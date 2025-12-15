ETV Bharat / state

उत्तराखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, इन दिन होगी अग्निवीर भर्ती रैली, ये डॉक्यूमेंट लेकर आएं साथ

देहरादून: भारतीय सेना में सेवा की चाह रखने वाले एवं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) 2025 उत्तीर्ण कर चुके युवाओं के लिए ARO लैंसडाउन द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली की तिथियां घोषित कर दी गई हैं. यह भर्ती रैली 15 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक गब्बर सिंह कैंप कोटद्वार में आयोजित की जाएगी.

यह रैली मुख्यालय भर्ती ज़ोन (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) के अंतर्गत सेना भर्ती कार्यालय (ARO) लैंसडॉउन द्वारा गढ़वाल क्षेत्र के सात जनपदों के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है. चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एवं हरिद्वार जिलों के उम्मीदवार इसमें भाग ले सकेंगे. केवल वही अभ्यर्थी रैली में सम्मिलित हो सकेंगे, जिन्होंने 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 के मध्य आयोजित ऑनलाइन CEE परीक्षा उत्तीर्ण की है.

भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD), अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी, अग्निवीर टेक्निकल एवं अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए की जाएगी. उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.com से डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में रैली स्थल पर रिपोर्ट करने की निर्धारित तिथि अंकित होगी.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर अभ्यर्थी 30 दिसंबर 2025 से पूर्व व्यक्तिगत रूप से ARO लैंसडॉउन से संपर्क कर सकते हैं. इसके पश्चात 30 दिसंबर 2025 के बाद सहायता के लिए मोबाइल नंबर 7456874057 पर संपर्क किया जा सकता है.