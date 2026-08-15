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यमुना नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूबे, बुआ और भतीजा लापता, परिवार में कोहराम

फतेहाबाद थाना क्षेत्र के पिन्नापुरा गांव की घटना. तीन बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया है.

यमुना नदी में नहाते समय 5 बच्चे डूबे
आगरा; बच्चों के डूबने के बाद रोते बिलखते परिजन. (Photo Credit : Agra Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:13 AM IST

3 Min Read
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आगरा : फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव पिन्नापुरा के पास शुक्रवार शाम यमुना नदी में नहाते समय पांच बच्चे डूब गए. इनमें बुआ और भतीजे यमुना नदी में लापता हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से देर रात तक यमुना नदी में दोनों की तलाश की. लेकिन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं लगा. इसके बाद पीएसी के गोताखोर बुलाए, लेकिन यमुना नदी के तेज बहाव और अंधेरे की वजह से रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा. इधर, हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है.


फतेहाबाद एसीपी इमराम अहमद ने बताया कि घटना शुक्रवार शाम करीब 4 बजे की है. फतेहाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव पिन्नापुरा निवासी रूमा (14) पुत्री ताराचंद अपने भतीजे प्रिंस (11) पुत्र किशनलाल, लक्ष्मी (17), तनु (15) पुत्री मनोज, सपना (14) पुत्री राजेंद्र के साथ जंगल में बकरी चराने गई थी. लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम गर्मी के चलते रूमा अपने भतीजे प्रिंस के साथ यमुना नदी में नहाने लगे.


रूपा और प्रिंस नहाते नहाते गहरे पानी में डूबने लगे. जिस पर मैंने शोर मचाया. अपने साथ मौजूद सपना और तनु के साथ यमुना नदी में रूपा और प्रिंस को बचाने के लिए कूदी, लेकिन यमुना नदी के तेज बहाव के कारण लक्ष्मी, सपना और तनु भी डबूने लगीं. तभी मेरा पैर मिट्टी के टीले पर पड़ा तो मैंने तनु और सपना को पानी में बहने और डूबने से पहले ही पकड़ लिया.


किसी तरह हम तीनों नदी से बाहर निकले. शोर मचाया तो वहां जंगल में पशु चरा रहे और खेतों में काम कर रहे लोग भी मौके पर आ गए. हालांकि पानी के तेज बहाव का चलते किसी की नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई. इसी बीच सूचना पहुंची पुलिस टीमन ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से यमुना नदी में डूबी रूपा और प्रिंस की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.




फतेहाबाद एसीपी इमराम अहमद ने बताया कि यमुन नदी में डूबी रूपा और प्रिंस की तलाश में गोताखोरों की मदद ली गई थी, लेकिन यमुना नदी के तेज बहाव और अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान रोकना पड़ा. फिलहाल दोनों का कहीं पर पता नहीं चला है. पीएसी के गोताखोरों की टीम को बुलाया गया है. अब शनिवार सुबह फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा.

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