लखनऊ में 18 फरवरी को होगी यूपी और उत्तराखंड की अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती
मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह रैली उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों की सीरीज़ की छठी रैली होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 5:11 PM IST
लखनऊ: रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर) लखनऊ के तहत लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली 18 फरवरी को होगी. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह रैली उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों की सीरीज़ की छठी रैली होगी.
एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में भर्ती: जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया एक दिन चलेगी. इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने जुलाई 2025 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास किया है. इस रैली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों से लगभग 1,000 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे.
ऑनलाइन CEE पास करने वाले और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को अलग से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. अभ्यर्थी नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर बताई गई तारीख को सुबह 4 बजे एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में रिपोर्ट करेंगे.
दस्तावेज़ ओरिजिनल में साथ ले आएं: शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है उन्हें रैली के लिए उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में रैली में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दौड़ और अन्य टेस्ट के लिए अभ्यास करें जो रैली नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड में दिए गए हैं और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ ओरिजिनल में साथ ले आएं.
दलालों के झांसे में न आएं अभ्यर्थी: अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और दलालों के झांसे में न आएं. किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल न करें, क्योंकि सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है. इसका मकसद सशस्त्र बलों के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करना है.
पीआरओ शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि रैली से संबंधित किसी भी समस्या का सामना करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में किसी भी भ्रम से बचने के लिए रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर), लखनऊ से इसे स्पष्ट कर लें.
यह भी पढ़ें- विज्ञान घर सीजन-5 प्रोग्राम, रियलिटी शो बिग बॉस की तरह घर में 10 दिन रहेंगे कंटेस्टेंट