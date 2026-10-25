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आगरा के माथे से मिटेगा भिक्षावृति का कलंक, ताजमहल से आगरा किले तक चलेगा अभियान, स्माइल स्कीम की सफलता पर लोगों को संदेह

आगरा: भिक्षावृत्ति समाज का एक ऐसा कलंक है जो न केवल व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि समाज की प्रगति में भी बाधक है. लोग भीख मांगने को अपनी नियति मान लेते हैं, जबकि वे श्रम करके जीवन यापन कर सकते हैं. भिक्षावृत्ति से जुड़े संगठित अपराध, जैसे बच्चों का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाना, समाज के लिए घातक है. सरकार और समाज दोनों स्तर पर इसको खत्म करने के लिए जनजागरूकता अभियान के साथ साथ आर्थिक पुनर्वास योजना को भी सही से लागू करने की जरूरत है. सरकार की स्माइल योजना की पड़ताल करती इस रिपोर्ट में पढ़िए क्या है इसकी खूबियां और खामियां.

सर्वे में अब तक 800 भिखारी चिन्हित जिला समाज कल्याण अधिकारी नगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि स्माइल स्कीम के तहत जो लोग भिक्षावृत्ति में लगे हैं. उन्हें चिन्हित करना है. उसके बाद रेस्क्यू करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाना है. आगरा में भिक्षावृत्ति के स्थान और भिखारियों का सर्वे कराने काम उम्मीद संस्था कर रही है. अब तक 800 लोगों मिले हैं जो हरीपर्वत चौहारा, सेंटजोंस चौराहा, मदिया कटारा से आगे दरगाह, ताजमहल के पूर्वी गेट और पश्चिमी गेट पार्किंग स्थल के साथ ही ताजमहल के आसपास के इलाके में ये काम कर रहे हैं. जिनमें पुरुष, महिला और बच्चों के साथ ही बुजुर्ग भी शामिल हैं.

हमारी बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसर हर व्यक्ति को समान रूप से पाने का हक है. लेकिन, समाज के कुछ वर्गों के लिए इन आवश्यक सुविधाओं का लाभ उठाना, आज भी आसान नहीं है. इन्हीं वंचितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्माइल योजना शुरू की है. स्माइल (SMILE) का पूरा नाम सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज़्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है. यह केंद्र सरकार की एक समग्र योजना है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के लिए सहायता और पुनर्वास पर केंद्रित है. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, कौशल विकास, आश्रय, आजीविका और पुनर्वास जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

ताजनगरी को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान साल 2022 में भी चलाया गया था. जी-20 समिट के दौरान जिला प्रशासन ने विदेशी मेहमानों के सामने बेइज्जती से बचने के लिए जिले भर में सर्वे कराया था. तब शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी रोड, फतेहाबाद रोड, मंदिरों, चौराहों, प्रमुख बाजारों, स्मारकों के आसपास 1500 से अधिक भिखारी मिले. जिसके बाद जिला प्रशासन ने आठ फरवरी से दस फरवरी 2023 तक शहर को 72 घंटे के लिए भिखारी मुक्त कर दिया था. पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान चलाकर भिखारियों को रैन बसेरों में रखा था.

दरअसल केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज़्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज यानि स्माइल स्कीम के तहत शहरों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना है. खासकर वीआईपी मूवमेंट और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भिखारियों की मौजूदगी भी प्रशासन के लिए चुनौती है. यूपी में आगरा, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य कई शहर भी शामिल हैं. जिसको भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाए जाने हैं.

केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी भिखारी मुक्त शहर अभियान शुरू किया. इसमें देशभर के 216 शहरों में शामिल किया गया है. इसी अभियान के तहत ताजनगरी को भिखारी मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है. शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति करने वालों का सर्वे कराया जा रहा है. अब तक सर्वे में ताजमहल, आगरा किला, हरीपर्वत चौराहा, मंदिर और दरगाहों पर भिखारी खूब मिले हैं.

सर्वे में यह भी खुलासा हुआ कि भिक्षावृत्ति में लगे कई लोग ऐसे हैं. जो बाहर के जिलों से आए हैं. उन्हें मोटीवेट किया जाएगा. जिससे ऐसे लोग भिक्षावृति को छोंडें. इन लोगों को प्रॉपर तरीके से जीविका मिशन से जोड़कर आजीविका के तरीके सिखाते हुए. उन्हें रेस्क्यू करके भिक्षावृत्ति से दूर करने का प्रयास करेंगे.

14 लाख रुपये का बजट

स्माइल योजना में आगरा को अभी 14 लाख रुपये का बजट जारी हुआ है. भिक्षावृत्ति में लगे, जो लोग बेघर हैं. उन्हें शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए नगर निगम से समन्वय किया जा रहा है. इन शेल्टरों में 50 से 100 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी. सर्वे के बाद रेस्क्यू का अभियान शुरू किया जाएगा. जो लोग बाहर से आगरा में भिक्षावृत्ति करने काम कर रहे हैं. उन्हें तमाम योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा. जिससे ये लोग यह काम छोड़कर दूसरा काम कर सकेंगे.

