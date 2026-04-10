ETV Bharat / state

मेरठ के अग्निवीर ट्रेनी ने उड़ीसा में की खुदकुशी, नौकरी छोड़ना चाहता था

पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव परिवार वालों को सौंपा.

मेरठ के अग्निवीर ट्रेनी ने उड़ीसा में की खुदकुशी.
मेरठ के अग्निवीर ट्रेनी ने उड़ीसा में की खुदकुशी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

खोरधा (उड़ीसा): खोरधा जिले में INS चिल्का परिसर में यूपी के मेरठ निवासी 19 वर्षीय एक अग्निवीर ट्रेनी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. उसका शव 8 अप्रैल को भारतीय नौसेना के INS चिल्का परिसर के एक कमरे से संदिग्ध हालत में बरामद किया गया. मृतक की पहचान कार्तिक यादव के रूप में हुई है. कार्तिक यहां प्रशिक्षण ले रहा था. हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया?

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले बुधवार (8 अप्रैल) को INS चिल्का परिसर के अंदर एक कमरे से एक अग्निवीर ट्रेनी का लटका हुआ शव बरामद किया गया. उसके साथियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे परिसर में स्थित चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि कार्तिक यादव ने उस समय अपनी जान दे दी, जब अन्य ट्रेनी अपने काम में व्यस्त थे. हालांकि, मौत का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है. वह पिछले साल फरवरी में एक अग्निवीर के रूप में INS चिल्का प्रशिक्षण केंद्र में शामिल हुआ था. परिवार वालों के अनुसार, कार्तिक ने 7 और 8 अप्रैल को अपनी मां से बात की और उनसे इस्तीफे के पत्र पर सहमति देने का आग्रह किया था. लेकिन मां ने उस पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया और उसे समझाने-बुझाने की कोशिश की.

मृतक के पिता राजकुमार, जिन्हें पिछले बुधवार शाम को कार्तिक की मौत की खबर मिली, ने इस बारे में बात की. दूसरी ओर, मृतक के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. मृतक के एक रिश्तेदार ने बताया, पिछले 2 दिनों से परिवार उसे नौकरी छोड़ने के लिए कह रहा था. बेटा यहां से इस्तीफा देना चाहता था. चूँकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने बेटे को प्रशिक्षण जारी रखने के लिए समझाया. इस्तीफे का पत्र भी घर भेजा गया था, लेकिन उसकी मां ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. दूसरी ओर, फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जांच के बाद, पुलिस ने बनापुर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका शव परिवार को सौंप दिया.

यह भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने दिया इस्तीफा, दिल्ली के सरकारी आवास से मिले थे 500-500 के जले नोट

TAGGED:

MEERUT AGNIVEER ORISSA SUICIDE
MEERUT AGNIVEER ORISSA KHORDHA
ORISSA CHILKA AGNIVEER SUICIDE
मेरठ अग्निवीर उड़ीस खुदकुशई
AGNIVEER SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.