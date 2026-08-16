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अटल जी की नौवीं पुण्यतिथि पर बटेश्वर में रियलिटी चेक: 12.33 करोड़ का 'अटल संकुल' तैयार, मगर म्यूजियम पर लटका ताला

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में 180-करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं. यहां अटल संकुल पर ताला लटका मिला.

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बटेश्वर में 180 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 6:10 AM IST

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आगरा: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नौवीं पुण्यतिथि 16 अगस्त 2026 को है. अटलजी के पैतृक गांव बटेश्वर में उनकी यादें सहेजने को लेकर मोदी और योगी सरकार ने करोड़ों रुपये की सौगात दी. मोदी सरकार 74 करोड़ रुपये के विकास कार्य करा रही है, तो योगी सरकार करीब 106 करोड़ रुपये से बटेश्वर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने को विकास कार्य करा रही है.

उनके पैतृक गांव बटेश्वर में 180 करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन 12.33 करोड़ का अटल संकुल ताले में बंद है. पेश है अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर से संवाददाता श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट:

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर पहुंची ईटीवी भारत की टीम. (Video Credit: ETV Bharat)

अटल संकुल की खस्ताहाली और बंद पड़ा म्यूजियम: ईटीवी भारत की टीम ने अटल जी की पुण्यतिथि पर बटेश्वर में करोड़ों रुपये से कराए जा रहे विकास कार्यों की हकीकत देखी. अटल गाथा पर ताला लगा मिला और बिल्डिंग पर लगे जाले के साथ ही विकास कार्यों की पूरी हकीकत सामने आई. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था. अटलजी ने 83 साल की उम्र में अंतिम श्वास 16 अगस्त 2018 को ली.

तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल जी: अटल जी का पैतृक गांव बटेश्वर है, जो आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर है. अटल जी भारत के दसवें प्रधानमंत्री हैं, जो देश के तीन बार प्रधानमंत्री बने. पहली बार 16 मई 1996 को, दूसरी बार 19 मार्च 1998 को और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री बने. तीसरी बार वह पूरे पांच साल प्रधानमंत्री रहे.

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धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में संवर रहा है अटल जी का पैतृक गांव (Photo Credit: ETV Bharat)

संस्कृति विभाग और जिला पंचायत के बीच उलझा संकुल: अटल जी के निधन के बाद बटेश्वरधाम में उनकी अस्थियां यमुना नदी में विसर्जित करने सीएम योगी आए थे. अटलजी के पैतृक गांव बटेश्वर के विकास के लिए यूपी की योगी और देश की मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया. बटेश्वर में संस्कृति विभाग की ओर से 12.33 करोड़ की लागत से अटल संकुल का निर्माण कराया गया, जिसका लोकार्पण 25 दिसंबर 2023 में सीएम योगी और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था. अटल संकुल बनकर तैयार है और संकुल में अटलजी की यादों को सहेजने के लिए म्यूजियम है, जिस पर ताला लगा हुआ है.

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अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर (Photo Credit: ETV Bharat)

कब पूरे होंगे अधूरे निर्माण कार्य: इतना ही नहीं, अटल संकुल के भवन पर जाले लग गए हैं. इस बारे में क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि अटल संकुल बनकर तैयार है, जिसकी देखरेख पहले जिला पंचायत को दी गई थी. जिला पंचायत को म्यूजियम का संचालन करना था, मगर अब संस्कृति विभाग को म्यूजियम संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है. अटल संकुल के म्यूजियम में तमाम काम अधूरा है और लाइब्रेरी अभी तक तैयार नहीं हुई है.

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जमींदोज हो चुकी पैतृक हवेली का होगा जीर्णोद्धार, उकेरी जाएंगी यादें. (Photo Credit: ETV Bharat)

'ध्यान पथ' और 'शिव प्रांगण' से जुड़ेगा संकुल: कई और काम हैं जो अभी अधूरे हैं, इस बारे में विभागीय अधिकारियों से पत्राचार किया है. अब यहां पर जो केंद्र सरकार की ओर से 'ध्यान पथ', 'शिव प्रांगण' और 'पंचभूत शिव स्कल्पचर गार्डन' बनाया जा रहा है, उससे भी अटल संकुल को कनेक्ट किया जा रहा है. जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालु या पर्यटकों को घूमने में आसानी होगी. बटेश्वर में सबसे बड़ा आकर्षण सेंट्रल लैंडस्केप क्षेत्र तैयार किया जा रहा है.

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10 करोड़ से बनेगी 'अटल स्मृतिका' (Photo Credit: ETV Bharat)

अध्यात्म और प्रकृति के नए केंद्र के रूप में विकास: इसे आध्यात्मिक और अनुभवात्मक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. यहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिकता, प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. विशाल वटवृक्ष के साथ भगवान शिव की ध्यानमग्न भव्य प्रतिमा स्थापित होगी, जिसके चारों ओर आकर्षक 'ध्यान पथ' और 'शिव प्रांगण' विकसित किया जाएगा. इसके साथ ही बटेश्वर में परियोजना में पंचमहाभूत जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को समर्पित भव्य 'पंचभूत शिव स्कल्पचर गार्डन' विकसित किया जाएगा.

