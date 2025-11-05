ETV Bharat / state

"जिससे तुम शादी करने जा रहे हो वो मेरी है...बरात लेकर आए तो गोली मार दूंगा..."; आगरा के युवक को मिली धमकी

आगरा के युवक को फोन पर मिली धमकी, कहा- युवती से शादी की तो गोली मार दूंगा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र का एक परिवार इन दिनों दहशत में हैं. परिवार के बेटे की शादी फिरोजाबाद की एक युवती से तय हुई है. शादी फरवरी 2026 में होनी है. लेकिन, एक कॉल ने परिवार की नींद उडा दी है. कॉल करके एक युवक ने धमकी दी है. कहा कि वो मेरी है..., बरात लेकर आया तो गोली मार दूंगा. पीड़ित युवक की तहरीर पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा का है. दहतोरा निवासी नरेश चंद ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे विशाल की शादी फिरोजाबाद जिले के पहाड़पुर की युवती से तय हुई है. बेटे की शादी 10 फरवरी 2026 को होनी है. बेटे के मोबाइल पर 30 अक्टूबर को दो बजे एक कॉल आई. कॉल मेरी पत्नी ने उठाई. कॉल करने वाले ने जान से मारने की धमकी दी. कहा कि अगर पहाड़पुर बरात लेकर आए तो गोली मार दूंगा.

नरेश चंद ने बताया कि अनजान मोबाइल नंबर से कॉल करके आरोपी ने पहले युवती का नाम लिया. कहा कि वह मेरी है...उसे कोई नहीं ले जा सकता है. अपने बेटे से कह देना, उसके बारे में गलती से भी न सोचे. उससे शादी की बात भूल जाए. शादी की तो बेटा ही नहीं रहेगा.