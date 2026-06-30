ETV Bharat / state

अल-नीनो के बावजूद पैदावार होगी अच्छी; मिलेट्स की खेती से करें खूब कमाई, एक्सपर्ट से जानें टिप्स

अल-नीनो के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं. जिससे मानसून प्रभावित होता है और देश में सूखे का खतरा बढ़ जाता है.

मिलेट्स की खेती को कम पानी की जरूरत.
मिलेट्स की खेती को कम पानी की जरूरत. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 12:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा : उत्तर भारत में फिलहाल अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है. मौसम विज्ञानी मानसून में देरी के साथ ही यूपी समेत अन्य राज्यों में कम बारिश का भी पूर्वानुमान जता रहे हैं. यह सब अल-नीनो की वजह से हो रहा है. इसे लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार किसानों से कम पानी की जरूरत वाली फसलें उगाने की अपील की गई है. किसानों से मिलेट्स की खेती से अच्छी पैदावार और आमदनी की बात कही जा रही है.

जानकारी देते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां . (Video Credit : ETV Bharat)



केंद्र और राज्य सरकार मोटे अनाज को बढावा देने के लिए श्रीअन्न (मिलेट्स) की पैदावार बढ़ाने पर जोर दे रही है. उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरूआत की गई है. जिसमें किसानों को श्रीअन्न (मिलेट्स) के प्रति जागरूक करने के साथ बीज की मिनी किट भी मुफ्त में दी जा रही है. मोटे अनाज की खेती में कम पानी की जररूत होती है. ऐसे में सूखे का बेहद कम असर होता है.

अल-नीनो को जानो.
अल-नीनो को जानो. (Photo Credit : ETV Bharat)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां ने बताया कि देश में अल-नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल बारिश कम होगी. ऐसे में खरीफ की कम पानी की जररूत वाली फसलों को उगाना लाभदायक होगा. किसान बाजरा, रागी, ज्वार, सांवा, कोदों समेत अन्य मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं. इन फसलों में लागत बेहद कम रहती हैं. अधिक पानी की जररूत नहीं होती है. कम खाद और उर्वरक भी लगता है. फसलों में रोग और कीट भी कम लगते हैं.
किसानों के लिए खास जानकारी.
किसानों के लिए खास जानकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)




बाजरा की खेती में अच्छी उपज : सलीम अली खां के अनुसार यदि किसान उन्नत किस्मों, प्रमाणित बीज, संतुलित पोषण और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों को बाजरा की खेती करते हैं तो उन्हें सामान्य परिस्थितियों में 30 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो सकती है. संकर (हाइब्रिड) किस्में और बेहतर प्रबंधन अपनाने पर इससे अधिक उत्पादन भी संभव है. बाजरा केवल पारंपरिक अनाज नहीं, बल्कि सुपरफूड है. जिसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं. जो सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं.

रागी की बढ़ रही डिमांड : सलीम अली खां के मुताबिक वर्तमान में मोटे अनाज में रागी की खूब डिमांड हैं. जो कम पानी में होने वाली फसल है. यदि किसान, वैज्ञानिक तरीके से रागी की खेती करें. जिसमें उन्नत किस्में चुनें और सही देखभाल करें तो रागी की औसत उपज 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है. रागी का आटा, बिस्कुट, कुकीज़, दलिया, नूडल्स, पास्ता, लड्डू, रेडी-टू-कुक उत्पाद और बेबी फूड जैसे कई उत्पादों की बाजार में भरमार है.


यह भी पढ़ें : Agri Loans पर मंडराया अल नीनो का खतरा, लेकिन इस वजह से रॉकेट की रफ्तार से भागेगी बैंकों की कमाई; देखें रिपोर्ट

यह भी पढ़ें : अल नीनो और भीषण गर्मी की वजह से आगरा में रुके प्रवासी पक्षी, गर्म हवाओं ने रोका रास्ता!

TAGGED:

EL NIñO EFFECT
MILLET CULTIVATION
FARMING TIPS
AGRA AGRICULTURE NEWS
EL NIñO EFFECT ON FARMING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.