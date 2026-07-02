आगरा में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह, यूनिवर्सिटी के स्वर्णिम इतिहास के 100 वर्ष पूरे
विश्वविद्यालय ने देश को दिए तीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीएम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 2:39 PM IST
आगरा: ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो गए हैं. विश्वविद्यालय में आज 100 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया. आज से 100 साल पहले पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के 14 कॉलेजों से शुरू हुए विश्वविद्यालय ने 1000 से अधिक कॉलेज का सफर तय किया है.
सिर्फ चार विभाग से हुई थी शुरुआत: विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को ए डब्ल्यू डेविस, मुंशी नारायण प्रसाद अस्थाना, डॉ. एलपी माथुर, लाला दीवान चंद, राय बहादुर आनंद स्वरूप और डॉ. ब्रजेंद्र स्वरूप ने रखी थी. अभी विश्वविद्यालय से करीब 600 कॉलेज जुड़े हुए हैं. शुरूआती दौर में केवल कला, विज्ञान, वाणिज्य और विधि संकाय ही थे. सन 1936 में मेडिसिन, सन 1938 में कृषि की पढाई शुरू हुई. अब पढ़ाई का एआई तक की हो रही है. आज विश्वविद्यालय में देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशी छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं. इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा (ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग) के क्षेत्र में विवि कदम रखने जा रहा है. जिससे घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से छात्र चुनिंदा पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सकेंगे.
छात्रों ने बढ़ाया देश प्रदेश का मान: भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले पूर्व छात्रों ने देश और प्रदेश की कमान संभाली है. विवि ने देश को तीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल दिए हैं. अभिनेता, शिक्षाविद, सेना के अधिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी समेत कई नामी हस्तियों ने विवि या उससे संबद्ध कॉलेजों से पढ़ाई की है. विवि के दो पूर्व छात्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला है. जबकि, पूर्व छात्र रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्मविभूषण मिला है. विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का भी नाम शामिल है.
पाकिस्तान नौसेना के पूर्व कमांडर-इन-चीफ एडमिरल मुजफ्फर हसन ने भी विवि से ही पढ़ाई की थी. पहले आगरा विश्वविद्यालय किराए के भवन में चला. जिसकी भूमि एवं भवन के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि कुलपति डेविस ने दान दी थी.- राजकिशोर राजे, वरिष्ठ इतिहासकार
नारी सशक्तिकरण की मिसाल: डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल हैं, तो पहली महिला कुलपति प्रो. आशु रानी हैं. विश्वविद्यालय में अब तक 50 कुलपति हुए हैं. जिनमें दो ही महिलाएं हैं. पहली महिला कुलपति दयालबाग की सूरत प्यारी सुखिया थीं. मौजूदा कुलपति प्रो. आशु रानी पहली स्थायी महिला और लगातार दो कार्यकाल पाने वाली कुलपति हैं. उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड प्राप्त हुआ.
विवि की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी है. विवि ने कई विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू साइन किए हैं. जिससे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिये विदेशी छात्र आगरा आ रहे हैं. जो यहां की कला, संस्कृति और भाषा सीख रहे हैं. इसके साथ ही आगरा के छात्रों को भी विदेश जा रहे हैं. जिससे उन्हें ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है.-प्रोफेसर आशु रानी, डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि की कुलपति
संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपियां: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के संग्रहालय में 1540 दुर्लभ पांडुलिपियां, सिक्के और ग्रंथ हैं. जिनमें भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिखे ग्रंथ भी शामिल हैं. इसके साथ ही आगरा का 400 साल पुराना नक्शा भी है. जो बल्केश्वर से ताजमहल के दोनों किनारों पर बसे शहर की जानकारी देता है. केंद्रीय पुस्तकालय में दो लाख से अधिक पुस्तकें, जर्नल और थीसिस हैं. विवि के पोर्टल पर करीब दो करोड़ किताबें पढ़ी जा सकती हैं. जिनमें 3000 से अधिक ई-रिसर्च जर्नल हैं. विवि में अत्याधुनिक एक्सरे विवर्तन प्रयोगशाला (एक्सआरडी लैब) के बाद अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक सेंटर शुरू हो रहा है.
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