7 फेरे के बाद इंटरव्यू देने पहुंची दुल्हन, विकास भवन लेकर पहुंचा दूल्हा, बोला- दूंगा हर कदम पर साथ...
आगरा में नवविवाहित जोड़ा चर्चा में, शादी के दिन ही आई थी इंटरव्यू की कॉल, जानिए एक-दूजे के होने की कहानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 11:36 AM IST|
Updated : February 23, 2026 at 11:50 AM IST
आगरा: जिले में रविवार दोपहर सोशल मीडिया पर एक दूल्हा-दुल्हन का वीडियो वायरल हुआ. जिसमें दूल्हे का हाथ थामे दुल्हन विकास भवन में आंगनबाड़ी वर्कर का इंटरव्यू देने पहुंची. नवविवाहित जोड़े ने रात में शादी की पूरी रस्में कीं और रविवार सुबह विदाई कराकर दूल्हा कार से दुल्हन को लेकर विकास भवन पहुंचा. नववाहिता जोड़े को देखकर वहां मौजूद हर किसी की नजरें दूल्हे का हाथ थामे घूंघट में आई दुल्हन पर थी. दुल्हन ने पहले इंटरव्यू दिया और दूल्हे के साथ ससुराल गई. अब जिले में दुल्हा और दुल्हन की सकारात्मक सोच की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं.
बता दें कि आगरा के जिले के लादूखेड़ा निवासी मनोज कुशवाहा का गांव में ही साइबर कैफे है. पास के गांव की अनीशा जब मेरे साइबर कैफे पर आई तो उनसे मुलाकात हुई. जिससे दोनों में जान पहचान और बातचीत शुरू हुई. फिर दोस्ती उसके बाद दोनों ने एक-दूसरे से शादी करने का फैसला किया. परिजनों से बात की. दोनों के परिजन भी मान गए. शादी से पहले ही अनीशा ने आंगनबाड़ी वर्कर की पोस्ट के लिए आवेदन किया था.
शादी के दिन ही आया इंटरव्यू का काल: मनोज ने बताया कि शादी के दिन ही अनीशा ने आंगनबाड़ी वर्कर के इंटरव्यू की जानकारी दी. कहा कि रविवार को इंटरव्यू है. मुझे इंटरव्यू देना है. इस पर मैंने अपने परिजन को इस बारे में बताया कि शादी के बाद विदा कराकर पहले अनीशा को इंटरव्यू दिलाने ले जाएंगें. जिस पर परिवार ने पूरा सहयोग दिया. शनिवार रात में शादी की पूरी रस्में हुई. रविवार सुबह जल्द ही दुल्हान की विदाई कराई और उसे कार से सीधे आगरा लेकर आया हूं.
पत्नी का हर कदम साथ दूंगा: दूल्हा मनोज ने बताया कि शादी से पहले ही अनीशा ने बताया था कि उसे अपने पैरों पर खड़े होना है. जिस पर उन्होंने भी उससे वादा किया कि वह नौकरी करेंगी. उनका हर मोड़ पर साथ दिया जाएगा. इसलिए, शादी के बाद विदा कराकर गांव जाने से पहले सीधे इंटरव्यू दिलाने विकास भवन ले आए.