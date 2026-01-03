ETV Bharat / state

साइबर क्राइम पर एक्शन; आगरा पुलिस ने 7742 मोबाइल और आईएमईआई नंबर कराए ब्लाॅक

आगरा : अब लूट-डैकती नहीं, साइबर ठगी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. जालसाज हर साल अपराध का तरीका बदल रहे हैं. बीते साल आगरा में 29.55 करोड़ रुपये का साइबर फ्रॉड हुआ. आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने पिछले साल साइबर क्रिमिनल्स के 7742 मोबाइल और उनके आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए थे. नये साल में आगरा पुलिस अब पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करेगी.

साइबर क्राइम पर एक्शन प्लान. (Photo Credit : ETV Bharat)

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि देश में साइबर क्राइम बड़ी चुनौती है. जागरूकता और सतर्कता से ही साइबर क्राइम से बच सकते हैं. आगरा की बात करें तो वर्ष 2024 में साइबर क्रिमिनल ने 41 करोड़ की रकम ठगी थी. वर्ष 2025 में 29.55 करोड़ की साइबर ठगी हुई. साइबर ठगी में क्रिमिनल फर्जी आईडी पर लिए गए मोबाइल फोन प्रयोग करते हैं. इसलिए मोबाइल नंबर के साथ ही आईएमईआई नंबर भी ब्लॉक कराए जा रहे हैं. साथ ही साइबर क्राइम में प्रयोग किए जाने वाले फोन और उनके आईएमईआई नंबर का रिकार्ड हर 15 दिन में तैयार किया जाएगा. जिसके आधार पर सिमकार्ड, मोबाइल नंबर, आईएमईआई नंबर ब्लॉक कराए जाएंगे.

