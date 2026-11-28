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आगरा में दुस्साहसिक वारदात; पड़ोसी ने घर में घुसकर किशोरी से किया दुष्कर्म, आरोपी फरार

आगरा में किशोरी से दुष्कर्म. ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : ताजनगरी के एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक पड़ोसी की दुस्साहसिक करतूत सामने आई. यहां किशोरी को घर में अकेली पाकर युवक ने जबरन दुष्कर्म किया और जाने से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. किशोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद किशोरी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वारदात के बाद से आरोपी फरार और क्षेत्र में तनाव का माहौल है.





मामला शुक्रवार दोपहर का बताया जा रहा है. किशोरी एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र की रहने वाली है. किशोरी (16) का आरोप है कि वह घर में अकेली थी. माता-पिता किसी काम से बाहर गए थे. इसी दौरान पड़ोसी युवक (25) घर में घुस आया. युवक ने घर में घुसते ही उसे दबोच लिया. विरोध करने और शोर मचाने की कोशिश की तो मेरा मुंह दबा दिया और जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद जबरन दुष्कर्म करके फरार हो गया.

