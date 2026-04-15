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आंबेडकर जयंती 2026; भीम नगरी में निकली बाबा साहब की सवारी, नीले गुलाबी और केसरिया साफे में दिखे अनुयायी

आगरा : भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर मंगलवार को आगरा के काजीपाड़ा में बाबा साहब की शोभायात्रा निकाली गई. जिसमें सात बैंड एक साथ बौद्धिक भजन की स्वर लहरियां बिखेर रहे थे. शोभायात्रा के मंच पर बौद्धिक रीति से पूजा-पाठ करवाते भंते और हजारों की संख्या में अनुयायी शामिल रहे. शोभायात्रा के साथ नीले, गुलाबी, केसरिया साफे बांधकर चल रहे अनुयायी बाबा साहब अमर रहें, भारत माता की जय के नारे लगाते चल रहे थे. बुधवार देर शाम भीम नगरी समारोह का उद्घाटन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे.





बता दें, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से सन 1957 से बाबा साहब की जयंती पर नाला काजीपाड़ा से बाबा साहब की सवारी निकाली जा रही है. जिसमें आंबेडकर अनुयायियों का सैलाब उमड़ पड़ा. झांकियों के आगे बैंड और पीछे-पीछे अनुयायी नीले, गुलाबी, केसरिया साफे बांधकर चल रहे थे. नीली साड़ी में महिला संगठन जय भीम, जय भारत के नारे लगाते चल रहे थे. जिसमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश गूंजा.

आगरा में बाबा साहब की शोभायात्रा निकाली गई. (Photo Credit : ETV Bharat)

आगरा में बाबा साहब की शोभायात्रा निकाली गई. (Photo Credit : ETV Bharat)

शोभायात्रा में भगवान बुद्ध के संदेशों, युद्ध, डॉ. आंबेडकर के जीवन व आदर्शों को दर्शाती झांकियां शामिल रहीं. कृत्रिम हाथी पर विराजमान डॉ. आंबेडकर की अष्टधातु की प्रतिमा पर माल्यार्पण और आरती उतारकर डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने शोभायात्रा का शुभारंभ किया. अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन आजाद भगत सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर चौहान भी साथ रहे. भीमनगरी कमेटी के पदाधिकारियों ने भी आरती की. समिति अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह सक्सेरिया, महामंत्री निहाल सिंह और कोषाध्यक्ष हेतसिंह अंबेश आदि ने स्वागत किया.शोभायात्रा आंबेडकर भवन कटरा गडरियान, टीला शेख मन्नू, नाला काजीपाड़ा से चक्कीपाट, जौहरी बाजार, जामा मस्जिद, रावतपाड़ा, काला महल, धूलियागंज, नीम दरवाजा, घटिया आजम खां, फुलट्टी बाजार, हींग की मंडी चौराहा, नाई की मंडी, कलेक्ट्रेट रोड, रावली, ईदगाह, नामनेर, ओलिया रोड, छीपीटोला, आंबेडकर भवन कटरा गड़रियान, टीला शेख मन्नू, नाला काजीपाड़ा पर आकर समाप्त हुई.

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