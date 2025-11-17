ETV Bharat / state

गुस्से में सहेली को बदनाम करने की साजिश; AI Generated अश्लील फोटो बनाकर पड़ोसियों के घर फेंकी

युवती को बदनास करने की साजिश करने वाले आगरा के 2 युवक गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी आगरा में एक युवती ने अपनी सहेली को बदनाम करने की साजिश रच डाली. दरअसल, दोनों सहेलियों में विवाद होने पर रिश्ते में खटास आ गई थी. जिससे ही गुस्साई युवती ने सहेली को बदनाम करने के लिए अपने ब्वायफ्रेंड को उकसाया. जिसने एआई से युवती और उसके दोस्त के अश्लील फोटो तैयार किए.

इसके बाद लिफाफों में बंद करके पड़ोसियों के घर फेंक दिए. पीड़ित युवती की शिकायत पर रविवार की देर रात कमलानगर थाना पुलिस ने साजिश में शामिल दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों से साजिशकर्ता युवती के संबंध में साक्ष्य मिले हैं.

आगरा के कमलानगर में शनिवार अल सुबह एक युवती के पड़ोसियों के घर लिफाफे डाले गए. जिसमें युवती और उसके दोस्त के अश्लील फोटो थे, जो एक होटल के कमरे थे. फोटो आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से तैयार करके फेंके गए थे. युवती और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो स्कूटर सवार दो युवकों की करतूत सामने आई. दोनों युवक ने ही लिफाफे घरों के अंदर डाले थे.

पुलिस ने जब पीड़िता को सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो उसने एक युवक को पहचान लिया. जिस पर पुलिस ने आरोपित सुमित माहौर को दबोच दिया. आरोपी सुमित माहौर पीड़ित युवती की सहेली का ब्वायफ्रेंड है. पीड़िता का कुछ दिन पहले अपनी सहेली से विवाद हुआ था.