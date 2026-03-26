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29 मार्च से आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट सेवा बंद; मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद का नया शेड्यूल जारी

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि इंडिगो की आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट 29 मार्च के बाद बंद होगी.

29 मार्च से आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट सेवा बंद.
29 मार्च से आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट सेवा बंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
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आगरा: इंडिगो की आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट 29 मार्च 2026 से बंद हो जाएगी. इंडिगो ने हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट का भी समर शेड्यूल जारी किया है. इसमें मुंबई की फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है. अब आगरा से फ्लाइट्स की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है.

आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट बंद होने से आगरा के कारोबारियों को परेशानी बढेगी, क्योंकि आगरा से सूरत और अहमदाबाद में कारोबारी कपडे़ का कारोबार करने के लिए आते-जाते थे.

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि इंडिगो की आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट 29 मार्च के बाद बंद होगी. आगरा-मुंबई फ्लाइट अब मुंबई एयरपोर्ट की बजाय नवी मुंबई से उड़ान भरेगी.

पहले इन शहरों की फ्लाइटें बंद: इंडिगो की ओर से 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरू फ्लाइट का समर शेड्यूल जारी किया है. मुंबई फ्लाइट अब नवी मुंबई से उड़ान भरेगी.

वहीं, आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट इस सीजन में 29 मार्च को आखिरी बार आगरा आएगी और जाएगी. पहले ही लखनऊ, भोपाल, जयपुर व दिल्ली के लिए चलने वाली फ्लाइटें बंद हो चुकी हैं.

यह रहेगा फ्लाइट का समय

  • आगरा-मुंबई फ्लाइट: नवी मुंबई 31 मार्च से सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार को रविवार को उड़ान भरेगी. यह पहर 1:55 बजे नवी मुंबई से आगरा पहुंचेगी. आगरा से दोपहर 2:35 बजे नवी मुंबई को उड़ान भरेगी.
  • आगरा-बेंगलुरू फ्लाइट: यह फ्लाइट 29 मार्च से सप्ताह के सात दिन उड़ान भरेगी. यह बेंगलुरू से दोपहर 3:10 बजे आगरा आएगी. आगरा से 3:45 बजे वापस बेंगलुरू रवाना होगी.
  • आगरा-हैदराबाद फ्लाइट: आगरा से हैदराबाद की फ्लाइट 31 मार्च से सप्ताह में चार दिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और रविवार उड़ेगी. यह हैदराबाद से दोपहर 12:40 बजे आगरा आएगी. आगरा से दोपहर 1:25 बजे हैदराबाद के लिए वापस उड़ान भरेगी.

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