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आगरा बाथरूम मर्डर केस; रूबी को 14 दिन की जेल, पुलिस को बताया पूरा खौफनाक सच

एसीपी ​हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि आरोपिता के कबूलनामा और साक्ष्यों के आधार पर अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है.

आरोपी रूबी को 14 दिन की जेल.
आरोपी रूबी को 14 दिन की जेल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 10:40 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 11:20 PM IST

7 Min Read
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आगरा : सिकंदरा थाना पुलिस ने रेणुकाधाम कॉलोनी में पति की हत्या करके बाथरूम में दफनाने वाली आरोपी पत्नी को शनिवार देर शाम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया. पुलिस की पूछताछ और छानबीन में आरोपी ने कबूल किया है कि पति की हत्या की योजना कई दिन से बना रही थी.

आरोपी ने बताया, पति आए दिन मारपीट करता था. बच्चे और मोहल्ले वालों के सामने भी बेइज्जती करता था. जिससे तंग आ चुकी थी. मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी. पति की शराब पीने की लत से उसकी डिलीवरी बॉय की नौकरी छूट गई. शादी के बाद से ही घर में कपड़े सिलती हूं. उससे जो कमाती थी, उसे भी झगड़ा करके पति छीन लेता था.

पति को खीर बहुत पंसद थी. इसलिए खीर बनाई. जिसमें नींद की 20 से अधिक गोलियां मिला दीं. खीर खाने के बाद पति को गहरी नींद आ गई. इसके बाद हत्या करके शव बाथरूम में दफना दिया. एसीपी ​हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि आरोपिता के कबूलनामा और साक्ष्यों के आधार पर अन्य पहलुओं पर जांच की जा रही है.

आरोपी रूबी को कोर्ट में किया गया पेश. (Video Credit; ETV Bharat)

दृश्यम और क्राइम पेट्रोल देखा था : पुलिस ने रूबी से पूछा- दृश्यम फिल्म कब देखी? उसने कहा कि बहुत पहले. उसकी स्टोरी याद थी क्या? रूबि ने कहा, हत्या के बाद उसकी जो समझ में आया वह किया. पुलिस ने पूछा- क्राइम पेट्रोल भी देखा था. पुलिस यह मानकर चल रही है कि रूबी ने साजिश के तहत पति की हत्या की है. तभी बेटियों और सास को घर से जेठ के पास भेज दिया था.

गूगल पर क्या-क्या सर्च किया : पुलिस रूबी और मृतक के मोबाइल की कॉल की डिटेल निकाल रही है. पिछले दिनों गूगल पर क्या-क्या सर्च किया गया? यह सर्च हिस्ट्री में देखा जा रहा है. पुलिस बच्चियों से भी बातचीत कर रही है. यह जानने का प्रयास कर रही है कि मम्मी को लेकर कभी शक हुआ था क्या?

45 दिन से लापता होने का कर रही थी नाटक : सिकंदरा थाना क्षेत्र में दहतोरा की रेणुकाधाम कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल शुक्रवार (3 जुलाई) को बाथरूम से बरामद हुआ था. पत्नी रूबी की तहरीर पर 26 मई को पुलिस ने सुरेंद्र कुमार की गुमशुदगी दर्ज की थी. मगर, उसका कहीं सुराग नहीं लग रहा था. पत्नी रूबी भी 45 दिन से पति के लापता होने का नाटक कर रही थी.

पड़ोसी पूछते तो रोने लगती : पड़ोसी या परिचित के सुरेंद्र के बारे में पूछने पर दुखी होने का नाटक करती और आंसू भी बहाती थी. मगर, शुक्रवार को जेठ अनिल के ज्यादा पूछताछ करने पर रूबी ने खुद को फंसता देखकर अपनी गलती स्वीकार की. रूबी ने कॉल करके जेठ अनिल ने कहा कि पति घर पर हैं. आकर बात कर लो. अनिल शर्मा ने पुलिस को बताया कि रूबी से पूछा कि सुरेंद्र कहा हैं, तो उसने कहा कि बाथरूम में हैं. बाथरूम गया तो वहां पर कोई नहीं था. इस पर रूबी से पूछा तो उसने कहा कि बाथरूम में दफना दिया है.

