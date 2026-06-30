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अल-नीनो के बावजूद पैदावार होगी अच्छी; मिलेट्स की खेती से करें खूब कमाई, एक्सपर्ट से जानें टिप्स

केंद्र और राज्य सरकार मोटे अनाज को बढावा देने के लिए श्रीअन्न (मिलेट्स) की पैदावार बढ़ाने पर जोर दे रही है. उत्तर प्रदेश में मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम शुरूआत की गई है. जिसमें किसानों को श्रीअन्न (मिलेट्स) के प्रति जागरूक करने के साथ बीज की मिनी किट भी मुफ्त में दी जा रही है. मोटे अनाज की खेती में कम पानी की जररूत होती है. ऐसे में सूखे का बेहद कम असर होता है.

जानकारी देते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां . (Video Credit : ETV Bharat)

आगरा : उत्तर भारत में फिलहाल अभी मानसून ने दस्तक नहीं दी है. मौसम विज्ञानी मानसून में देरी के साथ ही यूपी समेत अन्य राज्यों में कम बारिश का भी पूर्वानुमान जता रहे हैं. यह सब अल-नीनो की वजह से हो रहा है. इसे लेकर केंद्र सरकार और यूपी सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है. एडवाइजरी के अनुसार किसानों से कम पानी की जरूरत वाली फसलें उगाने की अपील की गई है. किसानों से मिलेट्स की खेती से अच्छी पैदावार और आमदनी की बात कही जा रही है.

अल-नीनो को जानो. (Photo Credit : ETV Bharat)

किसानों के लिए खास जानकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सलाहकार सलीम अली खां ने बताया कि देश में अल-नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल बारिश कम होगी. ऐसे में खरीफ की कम पानी की जररूत वाली फसलों को उगाना लाभदायक होगा. किसान बाजरा, रागी, ज्वार, सांवा, कोदों समेत अन्य मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं. इन फसलों में लागत बेहद कम रहती हैं. अधिक पानी की जररूत नहीं होती है. कम खाद और उर्वरक भी लगता है. फसलों में रोग और कीट भी कम लगते हैं.







बाजरा की खेती में अच्छी उपज : सलीम अली खां के अनुसार यदि किसान उन्नत किस्मों, प्रमाणित बीज, संतुलित पोषण और वैज्ञानिक खेती की तकनीकों को बाजरा की खेती करते हैं तो उन्हें सामान्य परिस्थितियों में 30 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो सकती है. संकर (हाइब्रिड) किस्में और बेहतर प्रबंधन अपनाने पर इससे अधिक उत्पादन भी संभव है. बाजरा केवल पारंपरिक अनाज नहीं, बल्कि सुपरफूड है. जिसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और कई आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं. जो सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं.





रागी की बढ़ रही डिमांड : सलीम अली खां के मुताबिक वर्तमान में मोटे अनाज में रागी की खूब डिमांड हैं. जो कम पानी में होने वाली फसल है. यदि किसान, वैज्ञानिक तरीके से रागी की खेती करें. जिसमें उन्नत किस्में चुनें और सही देखभाल करें तो रागी की औसत उपज 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाती है. रागी का आटा, बिस्कुट, कुकीज़, दलिया, नूडल्स, पास्ता, लड्डू, रेडी-टू-कुक उत्पाद और बेबी फूड जैसे कई उत्पादों की बाजार में भरमार है.







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