देश के टॉप फाइव भिखारी वाले स्टेट में यूपी दूसरे पायदान पर (Photo Credit; ETV Bharat)

35 हजार को रिहैबिलिटेट करने का टारगेट

स्माइल योजना को देश के 216 शहरों में शुरू किया गया. जो साल 2030-31 तक देश के 295 शहरों तक बढ़ानी है. जिसमें मेट्रोपॉलिटन शहरों के साथ-साथ धार्मिक, टूरिस्ट और ऐतिहासिक जगहों पर खास फोकस किया जाएगा. जुलाई 2026 तक भीख मांगने वाले 10,200 से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक रिहैबिलिटेट किया है. मंत्रालय का प्लान है कि सत्र 2030-31 के आखिर तक 35000 लोगों को रिहैबिलिटेट करने का टारगेट रखा है.

देश के कई राज्य अब भिखारी मुक्त होने की राह पर (Photo Credit; ETV Bharat)

अभियान को लेकर जनता के सवाल

चाइल्डराइटस एक्टिविस्ट और अधिवक्ता नरेश पारस बताते हैं कि ऐसे अभियान पहले भी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से चलाए गए हैं. भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को उठाया जाता है. जिससे कई दिन तो ये लोग नहीं दिखते हैं. मगर, दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं. अभी फिर से शहर में भिखारियों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है. लेकिन बजट 14 लाख का बजट बेहद कम है. कहीं इस बार भी शहर को भिखारी मुक्त शहर बनाने का अभियान कागजों तक ही सीमित ना रह जाए.

भिखारियों को स्वरोजगार देने में भी यूपी अव्वल (Photo Credit; ETV Bharat)

13 साल से भिक्षुगृह बंद

नरेश पारस बताते हैं कि हर जिले में समाज कल्याण और नगर निगम की ओर से भिक्षुगृह संचालित होते थे. जिनमें भिक्षावृत्ति में लगे लोगों को रोजगार परक ट्रेनिंग दी जाती थी. जिसके लिए हर भिक्षुगृह में ऐसे कर्मचारी या ट्रेनर तैनात किए गए थे. आगरा की बात करें तो यमुनापार के कटरा बजीर खां में भिक्षुगृह था. लेकिन वह पिछले 13 साल से बंद है. अब भिक्षुगृह बंद हो गया तो ये योजना भी बंद हो गई. उसमें कर्मचारी अब कहां पर तैनात हैं. विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में भी कुछ नहीं बताते हैं.

भिखारियों को रोजगार देने में यूपी फर्स्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

आदत बन गया भीख मांगना

कालीबाड़ी मंदिर पर आए श्रद्धालु राजेश ने बताया कि हर मंदिर के आसपास ऐसे ही लोग दिख जाएंगे. जो भीख मांगते हैं. इन लोगों को किसी ना किसी रोजगार से जोड़ना चाहिए. तभी ये लोग दोबारा भीख नहीं मांगे. श्रद्धालु रमेश चंद ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर इन लोगों को रुपये नहीं देते हैं तो गलत व्यवहार करते हैं. अभियान चलाकर इन्हें हटाना चाहिए. इनकी आदत बदलने को लेकर भी काम करना चाहिए. जिसमें जरूरी हैं कि इन लोगों को ऐसे काम से जोड़ा जाए. जिससे उनकी कमाई हो सके. श्रद्धालु लकी व्यास ने बताया कि मेरी लोगों से अपील हैं कि जो लोग भीख मांगते हैं. उन्हें रुपये नहीं दें. भीख में रुपये मिलते ही ये लोग दारू पीते हैं. ऐसे लोगों को खाने और पीने की चीज दें.

हर चौराहे पर मिल जाते हैं भिखारी (Photo Credit; ETV Bharat)

मजबूरी में मांग रहे भीख

भीख मांगने वाले राजकुमार ने बताया कि मजदूर हूं. कभी मजदूरी मिलती है तो कभी नहीं मिलती है. परिवार में पांच सदस्य हैं. परिवार का खर्च चलना है. कमरे का किराए भी देना है. इसलिए, जब काम नहीं मिलता है तो मंदिर या चौराहा पर जाकर मांगता हूं. जिससे परिवार को पाल सकूं. यदि हमें रोजगार दिया जाए तो भीख नहीं मांगेंगे. भीख मांगने वाले अमर का कहना है कि पहले मजदूरी करता था. हादसे के चलते पैर कट गया. अब कोई काम कर नहीं कसता हूं. परिवार का खर्च भी चलना है. इसलिए, भीख मंगाता हूं. अब ये मेरी मजबूरी है.

धार्मिक स्थलों पर भीख मांगने वालों की भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)



क्या कहते हैं आंकड़ें ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से मार्च 2026 में जारी आंकड़ों की माने तो सबसे अधिक भिखारी वाले टॉप फाइव राज्यों में यूपी का दूसरा स्थान है. जहां 3692 भिखारी मिले हैं. लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि देश में भिखारियों को सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है. राज्य में 1223 भिखारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. तो वहीं स्वरोजगार उपलब्ध कराने वाले पहले पांच राज्यों में यूपी तीसरे नंबर पर है. यहां 223 भिक्षावृति में लगे लोगों को स्वरोजगार दिया गया है.



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