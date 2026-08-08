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अंग्रेजों के जमाने का मानसिक अस्पताल बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा में बनेगा देश का दूसरा NIMHANS

आगरा के 166 साल पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलूर की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी.

आगरा में बनेगा निमहंस (NIMHANS) टू.
आगरा में बनेगा निमहंस (NIMHANS) टू. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 12:13 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 12:42 PM IST

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आगरा : भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति एक ऐसा अध्याय है. जिसे आमतौर पर वीरता, युद्ध और राजनीतिक बदलाव के नजरिए से देखा जाता है. हालांकि इस संघर्ष के पीछे मानसिक अवसाद के गहरे जख्म की कहानी भी है. अंग्रेज सैनिकों और राजा रजवाड़ों की लड़ाई में लाखों आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे भी प्रभावित हुए थे. दोनों पक्ष के कुनबे जरूरी संसाधनों के अभाव, डर, भय, भुखमरी आदि से गहरे मानसिक दबाव में चल गए थे. उस दौर में मानसिक स्वास्थ्य जैसी कोई समझ नहीं थी.

अंग्रेजों के जमाने का मानसिक अस्पताल बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट. (Video Credit : ETV Bharat)

मानसिक अवसाद की हकीकत सामने आने पर 1859 में आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय की नींव रखी गई. इसका उद्देश्य डर और भय की भंवर में फंसे भारतीयों और अंग्रेजों को मानसिक अवसाद से निकालना था. अब देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और न्यूरोसाइंस शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी के तहत उत्तर भारत को बेंगलूर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS) की तर्ज पर दूसरा राष्ट्रीय संस्थान देने की तैयारी है. यूपी सरकार ने आगरा के 166 वर्ष पुराने मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी "निमहंस-2" के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा है. पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन के साथ संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट.

आगरा मानसिक अस्पताल.
आगरा मानसिक अस्पताल. (Photo Credit : ETV Bharat)


"निमहंस-2" को मंजूरी मिलती है तो यह उत्तर भारत का पहला और देश का दूसरा ऐसा राष्ट्रीय संस्थान होगा, जहां मानसिक स्वास्थ्य, मनोचिकित्सा, न्यूरोसाइंस और संबद्ध विषयों में 50 से अधिक शैक्षणिक एवं सुपर स्पेशियलिटी कोर्स संचालित किए जा सकेंगे. इससे न केवल देशभर के मरीजों को उन्नत उपचार मिलेगा, बल्कि मेडिकल शिक्षा, शोध, मानव संसाधन विकास और मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार होने की उम्मीद है.

आगरा मानसिक अस्पताल.
आगरा मानसिक अस्पताल. (Photo Credit : ETV Bharat)





आगरा का मानसिक स्वास्थ्य संस्थान देश का दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज-2 (निमहंस-2) बनेगा जो 166 साल पुराना और अंग्रेजों के जमाने का है. फिलवक्त यह संस्थान पहले से ही कई राज्यों के मरीजों के लिए प्रमुख उपचार केंद्र है और अब इसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं.

आगरा मानसिक अस्पताल.
आगरा मानसिक अस्पताल. (Photo Credit : ETV Bharat)



बताया जाता है कि 1857 की क्रांति से घबराए अंग्रेज अफसर और सैनिक जब मानसिक अवसाद में चले गए थे तो आगरा में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की परिकल्पना की गई थी. 1859 में संस्थान शुरू हुआ था जो करीब 172 एकड़ में बना है. जिसमें यूपी के अलावा दूसरे प्रदेशों के मानसिक अवसाद से ग्रसित मरीज उपचार के लिए आते हैं.

आगरा मानसिक अस्पताल.
आगरा मानसिक अस्पताल. (Photo Credit : ETV Bharat)


करीब 50 कोर्स प्रारंभ हो सकेंगे : मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक डॉ. दिनेश सिंह राठौर बताते हैं कि "निमहंस-2" के बाद यहां पर करीब 50 कोर्स प्रारंभ हो सकेंगे. जिसमें न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो बायोकैमिस्ट्री, न्यूरो फिजियोलॉजी समेत अन्य कोर्स शामिल हैं. यहां शीर्ष संस्थान बनने से मरीजों के उपचार के साथ ही नए रिसर्च का ईको सिस्टम भी बनेगा.

आगरा मानसिक चिकित्सालय के नाम में बदलाव.
आगरा मानसिक चिकित्सालय के नाम में बदलाव. (Photo Credit : ETV Bharat)



मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा आगरा : डॉ. दिनेश सिंह राठौर बताते हैं कि देश का पहला निमहंस बेंगलूर में हैं. वहां पर देशभर के साथ ही दूसरे देशों से भी मरीज उपचार के लिए आते हैं. आगरा पहले से ही ईको टूरिज्म का हब है. यहां पर ताजमहल समेत अन्य स्मारक देखने के लिए देश के कोने-कोने के साथ ही विदेशों से हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं. ऐसे में जब "निमहंस-2" बनेगा तो आगरा मेडिकल टूरिज्म की दिशा में अहम केंद्र साबित होगा. इसके अलावा यहां मेडिकल टूरिज्म का ईको सिस्टम डेवलप होने से परिवहन, होटल, पीजी, कैब समेत कई रोजगार के अवसर मिलेंगे.

