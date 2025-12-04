ETV Bharat / state

आगरा में रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की तलाश; बस्तियां की जा रहीं चिह्नित, सीएम योगी के निर्देश पर अलर्ट मोड में एजेंसियां

आगरा में अवैध बस्तियों पर कार्रवाई, पुलिस-खुफिया एजेंसियों की जांच जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आगरा में एक बार फिर से घुसपैठियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. पूर्व में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पकड़े गए थे. उनके खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए. अब फिर से सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस और एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. आगरा पुलिस ने पहले पकड़े गए बांग्लादेशियों की सूची निकलवाकर छानबीन शुरू की है. बस्तियां चिह्नित की जा रही हैं. पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर कूड़ा-कबाड़ बीनने वालों पर हैं. इसके साथ ही पुलिस की टीमें नगर निगम के 2200 से अधिक संविदा कर्मचारियों का सत्यापन कर रही हैं. आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मुख्यालय से नगर निगम के कर्मचारियों के सत्यापन के लिए निर्देश मिले थे. जिस पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने नगर निगम के कर्मचारियों का सत्यापन कराना शुरू किया है. आगरा नगर निगम में करीब 2200 संविदा कर्मचारी हैं. सभी का रिकॉर्ड नगर निगम से लिया है. इस रिकॉर्ड का थानावार सत्यापन कराया जा रहा है. नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पुलिस ने संविदा कर्मचारियों के बारे में जो डिटेल्स मांगी थी. उन्हें उपलब्ध कराई हैं. नगर निगम भी अपने स्तर से काउंसिल के संविदा कर्मचारियों की जांच करा रहा है. वेरीफिकेशन में जुटाई जा रहीं ये जानकारियां: डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, नगर निगम के कर्मचारियों के सत्यापन में पुलिस की टीमें तमाम जानकारी जुटा रही हैं. जिसमें कर्मचारी कहां का रहने वाला है? आगरा में कब से रह रहा है? परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार के सदस्य क्या काम करते हैं? मूल निवास कहां का है? आधार कार्ड कब बना? आधार कार्ड बनवाने में किसने मदद की? मतदाता पहचान पत्र कब बनवाया? किस चुनाव में वोट डाला था? ये सब देखा जा रहा है. इसके साथ ही जो संदिग्ध लग रहे हैं. उनकी सर्विलांस की मदद से निगरानी और उनके बारे में एवीडेंस जुटाए जाएंगे.