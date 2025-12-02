ETV Bharat / state

आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना से डेढ़ घंटे रही अफरातफरी, पार्सल में मिले स्पार्कल पटाखे

पार्सल से ‘आइस’ (शादी-ब्याह में धुआं करने वाला पदार्थ) गिरने से धुआं उठा था.

आगरा आईएसबीटी पर बम की सूचना
आगरा आईएसबीटी पर बम की सूचना. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 8:17 AM IST

2 Min Read
आगरा : ताजनगरी स्थित आईएसबीटी पर सोमवार रात बस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. यात्रियों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक अफरातफरी रही. इस दौरान पहुंची पुलिस टीम की सघन तलाशी में बस से संदिग्ध पार्सल बरामद किया गया. जिसमें ‘आइस’ और स्पार्कल पटाखे मिले. इसके बाद यात्रियों की जान में जान आई और पुलिस ने राहत की सांस ली.

आगरा बस डिपो पर अफरातफरी. (Video Credit : ETV Bharat)

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आईएसबीटी परिसर में एटा डिपो की अनुबंधित रोडवेज बस (यूपी 80 एटी 2743) खड़ी थी. जिसमें रखे एक पार्सल से धुआं उठने और अंदर तार दिखाई देने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया. सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी, बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. ​एहतियातन बस अड्डा परिसर खाली कराने के बाद पार्सल की गहन जांच की गई. जिसमें ‘आइस’ और स्पार्कल पटाखे मिले.


डीसीपी के मुताबिक बस परिचालक अंकित ने बताया है कि रविवार सुबह एटा से कासगंज भेजा गया पार्सल गलती से आगरा पहुंच गया था. प्राथमिक जांच में पता चला कि पार्सल से ‘आइस’ (शादी-ब्याह में धुआं करने वाला पदार्थ) गिरने से धुआं उठा था. धुआं होने पर बम का संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई थी. वहीं रोडवेज बस में संदिग्ध पार्सल मिलने के बाद बस अड्डा परिसर को खाली करा दिया गया था. इस दौरान बाहर से आने वाली बसों का संचालन एनएच से कराया गया.

