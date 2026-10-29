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अपर जिला जज पर हमले का आरोपी जवान गिरफ्तार, आरोपित जवान बोला सिर्फ शीशा तोड़ा था

आगरा: आगरा-अलीगढ़ हाइवे पर खंदौली क्षेत्र में कार से बाइक टकराने पर अपर जिला जज गुलाम मुस्तफा से अभद्रता के मामले में खंदौली थाना पुलिस ने बुधवार रात मुख्य आरोपित को गिरफ्तार किया है. आरोपित दिनेश खंदौली के गांव पैंतखेड़ा का निवासी है. जो बीएसएफ में जवान है. आरोपित दिनेश की पंजाब में तैनाती है. अभी एक माह की छुट्टी आया है. अपर जिला जज की तहरीर पर जिन धाराओं में खंदौली थाना में मुकदमा दर्ज किया गया. उसमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है. जिससे पुलिस को आरोपित का रिमांड स्वीकृत होने में दिक्कत आ सकती है. इसलिए, पुलिस अब आरोपित का शांतिभंग में चालान कर सकती है.



बता दें मामला 24 अक्टूबर का है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अलीगढ़) गुलाम मुस्तफा के पुत्र अली मुस्तफा ने मुकदमा दर्ज कराया था. जिसमें लिखा है कि 24 अक्तूबर को परिवार के साथ कार से लखनऊ से अलीगढ़ जा रहे थे. कार में अली के अलावा उनके पिता, मां और गनर मौजूद थे. खंदौली चौराहा पर इंटर कॉलेज के सामने बाइक सवार ने गलत तरीके से कार में टक्कर मारी थी. जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई थी. विरोध पर हमला बोला और कार का शीशा तोड़ा गया था.



खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि घटना स्थल के पास सीसीटीवी लगे हैं. जिससे घटना सीसीटीवी में कैद है. आरोपित दिनेश ने पूछताछ में बताया कि कार बाइक से टकरा गई थी. कार से गनर और एक व्यक्ति उतरा. जिससे बहस हुई. जिस पर गनर ने उसे बताया कि जज साहब हैं. वह गुस्से में था. इसलिए, बोल दिया जज साहब हैं तो क्या जान से मार देंगे. वह भी बीएसएफ में है. यह देख जज साहब कार में बैठ गए. तभी गुस्से में मैंने हेलमेट से कार का पिछला शीशा तोड़ दिया था. पूछताछ में आरोपी दिनेश ने अपने श्याम सुंदर की जानकारी दी. जिस पर आरोपी श्याम सुंदर की तलाश की जा रही है.



खंदौली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उसमें सात साल से कम सजा का प्रावधान है. मुकदमे में आरोप है कि बीएसएफ जवान नशे में था. आरोपित का उसी समय मेडिकल नहीं हुआ था, इसलिए यह साबित करना मुश्किल है. आरोपी बीएसएफ जवान दिनेश के खिलाफ उसके कार्यालय रिपोर्ट भेजी जा रही है.



