आगरा में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की तलाश; बस्तियां की जा रहीं चिह्नित, सीएम योगी के निर्देश पर अलर्ट मोड में एजेंसियां

नगर निगम के कर्मचारियों का भी सत्यापन, खुफिया एजेंसियों ने ऐसे स्थानों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है, जहां अवैध बस्तियां.

आगरा में अवैध बस्तियों पर कार्रवाई, पुलिस-खुफिया एजेंसियों की जांच जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 12:31 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 12:54 PM IST

आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आगरा में एक बार फिर से घुसपैठियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पूर्व में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए थे. उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए. अब फिर से सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. आगरा पुलिस ने पहले पकड़े गए बांग्लादेशियों की सूची निकलवाकर छानबीन शुरू की है. बस्तियां चिह्नित की जा रही हैं. पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर कूड़ा-कबाड़ बीनने वालों पर हैं. इसके साथ ही पुलिस की टीमें नगर निगम के 2200 से अधिक संविदा कर्मचारियों का सत्यापन कर रही हैं.

आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यालय से नगर निगम के कर्मचारियों के सत्यापन के लिए निर्देश मिले थे. जिस पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने नगर निगम के कर्मचारियों का सत्यापन कराना शुरू किया है. आगरा नगर निगम में करीब 2200 संविदा कर्मचारी हैं. सभी का रिकॉर्ड नगर निगम से लिया है. इस रिकॉर्ड का थानावार सत्यापन कराया जा रहा है. नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस ने संविदा कर्मचारियों के बारे में जो डिटेल्स मांगी थी. उन्हें उपलब्ध कराई हैं. नगर निगम भी अपने स्तर से काउंसिल के संविदा कर्मचारियों की जांच करा रहा है.

वेरीफिकेशन में जुटाई जा रहीं ये जानकारियां: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, नगर निगम के कर्मचारियों के सत्यापन में पुलिस की टीमें तमाम जानकारी जुटा रही हैं. जिसमें कर्मचारी कहां का रहने वाला है? आगरा में कब से रह रहा है? परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार के सदस्य क्या काम करते हैं? मूल निवास कहां का है? आधार कार्ड कब बना? आधार कार्ड बनवाने में किसने मदद की? मतदाता पहचान पत्र कब बनवाया? किस चुनाव में वोट डाला था? ये सब देखा जा रहा है. इसके साथ ही जो संदिग्ध लग रहे हैं. उनकी सर्विलांस की मदद से निगरानी और उनके बारे में एवीडेंस जुटाए जाएंगे.

पुलिस भी अपनी ओर से छानबीन में जुटी: आगरा में खुफिया एजेंसियों ने ऐसे स्थानों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है. जहां पर अवैध बस्तियां हैं. इन बस्तियों में रहने वाले कबाड़ (Junk) का काम करते हैं. जिनकी भाषा भी बांग्ला है. ऐसी बस्तियों के बारे में गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि आगरा में खुफिया एजेंसी संग पुलिस भी छानबीन में जुटी है, और स्थानीय लोगों से भी ऐसी बस्तियां चिह्नित करने में मदद ली जा रही है. क्योंकि, पूर्व में जब भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं. उनका कोई ना कोई ठेकेदार निकला है. उस ठेकेदार के पास अपना पक्का मकान और गाड़ियां तक मिली थीं. ऐसे में पुलिस बस्तियों में रहकर कबाड़ का काम करने वालों के ऐसे ठेकेदार से जुड़ने के बारे में भी छानबीन की जा रही है.

कई बार धरे गए रोहिंग्या और बंग्लादेशी: आगरा में कई बार रोहिंग्या और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं. 7 अक्तूबर 2018 को सिकंदरा थाना पुलिस ने रुनकता कस्बा से रोहिंग्याओं को पकड़ा था. जो रुनकता कस्बा में एक खाली प्लॉट में बस्ती बनाकर रह रहे थे और कबाड़ का काम करते थे. इसके साथ ही 5 फरवरी 2023 को सिकंदरा पुलिस ने आवास विकास कॉलोनी सेक्टर-14 स्थित एक खाली प्लॉट में बसी बस्ती में छापा मारकर 28 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था. जिनसे फर्जी व कूटरचित 35 आधार कार्ड व 1 पैन कार्ड बरामद हुआ था. जिनके खिलाफ धोखाधड़ी एवं विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें कई बांग्लादेशियों को सजा हुई है, तो कई पर मामला विचाराधीन है. इससे पहले भी आगरा में बांग्लादेशी धरे गए हैं.

Last Updated : December 4, 2025 at 12:54 PM IST

