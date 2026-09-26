आगरा साधु हत्याकांड; करोड़ों की जमीन के लिए भतीजे ने की थी हत्या, दोस्त संग मिलकर वारदात को दिया अंजाम
अछनेरा थाना क्षेत्र के सहाई गांव में गुरुवार रात साधू धर्मवीर (45) को सिलबट्टे से कूच कर मार दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 9:42 AM IST
आगरा : अछनेरा थाना पुलिस टीम ने बीते गुरुवार को सहाई गांव में हुए साधु धर्मवीर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. वारदात को अंजाम साधु के भतीजे दुष्यंत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दिया था. दुष्यंत ने खुलासा किया कि वह अपने दोस्त के साथ पहले ही घर में छिपकर बैठ गया था. चाचा के आने के बाद सिलबट्टे से प्रहार करके उनकी जान ले ली. पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि उसका दोस्त अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
बता दें, अछनेरा थाना के गांव सहाई में गुरुवार रात साधू धर्मवीर (45) की हत्या कर दी गई थी. धर्मवीर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे. तीन भाइयों में धर्मवीर सबसे छोटे और अविवाहित थे. जिन्होंने सन्यास ले लिया था और गांव के बाहर अकेले रहते थे.
डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि साधु धर्मवीर की हत्या मामले की जांच के दौरान पता चला कि आंगन में खून की छीटें हैं. एक कमरे में फुट प्रिंट भी मिला. जिससे हत्यारोपी के जूते पहने होने की बात सामने आई. जांच के दौरान धर्मवीर के भाई राजकुमार के बेटे दुष्यंत की भूमिका संदिग्ध लगी. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सारा माजरा खुल गया.
दुष्यंत से पूछताछ में पता चला कि धर्मवीर के नाम करीब तीन बीघा जमीन थी. जिसकी कीमत करोड़ों में है. पहले दुष्यंत ने पुलिस को उलझाए रखा, लेकिन घटनास्थल और अन्य साक्ष्य सामने आने पर वह टूट गया. दुष्यंत ने अपने दोस्त शिवम के साथ मिलकर धर्मवीर की हत्या की बात कुबूल की. फिलहाल आरोपी शिवम पुलिस के हाथ नहीं लगा है.
दुष्यंत बोला, चाचा उसे मार डालते : पुलिस पूछताछ में दुष्यंत ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले चाचा धर्मवीर ने अपना खेत बेचा था. इस बात पर मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ था. जिससे मुझे आशंका थी कि चाचा मुझे किसी भी दिन मार देंगे. इसलिए उनकी हत्या कर दी.
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