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अग्निवीर भर्ती रैली 2026: आगरा में 12 जिलों के 19 हजार युवा देंगे अग्निपरीक्षा, जानिए कब से कब तक आयोजन

एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही तैयारियां, कल सुबह से पहुंचने लगेंगे अभ्यर्थी.

अग्निवीर भर्ती रैली-2026
अग्निवीर भर्ती रैली-2026 (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 1:57 PM IST

6 Min Read
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आगरा: 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, कासगंज, एटा समेत 12 जिलों के करीब 19 हजार युवा भाग लेंगे. अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जा रहा है. जिसकी तैयारी में सेना भर्ती कार्यालय आगरा जोर शोर से लगा है. जिला प्रशासन और पुलिस भी अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर यातायात व्यवस्था में जुटी है.


अग्निवीर भर्ती रैली-2026: सेना भर्ती कार्यालय आगरा के निदेशक कर्नल बिक्की शर्मा ने बताया कि अग्निवीर भर्ती रैली एक अप्रैल से 19 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. जिसके लिए 31 मार्च की सुबह से ही आगरा में अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो जाएगा. उसी रात 12 बजे के बाद से एडमिट कार्ड सत्यापन समेत अन्य प्रक्रिया पूरा कर, एकलव्य स्टेडियम में अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा.

1600 मीटर दौड़ जरूरी: इस दौरान हर अभ्यर्थी को सुबह चार बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य है. भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता में 1600 मीटर की दौड़ मुख्य रहेगी, जो सुबह पांच बजे से शुरू हो जाएगी. दौड़ में पास होने के बाद अन्य प्रक्रियाओं से अभ्यर्थियों को गुजरना होगा.

किसी के झांसे में नहीं आए अभ्यर्थी: भर्ती रैली के दौरान एकलव्य स्टेडियम में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. यहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी. बाहर गेट पर सेना के साथ स्थानीय पुलिस भी तैनात रहेगी. अभ्यर्थियों से अपील है कि किसी के प्रलोभन में नहीं आएं. यदि कोई अग्निवीर भर्ती रैली में पास कराने या नौकरी लगवाने का लालच देता है, तो तुरंत जानकारी दें. अभ्यर्थी किसी भी सहायता के लिए एआरओ आगरा हेल्पलाइन नंबर 0562-2226084 पर संपर्क कर सकते हैं.



अग्निवीर भर्ती रैली का शेड्यूल


● 01 अप्रैल-2026: सभी 12 जिलों के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन की भर्ती (8वीं या 10वीं पास) होना अनिवार्य

● 01 अप्रैल-2026: आगरा जिले की तहसील सदर, बाह, एत्मादपुर, फतेहाबाद, खेरागढ़, किरावली के लिए विशिष्ट ट्रेड्समैन भर्ती.

● 02 अप्रैल-2026: आगरा जिले को छोड़कर सभी 11 जिलों के लिए अग्निवीर टेक्निकल भर्ती (सभी शाखाओं) क् लिए

● 03 अप्रैल-2026: आगरा जिले को छोड़कर सभी 11 जिलों के लिए अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल की भर्ती.
● 04 अप्रैल-2026: आगरा जिले की सभी तहसीलों के लिए अग्निवीर क्लर्क की भर्ती

● 05 अप्रैल-2026: झांसी जिले की मोठ, टहरौली, मऊरानीपुर, गरौठा, ललितपुर जिले के तालबेहट, मड़ावरा, पाली, ललितपुर, महरौनी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी. इसी दिन जालौन जिले की कालपी, उरई, माधौगढ़, कोंच तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी) के लिए भर्ती की जाएगी.

● 06 अप्रैल-2026: इटावा जिले की तहसील ताखा, भरथना, जसवंतनगर, सैफई, चकरनगर और इटावा के साथ ही एटा जिले की एटा, जलेसर एवं अलीगंज तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली होगी.

● 07 अप्रैल-2026: हाथरस जिले की सिकंदराराऊ, हाथरस, सादाबाद एवं सासनी तहसील की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली होगी.

● 08 अप्रैल-2026: फिरोजाबाद जिले की सिरसागंज, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, टूंडला और जसराना तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 09 अप्रैल-2026: मैनपुरी जिले की कुरावली, करहल, भोगांव, मैनपुरी, किशनी और घिरोर तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 10 अप्रैल-2026: कासगंज जिले की कासगंज, सहावर और पटियाली तहसील के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर, अतरौली और कोइल तहसील के युवाओं की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 11 अप्रैल-2026: अलीगढ़ जिले की तहसील गभाना और इगलास के साथ ही मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 12 अप्रैल-2026: मथुरा जिले की छाता और मांट तहसील के लिए अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 13 अप्रैल-2026: मथुरा जिले की मथुरा और महावन तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 14 अप्रैल-2026: आगरा जिले की एत्मादपुर और किरावली तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.
● 15 अप्रैल-2026: आगरा जिले की बाह और खेरागढ़ तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 16 अप्रैल-2026: आगरा जिले की सदर और फतेहाबाद तहसील के अभ्यर्थियों की अग्निवीर जीडी भर्ती रैली.

● 17–19 अप्रैल-2026: मेडिकल परीक्षण और प्रशासनिक कार्यों के लिए आरक्षित दिन है.


ये हैं अनिवार्य कागजात

● अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी लानी होगी.

● प्रवेश पत्र और फोटो: स्पष्ट प्रिंटेड एडमिट कार्ड और 20 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट फोटो.

● शैक्षणिक प्रमाण पत्र: 8वीं, 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाएं.

● पहचान और निवास: आधार कार्ड, निवास (डोमिसाइल) जाति और धर्म प्रमाण पत्र.

● चरित्र प्रमाण पत्र: सरपंच या नगर पालिका द्वारा पिछले छह महीनों के भीतर जारी.

● कानूनी: 10 रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र.


एक अप्रैल से 23 अप्रैल तक रोजाना सुबह चार बजे से 11 बजे तक आम नागरिकों के लिए स्टेडियम में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इस दौरान मॉर्निंग वॉक या खेल अभ्यास की अनुमति नहीं होगी. जिन खिलाड़ियों के पास बने हैं, उन्हें निर्धारित समय पर प्रवेश दिया जाएगा.


सुविधाओं पर रहेगा जोर: स्टेडियम परिसर में अभ्यर्थियों के लिए दो से तीन एंबुलेंस, पानी के टैंकर, मोबाइल टॉयलेट और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरी व्यवस्था सेना के नियंत्रण में रहेगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके.


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