आगरा मानसिक चिकित्सालय में इलाज का तरीका.
आगरा मानसिक चिकित्सालय में इलाज का तरीका. (Photo Credit : ETV Bharat)
सीएम योगी से मिला तो हुई शासन संस्तुति : केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोकसभा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलूर जैसा संस्थान बनाए जाने की बात कही थी. इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक से बात करके शासन के पत्राचार किया गया. साथ ही आगरा मंडलायुक्त से मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को "निमहंस टू" बनाने की संस्तुति शासन को भेजी गई. इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति से केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया.
टेली मानस सुविधा की शुरुआत.
टेली मानस सुविधा की शुरुआत. (Photo Credit : ETV Bharat)


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बढ़ी बात : केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि यूपी सरकार की संस्तुति, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के डायरेक्टर का पत्र, आगरा मंडलायुक्त की संस्तुति और खास तौर से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की गई. आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के ऐतिहासिक महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए "निमहंस-2" पर सहमति बनी.

निमहंस-2 का लाभ.
निमहंस-2 का लाभ. (Photo Credit : ETV Bharat)
गदर क्रांति से मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का नातावरिष्ठ इतिहासकार राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि ब्रिटिश काल में उत्तर पश्चिम प्रांतों का मुख्यालय आगरा था. 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जॉन रसेल केल्विन को उत्तर पश्चिम प्रांतों का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करके आगरा भेजा था. जॉन रसेल केल्विन के समय 1857 का गदर क्रांति हुई. जिसका केंद्र बिंदु आगरा, झांसी और मेरठ था. गदर क्रांति का असर : गदर क्रांति से जॉन रसेल केल्विन पर मानसिक दबाव आया. गदर क्रांति से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई. आगरा में पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होने पर ब्रिटिश अफसर और परिवार किले से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. केल्विन को यह डर था कि कहीं किले में मुस्तैद 1200 हिंदुस्तानी सैनिक विद्रोह न कर दें. इसी भय और तनाव में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने से मनोरोगी हो गया. इसके अलावा तमाम सैनिक भी मनोरोगी हो गए. अवसाद में ही जॉन रसेल केल्विन को हैजा हुआ और 9 सितंबर 1857 को उसकी मौत हो गई. इतिहासकार "राजे" के मुताबिक क्रांतिकारियों के डर से घबराए अंग्रेज अफसरों ने जॉन रसेल केल्विन को आगरा किले में दीवान-ए-आम के सामने दफना दिया. जहां पर उसकी कब्र है. 1857 क्रांति थमने पर क्वीन विक्टोरिया ने इसकी समीक्षा की. जिसमें अंग्रेज सैनिक, अन्य अधिकारी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसेल केल्विन के तनाव में जाने की बात सामने आई. जिस पर ही सन 1859 में आगरा में मानिसक चिकित्सालय खोला गया, जो देश का चौथा मानसिक चिकित्सालय था. इससे पहले कलकत्ता (कोलकाता), बाम्बे (मुंबई) व मद्रास (चेन्नई) में मानसिक अस्पताल संचालित हो रहे थे.



1955 में एमडी मनोचिकित्सा शुरू हुआ : मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक डॉ. दिनेश सिंह राठौर बताते हैं कि मानसिक अस्पताल की स्थापना के बाद से सन 1905 तक आईजी जेल ही आगरा मानसिक अस्पताल के प्रभारी रहे. सन 1934 में पहली बार भारतीय डॉ. बनारसी दास मानसिक अस्पताल के अधीक्षक बने. डॉ. बनारसी दास ने रायल मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन किया.


आजादी के बाद सन 1947 में ‘इंडियन साइकियाट्री सोसायटी’ बनी. सन 1955 में चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस लाल ने संस्थान में एमडी मनोचिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किया. सन 1957 से 1975 तक अधीक्षक रहे डॉ. केसी दुबे के कार्यकाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सिजोफ्रेनिया पर स्टडी की गई. जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, भारत समेत सात देश शामिल थे. जो एशिया का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आगरा इस शोध में शामिल था.



रिसर्च के बाद ही सिजोफ्रेनिया की बीमारी से ग्रसित मरीज के उपचार को लेकर ही दुनियाभर के मानसिक अस्पतालों में परिवार वार्ड बनाए गए. जिसमें मरीज का उपचार परिवार के सदस्य के सामने ही किया जाता है. मनोरोगियों के इलाज के लिए इलेक्ट्रोकन्वसिव थैरेपी (ईसीटी) की सुविधा शुरू की गई. सन 1986 में एमडी पाठ्यक्रम एसएन मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित हो गया. 2012 में दोबारा से एमडी मनोचिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किया गया. साथ ही एमफिल क्लिनिकल साइकोलाजी, एमफिल साइकियाट्रिक, सोशल वर्क व नर्सिंग के पाठ्यक्रम शुरू किए गए.



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Last Updated : August 8, 2026 at 12:42 PM IST

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