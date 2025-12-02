ETV Bharat / state

आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना से डेढ़ घंटे रही अफरातफरी, पार्सल में मिले स्पार्कल पटाखे

आगरा : ताजनगरी स्थित आईएसबीटी पर सोमवार रात बस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. यात्रियों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक अफरातफरी रही. इस दौरान पहुंची पुलिस टीम की सघन तलाशी में बस से संदिग्ध पार्सल बरामद किया गया. जिसमें ‘आइस’ और स्पार्कल पटाखे मिले. इसके बाद यात्रियों की जान में जान आई और पुलिस ने राहत की सांस ली.

आगरा बस डिपो पर अफरातफरी. (Video Credit : ETV Bharat)

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आईएसबीटी परिसर में एटा डिपो की अनुबंधित रोडवेज बस (यूपी 80 एटी 2743) खड़ी थी. जिसमें रखे एक पार्सल से धुआं उठने और अंदर तार दिखाई देने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया. सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी, बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. ​एहतियातन बस अड्डा परिसर खाली कराने के बाद पार्सल की गहन जांच की गई. जिसमें ‘आइस’ और स्पार्कल पटाखे मिले.





