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29 मार्च से आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट सेवा बंद; मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद का नया शेड्यूल जारी

29 मार्च से आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट सेवा बंद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: इंडिगो की आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट 29 मार्च 2026 से बंद हो जाएगी. इंडिगो ने हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट का भी समर शेड्यूल जारी किया है. इसमें मुंबई की फ्लाइट का शेड्यूल नहीं है. अब आगरा से फ्लाइट्स की संख्या घटकर सिर्फ 3 रह गई है.

आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट बंद होने से आगरा के कारोबारियों को परेशानी बढेगी, क्योंकि आगरा से सूरत और अहमदाबाद में कारोबारी कपडे़ का कारोबार करने के लिए आते-जाते थे.

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि इंडिगो की आगरा-अहमदाबाद फ्लाइट 29 मार्च के बाद बंद होगी. आगरा-मुंबई फ्लाइट अब मुंबई एयरपोर्ट की बजाय नवी मुंबई से उड़ान भरेगी.

पहले इन शहरों की फ्लाइटें बंद: इंडिगो की ओर से 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरू फ्लाइट का समर शेड्यूल जारी किया है. मुंबई फ्लाइट अब नवी मुंबई से उड़ान भरेगी.