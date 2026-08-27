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सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का 11वां दिन, गाजियाबाद और अनूपशहर के अभ्यर्थियों ने दिखाया दम

1,023 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 880 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. 665 अभ्यर्थी दौड़ पूरी कर सफलता हासिल की.

रनिंग परीक्षा में 665 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की.
रनिंग परीक्षा में 665 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. (Photo Credit; Army media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 3:45 PM IST

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सहारनपुर : डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के 11वें दिन रनिंग परीक्षा हुई. इसमें बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले के 880 अभ्यर्थी शामिल हुए. रनिंग परीक्षा में 665 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की.

तहसीलवार आयोजित की जा रही इस भर्ती रैली में 13 जनपदों के युवा सेना में भर्ती होने के लिए पूरी ताकत के साथ जोर आजमा रहे हैं. भर्ती रैली के 11वें दिन गुरुवार को बुलंदशहर जनपद की अनूपशहर तहसील तथा गाजियाबाद जनपद की मोदीनगर, गाजियाबाद और लोनी तहसील के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.

सुबह से ही स्टेडियम में युवाओं की भीड़ जुटी रही. अभ्यर्थियों ने निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखाया. इस दौरान कुल 1,023 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 880 अभ्यर्थी उपस्थित हुए.

665 सफल अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी नजर आई, जबकि असफल रहे युवाओं को अगली तैयारी के लिए मेहनत करने का संदेश मिला. आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, अनुशासन और फिटनेस की कड़ी परीक्षा ली जा रही है.

सेना में शामिल होने का सपना लेकर पहुंचे युवा पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं. भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्टेडियम परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. तहसीलवार आयोजित हो रही इस भर्ती रैली में अलग-अलग जनपदों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं.

भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं में सेना में शामिल होने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. स्टेडियम का माहौल देशसेवा के जज्बे और युवाओं के जोश से भरा हुआ है. आज की रनिंग परीक्षा में 880 अभ्यर्थियों में से 665 युवाओं के सफल होने के बाद अब ये अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में आगे बढ़ेंगे.

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