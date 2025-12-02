आगरा बस अड्डे पर बम की सूचना से डेढ़ घंटे रही अफरातफरी, पार्सल में मिले स्पार्कल पटाखे
पार्सल से ‘आइस’ (शादी-ब्याह में धुआं करने वाला पदार्थ) गिरने से धुआं उठा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 8:17 AM IST
आगरा : ताजनगरी स्थित आईएसबीटी पर सोमवार रात बस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया. यात्रियों के बीच करीब डेढ़ घंटे तक अफरातफरी रही. इस दौरान पहुंची पुलिस टीम की सघन तलाशी में बस से संदिग्ध पार्सल बरामद किया गया. जिसमें ‘आइस’ और स्पार्कल पटाखे मिले. इसके बाद यात्रियों की जान में जान आई और पुलिस ने राहत की सांस ली.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आईएसबीटी परिसर में एटा डिपो की अनुबंधित रोडवेज बस (यूपी 80 एटी 2743) खड़ी थी. जिसमें रखे एक पार्सल से धुआं उठने और अंदर तार दिखाई देने पर यात्रियों में हड़कंप मच गया. सूचना पर कई थानों की फोर्स के साथ अधिकारी, बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची. एहतियातन बस अड्डा परिसर खाली कराने के बाद पार्सल की गहन जांच की गई. जिसमें ‘आइस’ और स्पार्कल पटाखे मिले.
डीसीपी के मुताबिक बस परिचालक अंकित ने बताया है कि रविवार सुबह एटा से कासगंज भेजा गया पार्सल गलती से आगरा पहुंच गया था. प्राथमिक जांच में पता चला कि पार्सल से ‘आइस’ (शादी-ब्याह में धुआं करने वाला पदार्थ) गिरने से धुआं उठा था. धुआं होने पर बम का संदेह हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई थी. वहीं रोडवेज बस में संदिग्ध पार्सल मिलने के बाद बस अड्डा परिसर को खाली करा दिया गया था. इस दौरान बाहर से आने वाली बसों का संचालन एनएच से कराया गया.
