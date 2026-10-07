168 झांकियों संग जनकपुरी पहुंची भव्य श्रीराम बारात, अगवानी में झूमे श्रद्धालु, गूंजे मंगल गीत
भावनेश्वर मंदिर में रचाया गया तुलसी-शालिग्राम का विवाह
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 8:25 PM IST
आगरा: ऐतिहासिक जनकपुरी महोत्सव में बुधवार सुबह श्रीराम बरात पहुंची. जहां पर मिथिलावासियों ने राम बरात का स्वागत किया. इसके बाद जनकपुरी महोत्सव में भावना एस्टेट स्थित भावनेश्वर मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण, मंगल गीतों और भक्ति भाव के बीच तुलसी महारानी और शालिग्राम जी का विवाह विधि-विधान से संपन्न हुआ. जिसमें घूंघट की ओट में सजी तुलसी महारानी और सेहरा बांधे शालिग्राम जी के दिव्य स्वरूप ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया. हर ओर विवाह के मंगल गीत गूंजते रहे और हर ओर जय श्रीराम, जय तुलसी माता के जयघोष सुनाई देते रहे.
कहां से निकली बारात: आगरा में मंगलवार देर शाम श्रीमनकामेश्वर महादेव मंदिर से बैंडबाजे और ढोल नगाडे के साथ धूमधाम से राम बरात निकली. जिसमें 168 झांकियां रही. जिन्हें देखने के लिए आगरा ही नहीं आसपास के जिलों के साथ ही पडोसी राज्य राजस्थान और मप्र से लोग पहुंचे. बुधवार सुबह श्रीराम अपने चारों भाईयों और परिवार के साथ बरात लेकर जनकपुरी पहुंचे. जहां पर प्रभु श्रीराम और उनके भाईयों संग परिजन का जोशीला स्वागत किया गया. अगवानी की गई. जहां पर खूब गीत गाए गए.
श्रद्धालुओं से निहारे मंगल क्षण: जनकपुरी में राजा दशरथ के स्वरूप संजय सिंघल और रानी कौशल्या के स्वरूप नीता सिंघल ने शालिग्राम जी को विधिवत लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे. राजा जनक के स्वरूप अशोक कुमार गोयल और रानी सुनैना के स्वरूप लता गोयल तुलसी महारानी को लेकर विवाह स्थल पर पहुंचीं. इसके बाद वैदिक आचार्यों के मंत्रोच्चारण के बीच विवाह की सभी रस्में संपन्न हुईं. जनकपुरी में तुलसी और शालिग्राम के विवाह के दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो स्वयं मिथिला में जनकनंदिनी के विवाह का उत्सव हो रहा है. मिथिलावासियों ने कन्यादान की रस्म में सहभागिता कर स्वयं को धन्य अनुभव किया. इस श्रद्धालुओं ने पूरे भक्ति भाव से विवाह के मंगल क्षणों को निहारा और तुलसी-शालिग्राम के जयकारे लगाए.
महिलाओं ने गाए मंगल गीत: जनकपुरी में तुलसी-शालिग्राम विवाह के अवसर पर जनकपुरी महोत्सव की महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीतों की ऐसी सुरलहरियां छेड़ीं कि पूरा वातावरण विवाहोत्सव के रंग में रंग गया. महिलाओं ने 'आज हमारे आंगन तुलसी आईं' सहित पारंपरिक विवाह मंगल गीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया. खूब मंगल गीत गाए.
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