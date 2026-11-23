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आगरा के स्कूलों में मनमानी; NCERT के बजाए निजी प्रकाशकों की किताबें लगाईं, 17 स्कूलों को नोटिस

आगरा : निजी स्कूलों में किताबों का बड़ा कारोबार है. हर साल मार्च से लेकर जुलाई तक हंगामा होता है. हर साल किताबों के नाम पर अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है. इसी कड़ी में आगरा के निजी स्कूलों में किताबों के नाम पर मचने वाली लूट का पर्दाफाश हुआ है. इस बाबत आगरा के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 17 स्कूलों को नोटिस जारी किया है. स्कूल संचालकों ने एक सप्ताह में जवाब देना होगा. संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर विद्यालय पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

कमीशनखोरी का खेल : निजी स्कूलों में किताबों के कारोबार को लेकर कई संगठन अपना विरोध भी जता चुके हैं. फिलहाल किताबों के नाम पर स्कूल संचालकों का यह अवैध कारोबार थम नहीं रहा है. कक्षा एक से आठवीं तक विद्यार्थियों के बस्ते 10-15 हजार रुपये के हो गए हैं. इसी के चलते जिला प्रशासन के निर्देश पर शिकायतों के आधार पर समिति गठित की गई थी. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन की तैयारी है.



आगरा के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच कमेटी की टीमों ने स्कूलों का भौतिक निरीक्षण किया था. जिसमें कक्षा एक से आठवीं तक की पुस्तकों की जांच कराई गई थी. जिसके आधार पर जिले के 17 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं. इन स्कूलों में एनसीईआरटी के स्थान पर निजी प्रकाशकों की किताबें चलाई जा रही हैं. अभिभावकों को चुनिंदा दुकानों से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य किया गया है. कई स्कूलों के परिसर में बुक स्टॉल लगवाने जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं. एक सप्ताह में स्कूल संचालक नोटिस का जवाब देना है. यदि स्कूल संचालकों का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम-18 के तहत एक लाख रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी.

