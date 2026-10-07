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168 झांकियों संग जनकपुरी पहुंची भव्य श्रीराम बारात, अगवानी में झूमे श्रद्धालु, गूंजे मंगल गीत

जनकपुरी पहुंचे प्रभु श्रीराम ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव में बुधवार सुबह श्रीराम बरात पहुंची. जहां पर मिथिलावासियों ने राम बरात का स्वागत किया. इसके बाद जनकपुरी महोत्सव में भावना एस्टेट स्थित भावनेश्वर मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण, मंगल गीतों और भक्ति भाव के बीच तुलसी महारानी और शालिग्राम जी का विवाह विधि-विधान से संपन्न हुआ. जिसमें घूंघट की ओट में सजी तुलसी महारानी और सेहरा बांधे शालिग्राम जी के दिव्य स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. हर ओर विवाह के मंगल गीत गूंजते रहे और हर ओर जय श्रीराम, जय तुलसी माता के जयघोष सुनाई देते रहे.

आगरा में ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव की धूम (Photo Credit: ETV Bharat)



कहां से निकली बारात: आगरा में मंगलवार देर शाम श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर से बैंडबाजे और ढोल नगाडे के साथ धूमधाम से राम बरात निकली. जिसमें 168 झांकियां रही. जिन्हें देखने के लिए आगरा ही नहीं आसपास के जिलों के साथ ही पडोसी राज्य राजस्थान और मप्र से लोग पहुंचे. बुधवार सुबह श्रीराम अपने चारों भाईयों और परिवार के साथ बरात लेकर जनकपुरी पहुंचे. जहां पर प्रभु श्रीराम और उनके भाईयों संग परिजन का जोशीला स्वागत किया गया. अगवानी की गई. जहां पर खूब गीत गाए गए.