बाथरूम में नहाती थी : पुलिस की पूछताछ में आरोपी रूबी ने खुलासा किया, पति सुरेंद्र की हत्या करके शव को बाथरूम में दफना दिया. किसी को संदेह ना हो इसलिए, राजमिस्त्री बुलाकर बाथरूम का फर्श बनवाकर टाइल्स भी लगवा दी थीं. पहले की तरह ही काम कर रही थी. उसी घर में रह रही थी. हर दिन उसी बाथरूम में नहाती थी. जब लोग सुरेंद्र के बारे में पूछते, तब वह गायब होने का रोना रोने लगती. जब पुलिस ने बाथरूम की खुदाई कर सुरेंद्र का कंकाल निकला तो उसके कपड़े गल गए थे. गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में कड़ा था.

पेंशन नहीं दी तो गहराया संदेह : अनिल शर्मा ने बताया कि 45 दिन से भाई सुरेंद्र के लापता होने का रूबी ड्रामा कर रही थी. मैं इस दौरान कई बार रेणुकाधाम के घर में आया था. मगर, मुझे भी रूबी पर संदेह नहीं हुआ. रूबी ने सुरेंद्र की बाइक अंदर रखने को कहा, तो मैं बाइक बाथरूम में खड़ी करने जा रहा था. इसपर रूबी ने कहा कि बाइक बाथरूम में नहीं रखें. इसके बाद बाइक को कमरे में रख दिया.

कई दिन भाई के बारे में जानकारी करने के लिए मकान आया और रूबी से बात की. उसकी दोनों बेटियां मेरे पास ही रह रही थीं. जब मैंने रूबी से मां की पेंशन के बारे में पूछा तो रूबी ने चुप्पी साध ली. जिससे मुझे संदेह हुआ. मैं बैंक गया तो पता चला कि खाते से पेंशन निकला ली गई है. जिससे रूबी पर संदेह हुआ. पेंशन हड़पने के बारे में पूछने पर विवाद हुआ था. अनिल शर्मा ने रूबी से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है. यदि तुमसे कोई गलती हो गई है तो बता दो. मैं तुम्हारे साथ हूं. तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. घर की बात घर में ही रहेगी. इस पर ही रूबी ने पति की हत्या करने की बात कबूली.

24 साल पहले आगरा आया था परिवार : शाहगंज थाना के वायुविहार निवासी ऑटो चालक अनिल शर्मा ने पुलिस को बताया कि मूलरूप से भरतपुर के रंजीत नगर के रहने वाले हैं. पिता राधेश्याम शर्मा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे, जो 24 साल पहले रिटायर हुए. इसके बाद ​पिता आगरा आ गए. यहां पर सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा स्थित रेणुकाधाम कॉलोनी में रहने लगे.

पिता राधेश्याम शर्मा का 14 साल पहले निधन हो गया. इस पर शाहगंज के वायु विहार में जाकर रहने लगा और छोटा भाई सुरेंद्र रेणुकाधाम कॉलोनी में परिवार और मां कमला के साथ रहता था. भाई सुरेंद्र की शादी रूबी से 16 साल पहले हुई थी. दोनों की दो बेटियां प्राची (15) और सिद्धि (9) हैं. अभी 18 मई से सुरेंद्र की दोनों बेटियां और मां कमला मेरे साथ ही रह रही हैं.

बेटियों और सास को भेजा था जेठ के घर : पुलिस की पूछताछ में रूबी ने खुलासा है कि पति सुरेंद्र कुमार शर्मा शराब पीने के साथ ही नशे के लिए नींद की गोलियां भी खाता था. रूबी ने 18 मई को योजना बनाकर अपनी बेटियों और सास को जेठ अनिल के पास यह कहकर भेजा कि पुराने मामले में पुलिस दबिश दे रही है. इससे बच्चे और सास परेशान होंगे. उसी रात पति की पंसद के चलते खीर बनाई. उसी खीर में नींद की 16 से 20 गोलियां मिलाकर खिला दीं. जब पति की मौत हुई तो उसे खींचकर बाथरूम में ले गई और फर्श की खुदाई करके उसमें शव दबा दिया. इसके बाद मिट्टी और गिट्टी मंगवाकर शव दफना दिया.

कई पहलुओं पर जांच जारी : डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, पुलिस टीम कई पहलुओं पर जांच कर रही है. इसमें यह भी देखा जा रहा है कि घटना में कोई और तो शामिल नहीं है. हर पहलू और बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है. इसके साथ ही बाथरूम से बरामद कंकाल का डीएनए कराकर भाई के डीएनए से मिलान किया जाएगा.

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Last Updated : July 4, 2026 at 11:20 PM IST

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