ETV Bharat / state

हरियाणा में अग्निवीरों को बड़ी सौगात, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण

हरियाणा में अग्निवीरों को सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है. अग्निवीरों को अब हरियाणा में सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

Agniveers in Haryana will get 20 percent reservation in government jobs
हरियाणा में अग्निवीरों को बड़ी सौगात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए नई आरक्षण नीति जारी की है जिसके तहत अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसे अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है.

20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा : हरियाणा सरकार को ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि "हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार के अवसरों का विस्तार करते हुए सीधी भर्ती में निर्धारित सरकारी पदों पर 20 % हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, ग्रुप-सी के अन्य पदों पर 5 % तथा कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर 1 % हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान किया गया है. मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. नई व्यवस्था 1 सितंबर, 2026 से लागू होगी."

शारीरिक जांच परीक्षण से छूट दी जाएगी : अग्निवीरों को सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ ही पुलिस भर्ती में शारीरिक जांच परीक्षण से छूट दी जाएगी, लेकिन तृतीय श्रेणी पदों के लिए विभागीय लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा. नई व्यवस्था आगामी एक सितंबर से लागू होगी. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : महेंद्रगढ़ की बेटी मोनिका भारद्वाज नौसेना में बनी अग्निवीर, घर पहुंचने पर हुआ ग्रैंड वेलकम

ये भी पढ़ें : हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट, ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर तीन वर्ष की छूट का फैसला

ये भी पढ़ें : पलवल में घर में घुसकर अग्निवीर फौजी की हत्या, कल ही छुट्टी पर घर आया था, पड़ोसी केस वापस लेने का बना रहे थे दबाव

TAGGED:

HARYANA AGNIVEER
HARYANA AGNIVEER RESERVATION
HARYANA GOVERNMENT JOBS
HARYANA CM NAYAB SINGH SAINI
HARYANA AGNIVEER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.