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सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली; नजीबाबाद, बिजनौर और धामपुर के युवाओं ने दिखाया जोश, 880 अभ्यर्थियों ने पास की दौड़

कुल 1,115 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया, मैदान का माहौल भी देशभक्ति से सराबोर नजर आया

सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली;
सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली; (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 4:48 PM IST

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सहारनपुर: भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देशसेवा करने का सपना संजोए बिजनौर जिले के युवाओं ने अग्निवीर भर्ती रैली में अपना दमखम दिखाया. नजीबाबाद, बिजनौर और धामपुर तहसीलों से पहुंचे युवाओं ने जोश, अनुशासन और शानदार शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भर्ती मैदान में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की. कुल 1,115 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लिया, जिनमें से 880 युवाओं ने दौड़ सफलतापूर्वक पास कर अगली चुनौती की ओर कदम बढ़ाया.

ARO मेरठ के अंतर्गत डॉ. भीमराव आंबेडकर ग्राउंड में 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है. भर्ती प्रक्रिया के दौरान बिजनौर जिले की नजीबाबाद, बिजनौर और धामपुर तहसीलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. भर्ती के लिए कुल 1,250 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था. इनमें से 1,115 युवा रनिंग के लिए भर्ती मैदान में पहुंचे. सुबह से ही मैदान में युवाओं का उत्साह देखने लायक था.

PRO सेल प्रभारी अनिल शर्मा ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच युवाओं ने अपनी शारीरिक क्षमता की परीक्षा दी. तेज रफ्तार मजबूत हौसले और अनुशासन के साथ दौड़ते अभ्यर्थियों ने साबित कर दिया कि सेना में शामिल होने का उनका सपना केवल इच्छा नहीं, बल्कि की गई कड़ी मेहनत का परिणाम है. दौड़ के दौरान मैदान का माहौल भी देशभक्ति से सराबोर नजर आया और भारत माता की जय तथा जय हिन्द के नारों से वातावरण गूंज उठा.

दौड़ में 880 अभ्यर्थियों की सफलता उनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. हालांकि सेना तक पहुंचने का सफर अभी आगे की विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरना है, लेकिन रनिंग में सफलता ने इन युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है. युवाओं का कहना था कि भारतीय सेना में शामिल होना उनके लिए केवल रोजगार का अवसर नहीं, बल्कि देश की सेवा करने का गौरवपूर्ण माध्यम है.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में अग्निवीर भर्ती रैली; बागपत और बिजनौर के 1120 अभ्यर्थी हुए शामिल, 810 को मिली सफलता

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