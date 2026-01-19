ETV Bharat / state

लखनऊ में 18 फरवरी को होगी यूपी और उत्तराखंड की अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती

लखनऊ: रिक्रूटिंग जोन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, रिक्रूटिंग ऑफिस (हेडक्वार्टर) लखनऊ के तहत लखनऊ छावनी स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज के एएमसी स्टेडियम में महिला मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली 18 फरवरी को होगी. मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि यह रैली उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों की सीरीज़ की छठी रैली होगी.

एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में भर्ती: जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया एक दिन चलेगी. इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने जुलाई 2025 में ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) पास किया है. इस रैली में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलों से लगभग 1,000 शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे.

ऑनलाइन CEE पास करने वाले और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों को अलग से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं. अभ्यर्थी नए जारी किए गए एडमिट कार्ड पर बताई गई तारीख को सुबह 4 बजे एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में रिपोर्ट करेंगे.

दस्तावेज़ ओरिजिनल में साथ ले आएं: शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है उन्हें रैली के लिए उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में रैली में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दौड़ और अन्य टेस्ट के लिए अभ्यास करें जो रैली नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड में दिए गए हैं और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ ओरिजिनल में साथ ले आएं.