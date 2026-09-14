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आगरा के बापू नगर में 250 परिवारों को सिंचाई विभाग का नोटिस, 60 साल पुराने मकानों पर मंडराया बुलडोजर का खतरा

आगरा के बापू नगर में सिंचाई विभाग ने 250 से अधिक परिवारों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया है.

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एनजीटी के आदेश पर हरकत में आया विभाग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 5:46 PM IST

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आगरा: आगरा में सिंचाई विभाग को करीब 60 साल बाद अचानक अपनी जमीन की याद आई है. छह दशक बाद जागा सिंचाई विभाग जब अपनी जमीन तलाशने निकला, तो खंदारी क्षेत्र के बापू नगर में करीब 250 परिवारों में हड़कंप मच गया. सिंचाई विभाग ने इन सभी परिवारों को जमीन खाली करने के सख्त नोटिस दिए हैं.

इन नोटिसों में लोगों के आशियानों को अवैध करार देते हुए नहर की जमीन पर अतिक्रमण करने की बात कही गई है.

जानकारी देते पीड़ित. (Video Credit: ETV Bharat)

दहशत में रातें गुजार रहे बापू नगर के लोग: इस कार्रवाई से घबराए परिवारों ने सरकारी अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू कर दिया है. आगरा दिल्ली हाईवे से सटा बापू नगर के निवासी सात सितंबर से लगातार दहशत में जी रहे हैं. करीब छह दशक पहले यहां लोग छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते थे, जो धीरे-धीरे पक्के मकानों में बदल गईं. अब अपनी गाढ़ी कमाई से बनाए गए इन्हीं आशियानों पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है.

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आगरा में 60 साल बाद जागा सिंचाई विभाग. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों ने बयां किया अपना दर्द: स्थानीय महिला विमला और सुधा ने बताया कि उनका परिवार पिछले 70 सालों से यहां रह रहा है. मेहनत और मजदूरी करके उन्होंने एक-एक कमरा बनवाया था, लेकिन अब विभाग अचानक खाली करने की चेतावनी दे रहा है. निवासियों का कहना है कि वे नियमित रूप से नगर निगम को हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और पानी का बिल जमा कर रहे हैं. बिजली के कनेक्शन होने के बावजूद अब उनके घरों को अवैध बताया जा रहा है.

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आगरा दिल्ली हाईवे से सटे बापू नगर में मचा हड़कंप. (Photo Credit: ETV Bharat)

एनजीटी के आदेश के बाद शुरू हुई सर्वे प्रक्रिया: सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज कुमार ने बताया कि सिकंदरा रजवाह को लेकर एनजीटी में याचिका दाखिल की गई है. एनजीटी ने पूरे मामले में विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इसी आदेश के तहत सर्वे कराकर बापू नगर में अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं. फिलहाल लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

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