बदल गए अंग्रेज़ों-मुग़लों वाले 17 Roads के नाम,अब ये सड़कें हुईं योद्धाओं और महापुरुषों के नाम
कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में मंगलवार देर शाम लिया गया अहम फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 10:39 AM IST
आगरा: आगरा छावनी क्षेत्र की अंग्रेजों और मुगलों के नाम वाली 17 सड़कों के नाम बदल दिए गए हैं. इस संबंध में कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में मंगलवार देर शाम आगरा छावनी क्षेत्र की बैठक में फैसला लिया गया. नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में मुहर लगने से छावनी परिषद ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है.
छावनी के विकास पर हुई चर्चा: बता दें कि आगरा छावनी परिषद की मंगलवार शाम बोर्ड बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर रजत त्यागी ने की. बोर्ड बैठक में विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और मनोनीत सदस्य राजेश गोयल समेत छावनी परिषद के अधिकारी मौजूद रहे. जिसमें छावनी के विकास पर चर्चा हुई. आगरा छावनी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही जनहित के मुद्दों पर मंथन किया गया. बैठक में जनहित के छह से अधिक एजेंडों पर सहमति बनने पर पारित किया गया. इसमें ही सबसे अहम एजेंडा आगरा छावनी परिषद की 17 सड़कों के नाम परिवर्तन का रहा. क्योंकि, इन सड़कों के नाम अंग्रेजों और मुगलकाल से जुड़े हैं. अब इन सड़कों के नाम वीर योद्धाओं, महापुरुषों और सेना के जवानों के नाम पर रखे जाने पर मुहर लगी है.
छावनी के वाहनों का बढ़ेगा बेड़ा: बोर्ड बैठक में छावनी परिषद की कार्य प्रणाली बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए. जिसमें छावनी परिषद के उपयोग के लिए नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल था. जिसे मंजूरी दी गई है. अब एक मल्टी पर्पज वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा खरीदे जाएंगे. इससे छावनी में वाहनों का बेड़ा बढ़ेगा.
एक करोड़ से होंगे विकास कार्य: बोर्ड बैठक में आगरा छावनी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं बढाने पर जोर दिया गया. जिसमें शुद्ध पेयजल, शौचालय व सफाई पर चर्चा हुई. जिसके बाद जर्जर शौचालय ध्वस्त करके नए निर्माण कराने पर मुहर लगी है. आगरा छावनी क्षेत्र के नाले-नालियों में सुधार होगा. वॉटर हार्वेस्टिंग पर भी जोर है. करीब एक करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे.
इन मार्गों के नाम बदलने पर लगी मुहर
|मार्ग
|नया नाम
|टक्कर रोड
|शस्त्र मार्ग
|स्कॉट रोड
|मेजर सुधीर वालिया रोड
|ओक्टोरलोनी रोड
|ग्रैंड परेड रोड
|चमरपुरा रोड
|डॉ. भीमराव आंबेडकर रोड
|चमरपुरा मोहल्ला
|नई बस्ती
|मेटकाल्फ रोड
|फील्ड मार्शल करिअप्पा रोड
|मुनरॉय रोड
|नरसिम्हा मार्ग
|डस्टरविल रोड
|महावीर वाल्मीकि मार्ग
|औलिया रोड
|छत्रपति शिवाजी मार्ग
|हेस्टिंग रोड
|अर्जुन मार्ग
|ड्रमंड रोड
|सूर्य पथ
|मैन्सफिल रोड
|गोपीचंद शिवहरे रोड
|सिविल रोड
|मेजर ए.के. कनल रोड
|विटवर्थ रोड
|कर्ण रोड
|आर्मस्ट्रोंग स्ट्रीट
|न्याय मार्ग
|लॉरेंस रोड
|शौर्य पथ
|बूचरी रोड
|ब्रिगेडियर पीके घोष मार्ग
15 एजेंडे रखे गए: आगरा छावनी परिषद के सीईओ दीपक मोहन ने बताया कि छावनी के समग्र विकास की योजनाओं पर लगातार काम हो रहा है. बोर्ड बैठक में 15 एजेंडे रखे गए. जनहित व विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें ही सड़कों के नाम परिवर्तन, वाहन खरीद, जर्जर शौचालयों का ध्वस्तीकरण, नाले-नालियों का निर्माण व वाटर हार्वेस्टिंग प्रमुख हैं.
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