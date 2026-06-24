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आगरा में बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के नाती पर हमला, 65 हजार की लूट के बाद पिस्टल तानकर की फायरिंग

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में फतेहाबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा के नाती हर्ष वर्मा ने अपने ही कुछ परिचित युवकों पर मारपीट, लूट और सरेराह फायरिंग करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित हर्ष वर्मा का सीधा आरोप है कि दो परिचित युवकों ने उन पर अचानक जानलेवा हमला करके उनके पास मौजूद हजारों रुपये जबरन लूट लिए. जब उन्होंने इस लूटपाट का कड़ा विरोध किया तो आरोपियों ने अवैध पिस्टल दिखाकर उन्हें मौके पर ही देख लेने की धमकी दी. इतना ही नहीं, हमलावरों ने हर्ष को जान से मारने की नीयत से उन पर सीधी फायरिंग भी की, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस: इस हाईप्रोफाइल मामले में भाजपा विधायक के नाती की लिखित तहरीर पर ताजगंज थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है. ताजगंज थाना प्रभारी निरीक्षक जसवीर सिरोही ने मीडिया को बताया कि पीड़ित द्वारा जो घटनास्थल बताया गया है, पुलिस टीमें वहां पहुंच चुकी हैं. घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सरकारी और निजी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच और फुटेज में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी.

आई लव आगरा प्वाइंट के पास वारदात: विधायक के नाती हर्ष वर्मा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह किसी व्यक्ति से रुपये लेकर अपने एक मित्र को छोड़ने टीडीआई सिटी गए थे. मित्र को छोड़ने के बाद जब वह वहां खाना खाने गए तो उन्हें संबंधित रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद मिला. इसके बाद वह देर रात फतेहाबाद रोड स्थित प्रसिद्ध 'आई लव आगरा प्वाइंट' के पास आ गए. हर्ष के मुताबिक, वहां पर पहले से ही मौजूद कलाल खेरिया निवासी धर्मेंद्र राजपूत और फतेहाबाद थाना क्षेत्र की पीपल चौकी निवासी सोनू वर्मा अपनी कार में बैठे मिले.

डैशबोर्ड से लूटे 65,600 रुपये: पीड़ित का आरोप है कि कार में बैठे दोनों आरोपी कथित रूप से भारी मात्रा में शराब पिए हुए थे और पूरी तरह नशे में धुत थे. पीड़ित हर्ष वर्मा के अनुसार धर्मेंद्र राजपूत और सोनू वर्मा ने उन्हें देखते ही रोक लिया और जबरन रुपयों की मांग करने लगे. हर्ष ने जब उन्हें बेवजह रुपये देने से साफ इनकार किया, तो दोनों आरोपियों ने उनके साथ सरेराह गाली-गलौज शुरू कर दी. विरोध करने पर बात इतनी बढ़ी कि आरोपियों ने हर्ष के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी.