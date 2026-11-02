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आगरा डीआरएम कार्यालय में तैनात एओएम की मौत; सीनियर अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप, 4 माह पहले ही हुआ था प्रमोशन

डीआरएम कार्यालय में तैनात एओएम की मौत (लाल घेरे में) ( Photo Credit : ETV Bharat )

आगरा : आगरा रेल मंडल के कैंट स्थित डीआरएम कार्यालय में तैनात असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर (एओएम) की रविवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. एओएम अपने चैंबर में सोफे पर पड़े मिले. यह देखकर सूचना पर पहुंचे रेलवे अधिकारियों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया. जहां पर चिकित्सक ने एओएम को मृत घोषित कर दिया. एओएम की मौत के बाद परिजनों ने अधिकारियों पर दबाव डालने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.





आगरा डीआरएम कार्यालय में तैनात एओएम की मौत. (Video Credit : ETV Bharat) मूल रूप से गाजीपुर निवासी अभिषेक कुमार असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर थे. अभिषेक कुमार अपनी मां सुशीला देवी, पत्नी आस्था और दो मासूम बच्चों के साथ आगरा कैंट स्थित रेलवे क्वॉर्टर में रहते थे. अभिषेक कुमार प्रयागराज के सतर्कता विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. अभिषेक कुमार का चार माह पहले ही असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर के पद पर प्रमोशन हुआ था. जिस के बाद प्रयागराज से आगरा आए. रविवार रात करीब साढ़े दस बजे चैंबर की कुर्सी पर अभिषेक कुमार मृत मिले.

अभिषेक कुमार की मौत की खबर पर पुलिस और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए. परिजन भी आ गए. पुलिस ने जब रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि दोपहर तीन बजे अभिषेक कुमार घर जाने की कहकर डायरी लेकर निकले थे. इसके बाद रात करीब नौ बजे तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन को चिंता हुई थी. जिस पर पत्नी आस्था ने अभिषेक के मोबाइल पर संपर्क किया, मगर मोबाइल बंद था. जिससे परिजन घबरा गए. आस्था ने बताया कि पति का मोबाइल स्विच आफ होने से बहुत चिंता हुई. उनकी तलाश शुरू की. काफी देर तक संपर्क पति से संपर्क नहीं होने पर रेलवे कंट्रोल रूम में फोन कर जानकारी की.



पत्नी ने दी रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना : जिस पर रात करीब 10.30 बजे अधिकारी डीआरएम कार्यालय पहुंचे और अभिषेक का चैंबर खोला तो अभिषेक अपनी सोफे पर मृत पडे़ मिले. मुंह से झाग निकल रहा था. अधिकारियों ने तत्काल अभिषेक को रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस भी मौके पर आ गई. पुलिस ने छानबीन की तो कर्मचारियों ने बताया कि एओएम अभिषेक कुमार अपने चैंबर के बगल वाले कमरे में भी कुछ देर के लिए गए थे. वहां उल्टी पड़ी मिली है. आशंका जताई जा रही है कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उल्टी हुई और इसके बाद अपने चैंबर में आकर सोफे पर लेट गए होंगे. मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. सूचना पर अभिषेक कुमार के पजिरन मौके पर आ गए. डीआरएम गगन गोयल समेत अन्य अधिकारी भी कार्यालय पहुंच गए.