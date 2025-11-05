"जिससे तुम शादी करने जा रहे हो वो मेरी है...बरात लेकर आए तो गोली मार दूंगा..."; आगरा के युवक को मिली धमकी
मामला आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा का है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फोन करने वाले की तलाश शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 9:44 AM IST
आगरा: ताजनगरी आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का एक परिवार इन दिनों दहशत में हैं. परिवार के बेटे की शादी फिरोजाबाद की एक युवती से तय हुई है. शादी फरवरी 2026 में होनी है. लेकिन, एक कॉल ने परिवार की नींद उडा दी है. कॉल करके एक युवक ने धमकी दी है. कहा कि वो मेरी है..., बरात लेकर आया तो गोली मार दूंगा. पीड़ित युवक की तहरीर पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा का है. दहतोरा निवासी नरेश चंद ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे विशाल की शादी फिरोजाबाद जिले के पहाड़पुर की युवती से तय हुई है. बेटे की शादी 10 फरवरी 2026 को होनी है. बेटे के मोबाइल पर 30 अक्टूबर को दो बजे एक कॉल आई. कॉल मेरी पत्नी ने उठाई. कॉल करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी. कहा कि अगर पहाड़पुर बरात लेकर आए तो गोली मार दूंगा.
नरेश चंद ने बताया कि अनजान मोबाइल नंबर से कॉल करके आरोपी ने पहले युवती का नाम लिया. कहा कि वह मेरी है...उसे कोई नहीं ले जा सकता है. अपने बेटे से कह देना, उसके बारे में गलती से भी न सोचे. उससे शादी की बात भूल जाए. शादी की तो बेटा ही नहीं रहेगा.
अनजान मोबाइल नंबर से मिली धमकी से पूरा परिवार डर गया है. सभी दशहत में हैं. इस बारे में हरीपर्वत एसीपी अक्षय संजय महाडिक ने बताया कि नरेश चंद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. सिकंदरा थाना पुलिस और साइबर सेल अब धमकी देने वाले मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है. जल्द ही आरोपी का पता करके आगे की कार्रवाई की जाएगी.
