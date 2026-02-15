​लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली का नवां दिन; 758 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा, आज कन्नौज और महोबा में होगी भर्ती

ETV Bharat / state

अग्निवीर भर्ती रैली
अग्निवीर भर्ती रैली (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : छावनी स्थित एएमसी स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के नौवें दिन शनिवार को गोंडा और बांदा जिले के युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए आयोजित इस दौड़ में कुल 1022 बुलाए गए अभ्यर्थियों में से 758 युवा अपनी शारीरिक दक्षता साबित करने मैदान में उतरे. भर्ती कार्यालय लखनऊ की ओर से आयोजित इस प्रक्रिया में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं रविवार को कन्नौज और महोबा जिले के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.



मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि ​शनिवार को आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में ​गोंडा, तरबगंज, मनकापुर और कर्नलगंज, बांदा, बबेरू, अतर्रा, नरैनी और पैलानी तहसीलों के युवाओं ने हिस्सा लिया. इस श्रेणी के लिए कुल 1022 अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया था, जिनमें से 758 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए स्टेडियम पहुंचे.

आज कन्नौज और महोबा की बारी : ​रैली के अगले चरण में 15 फरवरी 2026 को अग्निवीर जनरल ड्यूटी श्रेणी के लिए ​छिबरामऊ, कन्नौज, तिर्वा और हसेरन, कुलपहाड़, चरखारी और महोबा तहसीलों के युवाओं की भर्ती की जाएगी.




​इन 13 जिलों पर है फोकस : ​ARO लखनऊ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल 13 जिले शामिल हैं, जिनकी चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जा रही है. ​लखनऊ, औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर और फतेहपुर जिले शामिल हैं.


