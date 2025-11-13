ETV Bharat / state

उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, इन दिन होगी अग्निवीर भर्ती रैली, ये डॉक्यूमेंट साथ लेकर आएं

उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के लिए युवाओं के लिए लैंसडाउन गढ़वाल राइफल में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है.

AGNIVEER RECRUITMENT
दौड़ लगाते युवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 13, 2025 at 5:35 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में लंबे समय से भारतीय सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए गढ़वाल राइफल ने खुशखबरी दी है. गढ़वाल राइफल जल्द ही गढ़वाल क्षेत्र के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन करने जा रहा है. यह भर्ती रैली कोटद्वार में आयोजित की जाएगी. ऐसे में उन युवाओं के लिए खास मौका है, जो सेना में जाकर सेवाएं देना चाहते हैं.

इस वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें अपडेट: उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया गया है. यह रैली आगामी 15 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक जीबीएस कैंप (कोटद्वार) में आयोजित की जाएगी. इसके लिए उम्मीदवारों को कहा गया है कि समय-समय पर अपने लॉगिन अकाउंट के माध्यम से JIA यानी Join Indian Army की वेबसाइट https://www.joinindianarmy.nic.in/ को चेक करते रहें.

हेल्पलाइन नंबर पर भी कर सकते हैं संपर्क: इसी साइट से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, अभ्यर्थी किसी भी समस्या के मामले में एआरओ लैंसडाउन यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस (Army Recruitment Office) से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा अभ्यर्थियों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 7456874057 भी जारी किया गया है.

AGNIVEER RECRUITMENT
भर्ती रैली में दमखम दिखाते युवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

ये डॉक्यूमेंट लेकर आएं साथ: उम्मीदवार को प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, तीन फोटोकॉपी और सभी मूल दस्तावेजों के साथ सुबह 3:00 बजे तक रैली स्थल पर रिपोर्ट करना होगा. अभ्यर्थियों को रैली स्थल पर ओटीपी आधारित सत्यापन के लिए आधार कार्ड एवं जेआईए वेबसाइट के साथ पंजीकृत अपना मोबाइल नंबर लाना होगा. अभ्यर्थियों को सभी मूल दस्तावेजों के साथ 3-3 फोटो कॉपी भी अपने साथ लेकर आना होगा.

इन दस्तावेजों को साथ लेकर आएं अभ्यर्थी-

  • प्रवेश पत्र
  • फोटो
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • 8 वीं पास के लिए- 8वीं कक्षा की अंकतालिका और स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए.
  • अधिवास/नैटिविटी/स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाणपत्र
  • धर्म प्रमाणपत्र
  • पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र
  • विद्यालय चरित्र प्रमाण पत्र
  • चरित्र प्रमाण पत्र
  • अविवाहित प्रमाण पत्र
  • संबंध प्रमाण पत्र
  • एनसीसी प्रमाण पत्र
  • खेल प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • हलफनामा- रैली स्थलों पर उम्मीदवारों की ओर से हलफनामा तैयार किया जाएगा.

अभ्यर्थियों को दलालों से सावधान रहने की नसीहत: किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सभी मूल दस्तावेजों के बिना सेना भर्ती रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एआरओ लैंसडाउन ने सभी उम्मीदवारों को दलालों से सावधान रहने की सलाह दी है.

एआरओ लैंसडाउन की ओर से कहा गया है कि सेना भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है. जिसमें अभ्यर्थी अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर भर्ती हो सकते हैं. यदि कोई दलाल या बिचौलिया संपर्क करता है तो रैली स्थल पर मौजूद सैन्य पुलिस अधिकारियों को सूचित करें.