'शिवलिंगम पार्क' और 'कालिंदी वनम' का निर्माण जारी: यहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियों से सुसज्जित 'शिवलिंगम पार्क' और यमुना व भगवान शिव के आध्यात्मिक संबंध को दर्शाने वाला आकर्षक 'कालिंदी वनम' भी बनाया जा रहा है. जिससे यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक अनुभूति का नया केंद्र बनाया जा सके. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक आवास की हवेली जमींदोज हो चुकी है. हवेली के खंडहरों के बीच बबूल की झाड़ियां उगी हैं.

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12.33 करोड़ का 'अटल संकुल' तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat)

पैतृक आवास पर बनेगी 'अटल स्मृतिका': पर्यटन विभाग ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक स्थली के विकास की परियोजना तैयार की है, जिसके लिए सरकार ने करीब 10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है. इस बजट में अटलजी के जमींदोज पैतृक आवास पर अटल स्मृतिका का निर्माण किया जाएगा, जिसमें म्यूरल वॉल बनेगी. जिस पर अटलजी से जुड़ी प्रमुख घटनाएं उकेरी जाएंगी. यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी, जिसमें कियोस्क में फूड स्टॉल और सोवेनियर शॉप वहां पर बनेगी.

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धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में संवर रहा है अटल जी का पैतृक गांव (Photo Credit: ETV Bharat)

बरसात के बाद रफ्तार पकड़ेगा स्मारक का काम: क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह ने बताया कि अब अटल जी के पैतृक आवास को स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसकी योजना स्वीकृत हो चुकी है. अभी वहां पर कुछ काम भी कराया था, जिसमें झाड़ियां हटाने का काम किया गया. मगर अब वर्षा के बाद सही तरह से काम प्रारंभ किया जाएगा. बटेश्वर निवासी राकेश वाजपेयी ने बताया कि अटलजी मेरे चाचा थे और पैतृक आवास पर अटलजी की स्मृति सहेजी जाएं, इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है.

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मोदी और योगी सरकार दे रही बटेश्वर को 180 करोड़ की सौगात. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों को उम्मीद और रोजगार की आस: अब पैतृक आवास के लिए सरकार ने बजट जारी किया है, जिससे यहां पर आने वाले लोग अटलजी के पैतृक आवास और यहां पर उनके बीते बचपन के साथ ही बटेश्वर से जुड़ी उनकी यादें भी देख सकेंगे. इसके साथ बटेश्वर में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, जिससे यहां की जनता के साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. बटेश्वर में अटल स्मृति स्थल और बटेश्वर धाम के विकास के लिए यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने खजाना खोल दिया है. जिसमें बटेश्वरधाम का संपूर्ण विकास योजना बनाकर किया जा रहा है.

घाटों का जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाएं: केंद्र सरकार की ओर से बटेश्वर में करीब 75 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, इसके साथ ही यहां पर करीब 105 करोड़ के विकास कार्य यूपी सरकार करा रही है. जिससे यहां पर आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मिल सकें. ठहरने के लिए धर्मशाला, बटेश्वर कॉरिडोर में यमुना किनारे स्थित शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है. इसके साथ ही यज्ञशाला बनकर तैयार है और यमुना किनारे के सभी घाट बनकर लगभग तैयार हैं.

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म्यूजियम पर लटका ताला. (Photo Credit: ETV Bharat)

अटल संकुल में ताला लटकने से पर्यटकों में निराशा: सरकार की मंशा है कि बटेश्वरधाम में आस्था के साथ ही अटल स्मृति स्थलों का विकास करके यहां पर पर्यटन कारोबार और बढ़ाया जाए, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलें. भदरौली निवासी नरेंद्र रावत ने बताया कि बटेश्वरधाम में ब्रह्मलाल महादेव भगवान के दर्शन करने परिवार के साथ आया था. म्यूजियम के बारे में सुना था, इसलिए यहां पर आया तो ताला लगा है और कोई कर्मचारी नहीं है. म्यूजियम पर ताला नहीं लगा होना चाहिए, जो लोग आते हैं वो अटलजी के बारे में जानने आते हैं, मगर ताला लगा होने से निराश लौट रहे हैं.

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'ध्यान पथ', 'शिव प्रांगण' और 'पंचभूत गार्डन' से संवरेगा बटेश्वर धाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

पेयजल की किल्लत और व्यवस्था में सुधार की मांग: म्यूजियम परिसर में कोई सुविधा नहीं है और यहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है. विजिटर शिवानी ने बताया कि मैं परिवार के साथ यहां पर बटेश्वरधाम में दर्शन और पूजा करने आई थी. हम परिवार के साथ म्यूजियम देखने आए लेकिन यहां पर ताला लगा है. बच्चों को बताना था कि इसी बटेश्वर में पैदा हुए अटलजी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्हें भारत रत्न मिला, मगर ताला लगा होने से हम निराश लौट रहे हैं.

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