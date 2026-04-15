आंबेडकर जयंती 2026; भीम नगरी में निकली बाबा साहब की सवारी, नीले गुलाबी और केसरिया साफे में दिखे अनुयायी
डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से वर्ष 1957 से हर साल बाबा साहब की जयंती पर शोभायात्रा निकाली जाती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 8:50 AM IST
आगरा : भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर मंगलवार को आगरा के काजीपाड़ा में बाबा साहब की शोभायात्रा निकाली गई. जिसमें सात बैंड एक साथ बौद्धिक भजन की स्वर लहरियां बिखेर रहे थे. शोभायात्रा के मंच पर बौद्धिक रीति से पूजा-पाठ करवाते भंते और हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल रहे. शोभायात्रा के साथ नीले, गुलाबी, केसरिया साफे बांधकर चल रहे अनुयायी बाबा साहब अमर रहें, भारत माता की जय के नारे लगाते चल रहे थे. बुधवार देर शाम भीम नगरी समारोह का उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे.
बता दें, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से सन 1957 से बाबा साहब की जयंती पर नाला काजीपाड़ा से बाबा साहब की सवारी निकाली जा रही है. जिसमें आंबेडकर अनुयायियों का सैलाब उमड़ पड़ा. झांकियों के आगे बैंड और पीछे-पीछे अनुयायी नीले, गुलाबी, केसरिया साफे बांधकर चल रहे थे. नीली साड़ी में महिला संगठन जय भीम, जय भारत के नारे लगाते चल रहे थे. जिसमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश गूंजा.
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