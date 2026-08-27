ETV Bharat / state

सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली का 11वां दिन, गाजियाबाद और अनूपशहर के अभ्यर्थियों ने दिखाया दम

रनिंग परीक्षा में 665 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की. ( Photo Credit; Army media cell )

सहारनपुर : डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली के 11वें दिन रनिंग परीक्षा हुई. इसमें बुलंदशहर और गाजियाबाद जिले के 880 अभ्यर्थी शामिल हुए. रनिंग परीक्षा में 665 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की.

तहसीलवार आयोजित की जा रही इस भर्ती रैली में 13 जनपदों के युवा सेना में भर्ती होने के लिए पूरी ताकत के साथ जोर आजमा रहे हैं. भर्ती रैली के 11वें दिन गुरुवार को बुलंदशहर जनपद की अनूपशहर तहसील तथा गाजियाबाद जनपद की मोदीनगर, गाजियाबाद और लोनी तहसील के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया.

सुबह से ही स्टेडियम में युवाओं की भीड़ जुटी रही. अभ्यर्थियों ने निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपना दमखम दिखाया. इस दौरान कुल 1,023 अभ्यर्थियों को रनिंग परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 880 अभ्यर्थी उपस्थित हुए.

665 सफल अभ्यर्थियों के चेहरों पर खुशी नजर आई, जबकि असफल रहे युवाओं को अगली तैयारी के लिए मेहनत करने का संदेश मिला. आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, अनुशासन और फिटनेस की कड़ी परीक्षा ली जा रही है.