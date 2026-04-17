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भीमनगरी महोत्सव; 100 दूल्हों की निकली बारात, नगीना सांसद आजाद ने भाजपा को खूब सुनाई खरी खोटी

भीमनगरी समारोह के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वर-वधू को आर्शीवाद दिया.

सांसद चंद्रशेखर आजाद
सांसद चंद्रशेखर आजाद (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 1:16 PM IST

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आगरा : भीमनगरी समारोह में गुरुवार रात 100 जोड़ों की दहेज रहित शादी हुई. इसके पहले गुरुवार शाम घोड़ों पर दूल्हों की बारात निकली. जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे. भीमनगरी समारोह के मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने वर-वधू को आर्शीवाद दिया. इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जुबानी हमला भी बोला.

मीडिया से मुखातिब सांसद चंद्रशेखर आजाद. (Video Credit : ETV Bharat)

आगरा के परशुराम चौक विवाद पर नगीना सांसद ने कहा कि पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर रही है. वहां कोई भी अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है. बाबा साहेब की शोभायात्रा के दौरान कुछ नौजवान जोश में वहां पर चढ़ गए थे. नौजवान चढे़, सेल्फी ली और उतर आए. उन्होंने कोई ऐसा अपमान नहीं किया है, वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था. वो अशोक चक्र का झंडा था. वो नोट पर भी हैं, यदि किसी को इसको लेकर आपत्ति है तो नोट भी अपने घर से निकाल कर फेंक दे. मैं दोनों समाज से कहूंगा कि आपसी प्रेम बनाकर रखें. हालांकि बाबा साहेब की मूर्तियां रोज टूट रही हैं. कमजारों का रोज उत्पीड़न किया रहा है. यदि ऐसा होगा तो भय व्याप्त होगा या आक्रोश होगा.

लखीमपुरखीरी की हिंसा को संभालने में भी शासन-प्रशासन का रवैया गैर जिम्मेदाराना है. रात के अंधेरे में पुलिस मारपीट कर रही है. बुजुर्गों पर कार्रवाई हो रही है. आम लोगों में भय व्याप्त है. वीडियो की जांच हो जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. जाति के आधार पर या आंबेडकर वादी बताकर किसी को सजा न मिले. यदि ऐसा होगा तो लखीमपुर खीरी में आंदोलन होगा. यूपी सरकार 403 करोड़ रुपये में बाबा साहेब की मूर्तियों के छत्र बनवाने की कह रही है. पहले सरकार बाबा साहब और अन्य महापुरुषों की मूर्तियां संरक्षित तो कराए.




नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नोएडा में मजूदरों के आंदोलन पर कहा कि मजदूर से वेतन वृद्धि का वायदा किया गया था, मगर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया. मजदूर मजबूर होकर सड़कोंं पर आया तो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है. आंदोलन के दौरान पुरुष पुलिसकर्मी महिलाओं को पीट रहे. लोकसभा में भाजपा नारी वंदन अधिनियम का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन सड़कों पर महिलाओं और बेटियों के साथ मारपीट हो रही है. हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार केवल राजनीतिक लाभ के लिए बार-बार अपने वादों से पीछे हटती रहती है.






नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर बाबा साहेब की जयंती पर नीला गमछा डालने पर कहा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई किसी रंग या झंडे की नहीं, बल्कि विचारों की है. जो भी बाबा साहेब के विचारों पर चलता है, वही सही मायने में उनके सिद्धांतों का पालन करता है. नीला रंग समानता का प्रतीक है और जो भी समानता में विश्वास रखता है, वह इस विचारधारा के साथ खड़ा रहेगा.

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