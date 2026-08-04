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डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह; मेडल पाकर खिले मेधावियों के चेहरे, राज्यपाल ने की ये अपील

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक नीतियां और लोकतंत्र के मूल्यों का आधार है. छात्रों से अपील की कि "डॉ. आंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर अपनी उपाधि को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न मानें, बल्कि इसे समाज और राष्ट्र की सेवा का माध्यम बनाएं. लोगों का काम है गलत दिखाना, सही कार्य को कोई नहीं दिखाता. इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं है.

दीक्षांत समारोह के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जिसमें मॉडल स्कूल का जीर्णोद्धार एवं विस्तार, निधिवन, चाणक्य सदन एवं अतिथि गृह का नवीनीकरण, सेंटर फॉर लीगल एजुकेशन (शताब्दी भवन), कणाद हाईटेक इंस्टूमेंटेशन सेंटर, बाबा भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल का नवीनीकरण, छलेसर परिसर का शताब्दी द्वार, लॉन टेनिस कोर्ट और सड़क व पार्किंग निर्माण कार्य शामिल है. साथ ही आंबेडकर भवन और टीचर्स होम का शिलान्यास किया.

आगरा : खंदारी कैंपस में स्थिति शिवाजी मंडपम में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के 92वां दीक्षांत समारोह सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ. इस मौके पर राज्यपाल ने 64 मेधावियों को 88 मेडल प्रदान किए. दीक्षांत में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के चेयरमैन डॉ. पंकज अरोड़ा, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद रहे.



राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने माता-पिता से विशेष आग्रह किया कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार भी दें. वरना बच्चे भटक जाते हैं. जंतर-मंतर में देखा गया, जिनमें पढ़े-लिखे थे, लेकिन संस्कार नहीं थे. कुछ प्रतिशत बच्चे गलत आचरण के कारण पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं. शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी हैं. तभी युवा देश और समाज के लिए सही दिशा में काम कर पाएंगे.

दीक्षांत समारोह में मेडल व प्रशस्ति पत्र देतीं राज्यपाल. (Photo Credit : ETV Bharat)

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक मेधावी को मेडल देने के बाद चुटकी ली. उन्होंने कहा कि एक मेडलिस्ट छात्र का पति आया, माता आईं, लेकिन सास नहीं आईं. उन्हें भी आना चाहिए था, मैं तो कहती हूं जो सास वाली लड़कियां हैं उन्हें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए.

दीक्षांत समारोह में मौजूद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल. (Photo Credit : ETV Bharat)

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मेडल और उपाधियां शिक्षा का अंत नहीं है. यह दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है. जिन्हें मेडल मिले हैं, उन्हें मॉडल बनना पड़ेगा. शिक्षा जरूरी है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी जंतर मंतर के प्रदर्शन में आए युवाओं की भाषा के साथ ही संस्कार पर तंज कसा.

दीक्षांत समारोह में प्रस्तुति देते नन्हे मुन्ने. (Photo Credit : ETV Bharat)

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश और दुनिया ने संस्कारविहीन शिक्षा तो जंतर मंतर देता है. जंतर मंतर पर आपने देखा कि जो महापुरुषों को कोस रहे थे. भारत टुकड़े होंगे... गालियां दे रहे थे. जिनमें बेटियां भी शामिल थीं. उन्हें शिक्षा किसने दी. आप सबकी जिम्मेदारी है कि वे संस्कारवान बनें.





डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर आशु रानी ने बताया कि दीक्षांत समारोह में परेड व अन्य औपचारिकताओं के बाद मेधावियों को पदक, डिग्री और पुरस्कार वितरण किया गया. दीक्षांत समारोह में आए सभी अतिथियों का बैंड से स्वागत किया गया.





समारोह में सबसे ज्यादा मेडल आरबीएस कॉलेज एमए के छात्र नरेंद्र सिंह को चार स्वर्ण पदक दिए गए हैं. साथ ही 79 हजार 832 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं. जिसमें 55686 उपाधि स्नातक, 9150 उपाधि स्नातकोत्तर, 14826 उपाधि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 167 पीएचडी और 3 डी लिट प्रदान की गईं.





कुलपति प्रो. आशु रानी के अनुसार दीक्षांत समारोह में छात्रों के मुकाबले छात्राओं को अधिक मेडल मिले हैं. इस बार 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 मेडल से सम्मानित किया गया. जिसमें 46 छात्राएं और 18 छात्र शामिल हैं.





कुलपति प्रो. आशुरानी के मुताबिक विवि के शताब्दी वर्ष और दीक्षांत समारोह इस बार महिला स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में भी साक्षी बना. जिसमें 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की 100 बालिकाओं का निःशुल्क HPV टीकाकरण किया गया. सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव के विशेष सहयोग से वैक्सीनेशन किया गया है. कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी बालिकाओं को विशेष न्यूट्रिशन बास्केट भी प्रदान की.



मेधावियों से ईटीवी भारत की खास बातचीत

समारोह में सबसे ज्यादा चार मेडल पाने वाले आरबीएस कॉलेज के छात्र नरेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षकों और माता-पिता के आशीर्वाद से यह सब हुआ है. मेहनत और मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था. युवा साथियों से मेरा यही कहना है कि लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. जिसमें रुचि है, उसमें ही पढ़ाई करें. नियमित मेहनत करें, जो सफलता की कुंजी है.



मथुरा पीजी कॉलेज की छात्रा पूजा सोलंकी को तीन गोल्ड मेडल मिले हैं. पूजा ने कहा कि मुझे मेरे टीचर्स ने हमोशा प्रोत्साहित किया. माता-पिता के साथ शिक्षकों ने हर कदम पर उत्साहवर्धन किया. निरंतर प्रयास से ही कामयाबी मिलती है. पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहती हूं.







पीएचडी रागिनी शर्मा ने कहा है कई साल की मेहनत के बाद आज पीएचडी मिली है. जिसकी आज बहुत खुशी है. यह बहुत बड़ा सम्मान है. अब इस पीएचडी से हम स्वच्छ शिक्षा के क्षेत्र में आगे अपना भविष्य बनाएंगे और काम करेंगे.





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