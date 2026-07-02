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आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह, यूनिवर्सिटी के स्वर्णिम इतिहास के 100 वर्ष पूरे

आगरा: ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो गए हैं. विश्वविद्यालय में आज 100 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. आज से 100 साल पहले पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के 14 कॉलेजों से शुरू हुए विश्वविद्यालय ने 1000 से अधिक कॉलेज का सफर तय किया है.

सिर्फ चार विभाग से हुई थी शुरुआत: विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को ए डब्ल्यू डेविस, मुंशी नारायण प्रसाद अस्थाना, डॉ. एलपी माथुर, लाला दीवान चंद, राय बहादुर आनंद स्वरूप और डॉ. ब्रजेंद्र स्वरूप ने रखी थी. अभी विश्वविद्यालय से करीब 600 कॉलेज जुड़े हुए हैं. शुरूआती दौर में केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि संकाय ही थे. सन 1936 में मेडिसिन, सन 1938 में कृषि की पढाई शुरू हुई. अब पढ़ाई का एआई तक की हो रही है. आज विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं. इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा (ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग) के क्षेत्र में विवि कदम रखने जा रहा है. जिससे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से छात्र चुनिंदा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे.

आगरा: आंबेडकर यूनिवर्सिटी का शताब्दी महोत्सव (Video Credit: ETV Bharat)

छात्रों ने बढ़ाया देश प्रदेश का मान: भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले पूर्व छात्रों ने देश और प्रदेश की कमान संभाली है. विवि ने देश को तीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दिए हैं. अभिनेता, शिक्षाविद, सेना के अधिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समेत कई नामी हस्तियों ने विवि या उससे संबद्ध कॉलेजों से पढ़ाई की है. विवि के दो पूर्व छात्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है. जबकि, पूर्व छात्र रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मविभूषण मिला है. विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी नाम शामिल है.