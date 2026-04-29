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बदल गए अंग्रेज़ों-मुग़लों वाले 17 Roads के नाम,अब ये सड़कें हुईं योद्धाओं और महापुरुषों के नाम

आगरा: आगरा छावनी क्षेत्र की अंग्रेजों और मुगलों के नाम वाली 17 सड़कों के नाम बदल दिए गए हैं. इस संबंध में कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में मंगलवार देर शाम आगरा छावनी क्षेत्र की बैठक में फैसला लिया गया. नाम परिवर्तन के प्रस्ताव पर कैंटोनमेंट बोर्ड की बैठक में मुहर लगने से छावनी परिषद ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है.





छावनी के विकास पर हुई चर्चा: बता दें कि आगरा छावनी परिषद की मंगलवार शाम बोर्ड बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर रजत त्यागी ने की. बोर्ड बैठक में विधायक डॉ. जीएस धर्मेश और मनोनीत सदस्य राजेश गोयल समेत छावनी परिषद के अधिकारी मौजूद रहे. जिसमें छावनी के विकास पर चर्चा हुई. आगरा छावनी क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही जनहित के मुद्दों पर मंथन किया गया. बैठक में जनहित के छह से अधिक एजेंडों पर सहमति बनने पर पारित किया गया. इसमें ही सबसे अहम एजेंडा आगरा छावनी परिषद की 17 सड़कों के नाम परिवर्तन का रहा. क्योंकि, इन सड़कों के नाम अंग्रेजों और मुगलकाल से जुड़े हैं. अब इन सड़कों के नाम वीर योद्धाओं, महापुरुषों और सेना के जवानों के नाम पर रखे जाने पर मुहर लगी है.





छावनी के वाहनों का बढ़ेगा बेड़ा: बोर्ड बैठक में छावनी परिषद की कार्य प्रणाली बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए. जिसमें छावनी परिषद के उपयोग के लिए नए वाहन खरीदने का प्रस्ताव भी शामिल था. जिसे मंजूरी दी गई है. अब एक मल्टी पर्पज वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा खरीदे जाएंगे. इससे छावनी में वाहनों का बेड़ा बढ़ेगा.

आगरा छावनी क्षेत्र में 17 सड़कों के नाम बदले गए. (etv bharat)