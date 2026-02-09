ETV Bharat / state

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगेंगे AI लैस फेस रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरे, जानिए क्या होगा फायदा

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगेंगे AI लैस फेस रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरे. ( Photo Credit : ETV Bharat )