 जुलाई 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया. जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. मामले में वादियों, डॉक्टर और विवेचक की गवाही अहम रही. हालांकि एफएसएल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई. इस पर दोनों आरोपियों को न्यायाधीश ने गैंगरेप से बरी किया है. जबकि, महिला की हत्या में दोनों आरोपियों को दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है.