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आगरा में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई; 2 एसएचओ लाइन हाजिर, 1 इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित

आगरा : हेल्पलाइन पर मिली भ्रष्टाचार की शिकायत और लापरवाही को लेकर शनिवार देर रात आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की. अवैध खनन और परिवहन की शिकायत पर जगनेर थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र को लाइन हाजिर कर दिया. साथ ही जगनेर थाना के प्रभारी निरीक्षक क्राइम समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित किए हैं. एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. इसी मामले में एसीपी सदर पर कार्रवाई की तलवार लटकी है. यह कार्रवाई सदर स्थित नंद प्लाजा में कैफे और मिनी मल्टी प्लेक्स में घंटों के हिसाब से केबिन किराए पर दिए जाने के मामले में की गई. आगरा पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है.







बताया जा रहा कि अगस्त माह के पहले सप्ताह में एलआईयू के इनपुट पर नंद प्लाजा में एलआईयू और पुलिस की छापामार कार्रवाई की गई थी. मौके पर डेढ़ दर्जन से अधिक युवक-युवतियों को पकड़ा गया था. जिसमें पांच के खिलाफ देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा था. नंद प्लाजा में कैफे और मिनी मल्टी प्लेक्स में केबिन बने थे जो घंटों के हिसाब से युवक-युवतियों को किराए पर दिए जाते थे.





इस अनैतिक कार्य में चौकी प्रभारी सौदागर लाइन ने बंद कराने के लिए नोटिस दिया था. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई थी. जिसकी छानबीन में यह आरोप था कि ऊपर वालों ने उसे कार्रवाई से रोक दिया था. कार्रवाई के बाद एलआईयू ने गोपनीय रिपेार्ट दी थी. जिसमें सदर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय विक्रम सिंह को कठघरे में खड़ा किया था. इस मामले में एसीपी सदर की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे थे. करीब तीन सप्ताह बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने शनिवार देर रात सदर थाना प्रभारी निरीक्षक विजय विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया. हालांकि अभी एसीपी सदर पर कार्रवाई नहीं हुई है.





भ्रष्टाचार के आरोप में जगनेर थाना प्रभारी लाइन हाजिर, प्रभारी क्राइम निलंबित



आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने जगनेर थाना प्रभारी सुभाष चंद्र को खनन के अवैध परिवहन की शिकायत पर लाइन हाजिर किया गया है. साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप में जगनेर थाना के प्रभारी निरीक्षक अपराध जगनेर विजेंद्र सिंह और आरक्षी अंकित कुमार को को निलंबित किया है. इसके अलावा बमरोली कटारा थाना के हेड कांस्टेबिल राशिद अली, आरक्षी धर्मेंद्र सिंह कार्यालय एसीपी खेरागढ़, आरक्षी राजीव पाराशर थाना डौकी, आरक्षी संचित थाना किरावली को निलंबित किया गया है.





पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि भ्रष्टाचार हेल्प लाइन नंबर पर कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें आई थीं. जिनकी एलआईयू से जांच कराई गई थी. एलआईयू ने प्रारंभिक जांच के बाद प्रथमदृष्टया आरोपों की पुष्टि हुई है. जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.





