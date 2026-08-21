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झारखंड यूनिवर्सिटी की फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जीवाड़ा, प्रवेश के नाम पर छात्रों से जमा करा ली फीस

आगरा : साइबर क्रिमिनल ने झारखंड की राजधानी रांची स्थित साईं नाथ एजुकेशनल के नाम से संचालित निजी यूनिवर्सिटी की फर्जी (फिशिंग) वेबसाइट बना डाली. जिस पर छात्रों को फर्जी प्रवेश दिए और परिणाम भी दर्शा दिए. इतना नहीं, छात्रों से फीस भी जमा करा ली. जब छात्रों ने इसकी शिकायत संस्थान से की तो ट्रस्टी को फर्जीवाड़े की जानकारी हुई. पुलिस की जांच में पता चला है कि धोखाधड़ी के लिए बिहार के किसी वेबसाइट डिजाइनर ने वेबसाइट तैयार की. जिस खाते में रकम जमा कराई गई है. उसकी जानकारी बैंक से निकाली जा रही है.







साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने आगरा की साइबर थाना पुलिस से शिकायत की. जिसमें लिखा कि साईं नाथ एजुकेशनल ट्रस्ट का मुख्यालय आगरा में है. ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट sainathuniversity.com और sainathuniversity.net है. इन दोनों वेबसाइट पर ही संस्थान से जुड़ी सभी आधिकारिक सूचनाएं, प्रवेश प्रक्रिया और परिणाम भी जारी किए जाते हैं.

हाल में ही एक छात्रा ने शिकायत की थी. जिसमें छात्रा ने बताया कि उसने 32 हजार रुपये फीस जमा कराई. मगर, फीस संस्थान के बैंक खाते में नहीं पहुंची. जिससे छात्रा बेहद परेशान थी. जब छात्रा ने हमें वेबसाइट की जानकारी दी तो हम हैरान रह गए. संस्थान से मिलती जुलती वेबसाइट sainathuniver-sityresult.com बनाई गई थी. जिससे छात्रों को गुमराह करके रुपये ऐंठे जा रहे हैं. जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा भी धूमिल हो रही है. इसके साथ ही छात्रों का भविष्य खतरे में दिख रहा है. जिस पर ही ट्रस्टी चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने साइबर थाना पुलिस से फर्जी वेबसाइट बंद कराने की मांग की.

