आगरा में ACE 2026 कार्यशाला; देश में आईवीएफ क्लीनिक 6 हजार और भ्रूण वैज्ञानिक मात्र ढाई हजार
इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एकेडमी ऑफ क्लीनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंडिया की ACE 2026 कार्यशाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:38 AM IST
आगरा : देश-विदेश के भ्रूण वैज्ञानिकों (एम्ब्रियोलॉजिस्ट) आईवीएफ की नई तकनीकि और अन्य विषयों पर चर्चा करने को आगरा में जुटे हैं. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एकेडमी ऑफ क्लीनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंडिया की आयोजित ACE 2026 कार्यशाला में पहला दिन शुक्रवार वर्कशॉप के नाम रहा. जिसमें देश और दुनिया से आए एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने 9 हैंड्स-ऑन वर्कशॉप्स में प्रशिक्षण दिया. शनिवार और रविवार को एम्ब्रियोलॉजिस्ट अब आईवीएफ की अत्याधुनिक तकनीकि के साथ ही बांझपन को लेकर एक दूसरे से अनुभव शेयर करेंगे.
कार्यशाला के आयोजन समिति सचिव डॉ. केशव मलहोत्रा ने बताया कि देश में प्रशिक्षित भ्रूण वैज्ञानिकों (एम्ब्रियोलॉजिस्ट) की कमी एक बड़ी चुनौती है. देश में आईवीएफ क्लीनिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. करीब 6 हजार तक आईवीएफ की संख्या पहुंच चुकी है. देश में अभी 2500 भ्रूण वैज्ञानिक ही हैं. ऐसे में कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला के पहले दिन प्री-कॉन्फ्रेंस में 9 हैंड्स-ऑन वर्कशॉप्स आयोजित की गईं. जिनमें लगभग 500 विद्यार्थियों और चिकित्सकों ने भाग लिया. प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीकों और प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया है.
कार्यशाला में पहले दिन आधुनिक माइक्रोस्कोपिक तकनीकों की जानकारी, विशेष परिस्थितियों में शुक्राणु खोज की प्रक्रिया समझाने के साथ भ्रूण विकास रुकने के कारणों और समाधान पर चर्चा की गई. जिसमें एक्सपर्ट ने “The Blastocyst Enigma: From Morphology to Predictive Modelling” के माध्यम से भ्रूण के विकास और उसकी भविष्यवाणी से जुड़ी उन्नत अवधारणाओं को समझाया गया. “Micromanipulation Mastery and Secrets - Hands On (Live Demo)” में सूक्ष्म तकनीकों का लाइव प्रदर्शन किया गया.
“Mastering Vitrification: From Conventional to Ultra-Fast Protocols” में भ्रूण संरक्षण की आधुनिक विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया. साथ ही “Select to Perfect: The Sperm Selection Masterclass” में श्रेष्ठ शुक्राणु चयन की तकनीकें सिखाने के साथ “Cryo Crisis: Troubleshooting in Vitrification” में फ्रीजिंग प्रक्रियाओं के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान बताए गए. इसके अलावा “The Biopsy Validation Lab (Hands On + Validation Certification)” और इसके थ्योरी सत्र में भ्रूण बायोप्सी की सटीकता और प्रमाणन पर फोकस रहा.
केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करेंगे उद्घाटन : आगरा में आयोजित ACE 2026 अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का दूसरे दिन शनिवार को औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल करेंगे. जिसमें देश-विदेश से आए एक हजार से अधिक विशेषज्ञ, चिकित्सक और शोधकर्ता मौजूद रहेंगे. उद्घाटन सत्र के साथ ही कार्यक्रम में वैज्ञानिक आदान-प्रदान की औपचारिक शुरुआत होगी. पूरे दिन विभिन्न साइंटिफिक सेशन आयोजित होंगे. जिनमें प्रजनन चिकित्सा, आईवीएफ तकनीक और एम्ब्रियोलॉजी से जुड़े नवीनतम शोध और तकनीकों पर चर्चा होगी. साथ ही इन सत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे और आधुनिक लैब तकनीकों, भ्रूण विकास, स्पर्म चयन और उपचार की नई पद्धतियों पर प्रकाश डालेंगे.
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