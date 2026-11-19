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आगरा: जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, गौशाला भूमि पूजन के दौरान चलीं ताबड़तोड़ गोलियां; किसान के पेट में लगी दो गोलियां

घायल किसान की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मलपुरा थाना क्षेत्र के गांव नगला कारे में गुरुवार को जमीन के विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी गाली-गलौज और तकरार शुरू हुई, जिसके बाद देखते ही देखते जमकर लाठी-डंडे चलने लगे. इसी अफरा-तफरी के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें किसान देवेंद्र उर्फ बंगाली के पेट में दो गोलियां जा लगीं.

किसान के लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज चल रहा है.

एसीपी सैंया जसवीर सिंह सिरोही. (Video Credit: ETV Bharat) गौशाला के भूमि पूजन पर भड़का विवाद, मौके पर पहुंचे डीसीपी और एसीपी

इस गोलीकांड की सूचना मिलते ही डीसीपी आदित्य सिंह तुरंत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस पूरे मामले के बारे में एसीपी जसवीर सिंह सिरोही ने बताया कि कंट्रोल रूम से मलपुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि दक्षिणी बाइपास के किनारे गांव मनखेड़ा के जंगल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है. सूचना पर जब मलपुरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो पता चला कि अष्ट विनायक बिल्डर्स पक्ष की ओर से वहां गौशाला निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष के देवेंद्र उर्फ बंगाली निवासी नगला कारे के लोग भी वहां पहुंच गए, जिससे विवाद बढ़ गया और गोली लगने से देवेंद्र घायल हो गए.