आगरा: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, गौशाला भूमि पूजन के दौरान चलीं ताबड़तोड़ गोलियां; किसान के पेट में लगी दो गोलियां
आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में किसान देवेंद्र उर्फ बंगाली के पेट में दो गोलियां लगी हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 10:02 PM IST
आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव नगला कारे में गुरुवार को जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी गाली-गलौज और तकरार शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इसी अफरा-तफरी के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें किसान देवेंद्र उर्फ बंगाली के पेट में दो गोलियां जा लगीं.
किसान के लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है.
गौशाला के भूमि पूजन पर भड़का विवाद, मौके पर पहुंचे डीसीपी और एसीपी
इस गोलीकांड की सूचना मिलते ही डीसीपी आदित्य सिंह तुरंत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस पूरे मामले के बारे में एसीपी जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि कंट्रोल रूम से मलपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दक्षिणी बाइपास के किनारे गांव मनखेड़ा के जंगल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है. सूचना पर जब मलपुरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पता चला कि अष्ट विनायक बिल्डर्स पक्ष की ओर से वहां गौशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष के देवेंद्र उर्फ बंगाली निवासी नगला कारे के लोग भी वहां पहुंच गए, जिससे विवाद बढ़ गया और गोली लगने से देवेंद्र घायल हो गए.
गांव में तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात, चार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज
एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही ने आगे बताया कि घटना के बाद गांव में व्याप्त तनाव को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे फिलहाल शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है. घायल किसान देवेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है. इस गोलीकांड में शामिल चार मुख्य अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमों का गठन किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
जेसीबी से फसल नष्ट कर जबरन कब्जे का आरोप, हथियारों से लैस थे हमलावर
दूसरी तरफ, घायल किसान देवेंद्र के पक्ष का गंभीर आरोप है कि आरोपी पक्ष उनकी दो बीघा जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है. परिजनों के मुताबिक, गुरुवार सुबह जब दूसरा पक्ष जेसीबी मशीन लेकर मौके पर आया था, तो उन्होंने जमीन पर कब्जा करने से उन्हें रोका था. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने कथित तौर पर जबरन खड़ी फसल नष्ट कर दी और जमीन पर बाउंड्री बनाने का प्रयास किया. पीड़ित पक्ष का दावा है कि वारदात के समय आरोपी पक्ष के 50 से अधिक लोग मौके पर मौजूद थे, जो अपने साथ अवैध हथियार लेकर आए थे.
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