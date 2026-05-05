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मैनपुरी के शांति देवी महाविद्यालय में प्रवेश पर रोक, जानें क्या है पूरा मामला

आगरा : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने फर्जीवाड़े के खेल में मैनपुरी के एक कॉलेज में प्रवेश पर रोक लगाई है. यह फैसला सोमवार देर शाम खंदारी परिसर स्थित गेस्ट हाउस में कार्य परिषद की बैठक में लिया गया. कार्य परिषद ने शांति देवी महाविद्यालय, मैनपुरी के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं देखकर सत्र 2026-27 से अग्रिम आदेशों तक प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया. साथ ही कार्य परिषद ने प्रो. संजीव शर्मा, प्रो. अजय तनेजा, प्रो. मनु प्रताप सिंह, प्रो. प्रदीप श्रीधर और प्रो. संजय चौधरी को सीनियर प्रोफेसर बनाने पर मुहर लगाई. साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है.





डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक सोमवार देर शाम गेस्ट हाउस में हुई. अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने की. कार्य परिषद ने मैनपुरी के शांति देवी महाविद्यालय (कोड संख्या 327) के विरुद्ध गंभीर अनियमितताओं को दृष्टिगत सत्र 2026-27 से अग्रिम आदेशों तक प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्णय लिया. यह निर्णय महाविद्यालय द्वारा भूमि संबंधी तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत करने तथा मामले की प्रशासनिक जांच लंबित होने के कारण लिया गया. साथ ही ऐसे महाविद्यालयों के विरुद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिन्होंने शासन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्थायी संबद्धता एवं संबद्धता संबंधी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की हैं. ऑर्डिनेंस के अनुसार समयसीमा और विश्वविद्यालय निर्देशों का पालन न करने वाले संस्थानों पर आर्थिक दंड लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई.

कार्य परिषद में पुस्तकालय में आरएफआईडी प्रणाली के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई. अब तक लगभग 60 हजार किताबों को आरएफआईडी सक्षम किया जा चुका है. नव-नामित सदस्य पूरन डावर ने शताब्दी वर्ष पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत फुटवियर टेक्नोलॉजी में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया. बैठक में कुलसचिव अजय मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश, प्रो. ब्रजेश रावत, प्रो. रनवीर सिंह, प्रो. यूसी शर्मा, प्रो. ललित मोहन, डॉ. नीलम यादव, डॉ. मो. हुसैन और वित्ताधिकारी महिमा चंद मौजूद रहे. बैठक में शिक्षक संघ एवं कर्मचारी संघ के प्रतिवेदन पर विचार करके कार्य परिषद ने निर्णय लिया कि सभी को राज्य सरकार के स्वायत्त निकाय के अंतर्गत ही नियमानुसार सेवा शर्तों में सम्मिलित किया जाएगा. साथ ही प्रो. गौतम जायसवाल के प्रस्तुत निलंबन समाप्ति की अपील पर विचार करके मामले को फिर से आईसीसी को भेज दिया है.