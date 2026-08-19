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हरियाणा में अग्निवीरों को बड़ी सौगात, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति जारी की है जिसके तहत अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसे अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है.

20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा : हरियाणा सरकार को ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि "हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20 % हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 % तथा कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर 1 % हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है. मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी."

शारीरिक जांच परीक्षण से छूट दी जाएगी : अग्निवीरों को सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ ही पुलिस भर्ती में शारीरिक जांच परीक्षण से छूट दी जाएगी, लेकिन तृतीय श्रेणी पदों के लिए विभागीय लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा. नई व्यवस्था आगामी एक सितंबर से लागू होगी. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा.