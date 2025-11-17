गुस्से में सहेली को बदनाम करने की साजिश; AI Generated अश्लील फोटो बनाकर पड़ोसियों के घर फेंकी
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों से साजिशकर्ता युवती के संबंध में भी साक्ष्य मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2025 at 10:46 AM IST
आगरा: ताजनगरी आगरा में एक युवती ने अपनी सहेली को बदनाम करने की साजिश रच डाली. दरअसल, दोनों सहेलियों में विवाद होने पर रिश्ते में खटास आ गई थी. जिससे ही गुस्साई युवती ने सहेली को बदनाम करने के लिए अपने ब्वायफ्रेंड को उकसाया. जिसने एआई से युवती और उसके दोस्त के अश्लील फोटो तैयार किए.
इसके बाद लिफाफों में बंद करके पड़ोसियों के घर फेंक दिए. पीड़ित युवती की शिकायत पर रविवार की देर रात कमलानगर थाना पुलिस ने साजिश में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों से साजिशकर्ता युवती के संबंध में साक्ष्य मिले हैं.
आगरा के कमलानगर में शनिवार अल सुबह एक युवती के पड़ोसियों के घर लिफाफे डाले गए. जिसमें युवती और उसके दोस्त के अश्लील फोटो थे, जो एक होटल के कमरे थे. फोटो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तैयार करके फेंके गए थे. युवती और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो स्कूटर सवार दो युवकों की करतूत सामने आई. दोनों युवक ने ही लिफाफे घरों के अंदर डाले थे.
पुलिस ने जब पीड़िता को सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो उसने एक युवक को पहचान लिया. जिस पर पुलिस ने आरोपित सुमित माहौर को दबोच दिया. आरोपी सुमित माहौर पीड़ित युवती की सहेली का ब्वायफ्रेंड है. पीड़िता का कुछ दिन पहले अपनी सहेली से विवाद हुआ था.
एसओ कमला नगर सुनीत शर्मा ने बताया कि मंडी समिति निवासी सुमित माहौर और प्रशांत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों ने बताया कि फोटो बनाने के लिए एक एप डाउनलोड किया था. ऐसा करने के लिए सुमित की गर्लफ्रेंड ने उकसाया था.
एसओ सुनीत शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने साजिश में शामिल गर्लफ्रेंड के खिलाफ साक्ष्य दिए हैं. आरोपी सुमित ने ये भी खुलासा किया कि युवती के अश्लील फोटो पड़ोसियों के घर डालने से पहले युवती को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके धमकाया था. यह काम इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाकर किया था. एसओ ने बताया कि इस साजिश में शामिल युवती को भी आरोपित बनाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
