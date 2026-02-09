आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगेंगे AI लैस फेस रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरे, जानिए क्या होगा फायदा
कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं जो आरपीएफ कंट्रोल रूम के सर्वर में कनेक्ट रहेंगे.
Published : February 9, 2026 at 3:04 PM IST
आगरा : आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और सर्कुलेटिंग एरिया में यदि कोई भी अपराधी प्रवेश करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा. आरपीएफ की ओर से आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को देखकर AI से लैस फेस रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. कैंट स्टेशन पर करीब 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं जो आरपीएफ कंट्रोल रूम के सर्वर में कनेक्ट किए जाएंगे. जिससे ही अपराधियों पर पूरी निगरानी रखी जाएगी. आरपीएफ ने अपराधियों के फोटो और डेटा को लेकर जीआरपी से भी मदद ली जा रही है.
आरपीएफ पहली बार आगरा कैंट स्टेशन व ट्रेनों में यात्रियों के साथ होने वाली चोरी समेत अन्य वारदातों की रोकथाम को एआई से लैस फेस रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरे लगवा रही है. आरपीएफ की महानिदेशक सोनाली मिश्रा के मुताबिक आरपीएफ रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है. इसी कड़ी में एआई से लैस फेस रिकग्निशन सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम आगरा कैंट स्टेशन के प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया में चल रहा है. साथ ही कंट्रोल रूम के सर्वर में अपराधियों के फोटो सहित अन्य डाटा भी फीड किया जा रहा है. इस काम की निगरानी रेलवे बोर्ड कर रहा है.
जीआरपी की भी मदद ली जा रही : आगरा आरपीएफ ने अपराधियों पर नकेल कसने और अपराधियों की डिटेल्स के लिए जीआरपी की मदद भी ली है. जिसमें जीआरपी से आगरा रेल मंडल के अपराधियों समेत बाहर के अपराधियों का डाटा भी मांगा है जो ट्रेन में सामान चोरी करने वाले, आदतन चेन पुलिंग करने वाले, ट्रेन से तस्करी कर गांजा लाने वाले, रेलवे की संपत्ति चुराने वालों सहित अन्य तरह के अपराध करने वाले अपराधी शामिल हैं. जिनका डाटा फोटो समेत सर्वर में सेव किया जा रहा है.
200 से अधिक लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे : आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए आगरा कैंट स्टेशन पर 200 से अधिक एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेजी से चल रहा है जो जल्द ही पूरा हो जाएगा. ये सीसीटीवी कैमरे एआई से लैस फेस रिकग्निशन हैं. जिससे इन सीसीटीवी कैमरे की जिद में आने पर तुरंत अपराधी का अलर्ट मिलेगा. जिससे अपराधियों का पकड़ा जा सकेगा.
