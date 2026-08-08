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आगरा DM की ईमानदारी का अनोखा इनाम: किसान ने बिना घूस पैमाइश होने की खुशी में डीएम मनीष बंसल को गिफ्ट किए 'ककोड़े'

'ककोड़े' लेकर बोले डीएम- ये तो मेरे लिए अनमोल.

आगरा DM की ईमानदारी का अनोखा इनाम
आगरा DM की ईमानदारी का अनोखा इनाम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 8:20 AM IST

3 Min Read
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आगरा: बिना रिश्वत के काम होने के बाद आगरा के एक किसाने ने डीएम अनोखा उपहार दिया. किसान मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर मनीष बंसल से मिलकर उनका आभार जताया.

DM को मिला यादगार उपहार: मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय में शुक्रवार को एक किसान पहुंचा. किसान बिना रिश्वत दिए पैमाइश होने से बेहद खुश था. इसी खुशी में अपने साथ थैले में रखकर ककोड़े लेकर आया था. किसान जब जनसुनवाई कर रहे आगरा डीएम मनीष बंसल के सामने पहुंचा तो कहा कि साहब, पैमाइश हो गई है. डीएम साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपकी वजह से मेरा काम हो गया. अब आप मेरी ओर से ये छोटा सा उपहार लीजिए. जिसके बाद किसान ने बैग से सब्जी निकाली और ककोड़े डीएम की मेज पर रख दिए.

'ककोड़े' लेकर बोले डीएम- ये तो मेरे लिए अनमोल
'ककोड़े' लेकर बोले डीएम- ये तो मेरे लिए अनमोल (Photo Credit: ETV Bharat)

ये तो मेरे लिए अनमोल हैं. इसकी सब्जी कैसे बनाएंगे. यह भी बताएं.- मनीष बंसल, डीएम

जमीन की पैमाइश से किसान खुश: बता दें कि बाह तहसील के बसई अरेला निवासी किसान रामप्रकाश ने बताया कि मैं अपनी जमीन की पैमाइश के लिए पिछले तीन साल से अधिकारियों के यहां पर चक्कर लगा रहा था. कई बार प्रार्थना पत्र दिया. मगर, जमीन की पैमाइश इसलिए नहीं हो रही थी कि राजस्व निरीक्षक और लेखपाल उनकी समस्या का हल निकालने के बजाय मामले को टहला रहे थे. जिससे मैं थक गया था. जब बाह तहसील में बीती 6 जुलाई को समाधान दिवस आयोजित हुआ तो उसमें आगरा डीएम साहब पहुंचे. मैंने डीएम साहब के सामने अपनी शिकायत रखी.

जमीन की पैमाइश नहीं होने पर डीएम साहब ने नाराजगी जताई थी. तीन साल से मेरे शिकायत करने से गलत रिपोर्ट लगाकर टालमटोल करने वाले राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को जल्द पैमाइश के निर्देश दिए. जिससे ही मेरी जमीन की पैमाइश हो गई है.- रामप्रकाश, किसान, बसई अरेला निवासी

डीएम कार्यालय में किसान रामप्रकाश
डीएम कार्यालय में किसान रामप्रकाश (Photo Credit: ETV Bharat)

रिश्वत के बिना काम: जब किसान रामप्रकाश शुक्रवार जनसुनवाई में पहुंचे और डीएम मनीष बसंल से मिलने के लिए कर्मचारियों से कहा. जैसे ही किसान रामप्रकाश जनसुनवाई कर रहे आगरा डीएम मनीष बंसल से मिले और कहा कि साहब आपके सुनवाई करने से मेरी जमीन की पैमाइश हो गई है. किसी को एक रुपये भी नहीं देने पडे. मैं आपके लिए ये ककोड़े लाया हूं. इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, जो सेहत के लिए भी अच्छी होती है. किसान रामप्रकाश के चेहरे की खुशी और भोलापन देखकर डीएम मनीष मुस्कारए. अपनी सीट से उठे और कहा कि ये मेरे लिए अनमोल तोहफा है. आप मन से लेकर आए हैं.

मेरी शिकायत और पीड़ा को डीएम साहब ने गंभीरता लिया. तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों से लंबित शिकायत के बारे में पूछा. उनसे जवाब-तलब किया. अधिकारियों के गोल मोल जवाब पर उन्हें फटकार लगाई. कहा कि किसी भी किसान की समस्या का समाधान करें. उसे टरकाएं नहीं. किसी की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.- रामप्रकाश, किसान, बसई अरेला निवासी

किसान रामप्रकाश ने बताया कि जब मेरी जमीन की पैमाइश बिना रिश्वत दिए और डीएम साहब के आदेश पर हो गई तो मेरा परिवार बेहद खुश है. इसलिए, मैं डीएम साहब को धन्यवाद बोलने आ रहा था. तभी सोचा कि मैं डीएम साहब का कैसे शुक्रिया करूं. तभी मुझे लगा कि डीएम साहब के लिए अपने खेत के पास से ककोड़े तोडे और उन्हें बैग में रखकर लाय. ककोड़े की बात करें तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है.

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