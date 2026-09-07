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आगरा बाथरूम हत्याकांड; कंकाल की पहचान को अब बेटियों का भी सैंपल, फोरेंसिक एक्सपर्ट की डिमांड पर पुलिस ने कोर्ट से मांगी अनुमति

सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा स्थित रेणुका धाम निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल बीती तीन जुलाई को उनके ही घर में मिला था.

आगरा सुरेंद्र कुमार शर्मा हत्याकांड.
आगरा सुरेंद्र कुमार शर्मा हत्याकांड. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 12:47 PM IST

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आगरा : देशभर में बहुर्चित आगरा के बाथरूम कांड में मिले सुरेंद्र शार्म के कंकाल की पहचान डीएनए से कराई जाएगी. पहले डीएनए की जांच के लिए पुलिस ने मृतक सुरेंद्र शर्मा की मां का सैंपल लेकर​ ​विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा था. अब फोरेंसिक एक्सपर्ट की डिमांड पर सिकंदरा थाना पुलिस ने अब इस मामले में बेटियों के ब्लड के नमूने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है. सिकंदरा थाना पुलिस ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर हत्यारोपी जेल गई रूबी शर्मा के खिलाफ आरोपपत्र तैयार है. जिसे जल्द ही पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी.



बता दें, बीती तीन जुलाई 2026 को सिकंदरा पुलिस ने रेणुका धाम, दहतोरा में सुरेंद्र शर्मा का कंकाल बाथरूम में दफन मिला था. जिस पर पुलिस ने खुदाई कराकर कंकाल निकाला था. सुरेंद्र शर्मा की हत्या उसकी पत्नी रूबी ने की और शव घर के बाथरूम में ही दफन कर दिया था. रूबी ने सुरेंद्र शर्मा को नींद की गोलियां मिलाकर खीर खिलाई थी. बाथरूम में उसे दफनकर ऊपर से प्लास्टर कराकर टाइल्स भी लगवा दी थीं. पुलिस को बाथरूम की खुदाई में सुरेंद्र शर्मा का कंकाल के साथ ही एक रुद्राक्ष की माला और कड़ा मिला था. इस मामले में आरोपिता रूबी शर्मा जेल में हैं.



हत्या के बाद दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी : पुलिस पूछताछ में आरोपिता रूबी शर्मा ने खुलासा किया था कि पति सुरेंद्र शर्मा शराब पीता था, कमाता कुछ नहीं था. शराब के नशे में पति उसके साथ मारपीट और अभद्रता करता था. सास को मिलने वाली पेंशन से घर चल रहा था. साथ ही मैं सिलाई करती थी. मेरे सिलाई से मिले रुपये भी छीन कर सुरेंद्र शराब पी लेता था. जिससे आजिज आकर उसकी हत्या की थी. पति सुरेंद्र 18 मई से लापता था और 26 मई को गुमशुदगी लिखाई थी.


बेटियों के सैंपल भेजे जाएंगे लैब, चार्जशीट जल्द : सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि कंकाल की पहचान के लिए पहले मृतक सुरेंद्र शर्मा की मां के खून के नमूने लिए और विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे. फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बेटियों के नमूने भी भेजने के लिए कहा है. इस मामले की विवेचना पूरी हो चुकी है. अब सुरेंद्र शर्मा की दो बेटियां के ब्लड सैंपल लेकर डीएनए जांच के लिए लैब भेजे जाने हैं. ब्लड सैंपल के बाद ही पुलिस इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी. जिसमें सास, जेठ, जेठानी और बेटियों ने रूबी के खिलाफ बयान दिए हैं. साथ ही इस मामले में मरम्मत करने वाले मिस्त्री भी गवाह बनाया है.



ताऊ के घर रह रहीं दोनों बेटियां : पिता सुरेंद्र शर्मा की हत्या और मां रूबी के जेल जाने के बाद से दोनों बेटियों का सहारा अब दादी और ताऊ हैं. ताऊ अनिल शर्मा अपने साथ ही दोनों बहनों को रखे हैं. उनकी जिम्मेदार ताऊ और ताई उठा रहे हैं. ताऊ ऑटो चालक हैं. दोनों बच्चियों की परवरिश कैसे करेगा. बस यही चिंता पुलिस को भी है.

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