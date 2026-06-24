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आगरा में बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के नाती पर हमला, 65 हजार की लूट के बाद पिस्टल तानकर की फायरिंग

आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के नाती हर्ष वर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है.

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आगरा में विधायक के नाती पर चली गोली; ताजगंज थाना इंस्पेक्टर जसवीर सिरोही ने शुरू की सीसीटीवी की जांच. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 10:23 PM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के नाती हर्ष वर्मा ने अपने ही कुछ परिचित युवकों पर मारपीट, लूट और सरेराह फायरिंग करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित हर्ष वर्मा का सीधा आरोप है कि दो परिचित युवकों ने उन पर अचानक जानलेवा हमला करके उनके पास मौजूद हजारों रुपये जबरन लूट लिए. जब उन्होंने इस लूटपाट का कड़ा विरोध किया तो आरोपियों ने अवैध पिस्टल दिखाकर उन्हें मौके पर ही देख लेने की धमकी दी. इतना ही नहीं, हमलावरों ने हर्ष को जान से मारने की नीयत से उन पर सीधी फायरिंग भी की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस: इस हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा विधायक के नाती की लिखित तहरीर पर ताजगंज थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है. ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिरोही ने मीडिया को बताया कि पीड़ित द्वारा जो घटनास्थल बताया गया है, पुलिस टीमें वहां पहुंच चुकी हैं. घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच और फुटेज में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी.

आई लव आगरा प्वाइंट के पास वारदात: विधायक के नाती हर्ष वर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह किसी व्यक्ति से रुपये लेकर अपने एक मित्र को छोड़ने टीडीआई सिटी गए थे. मित्र को छोड़ने के बाद जब वह वहां खाना खाने गए तो उन्हें संबंधित रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद मिला. इसके बाद वह देर रात फतेहाबाद रोड स्थित प्रसिद्ध 'आई लव आगरा प्वाइंट' के पास आ गए. हर्ष के मुताबिक, वहां पर पहले से ही मौजूद कलाल खेरिया निवासी धर्मेंद्र राजपूत और फतेहाबाद थाना क्षेत्र की पीपल चौकी निवासी सोनू वर्मा अपनी कार में बैठे मिले.

डैशबोर्ड से लूटे 65,600 रुपये: पीड़ित का आरोप है कि कार में बैठे दोनों आरोपी कथित रूप से भारी मात्रा में शराब पिए हुए थे और पूरी तरह नशे में धुत थे. पीड़ित हर्ष वर्मा के अनुसार धर्मेंद्र राजपूत और सोनू वर्मा ने उन्हें देखते ही रोक लिया और जबरन रुपयों की मांग करने लगे. हर्ष ने जब उन्हें बेवजह रुपये देने से साफ इनकार किया, तो दोनों आरोपियों ने उनके साथ सरेराह गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर बात इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने हर्ष के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी.

तमंचा दिखाकर दी जान से मारने की धमकी: दबंग आरोपियों ने हर्ष वर्मा की कार के डैशबोर्ड में रखे हुए 65,600 रुपये जबरन निकाल लिए और पॉकेट में रख लिए. जब विधायक के नाती ने अपनी गाढ़ी कमाई के रुपये छीने जाने का कड़ा विरोध किया, तो आरोपियों ने तुरंत पिस्टल निकाल कर उनकी कनपटी पर तान दी. दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने हर्ष को जान से मारने की नीयत से हवा में फायरिंग भी की. फायरिंग की आवाज सुनकर हर्ष वहां से जैसे-तैसे अपनी जान बचाकर सुरक्षित भाग निकले.

समझौते के लिए आ रहे धमकी भरे फोन: हर्ष वर्मा का दावा है कि इस खौफनाक वारदात के बाद से ही उनके मोबाइल पर लगातार अज्ञात और आरोपियों के धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं. इन कॉल्स के जरिए उन पर पुलिस में की गई शिकायत वापस लेने और मामले को रफा-दफा कर समझौता करने का भारी दबाव बनाया जा रहा है. उधर, ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिरोही ने बताया कि सत्तापक्ष के विधायक के परिवार से जुड़ा मामला होने के कारण तहरीर में लगाए गए सभी आरोपों की वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के साथ गंभीरता से जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने पर किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.

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